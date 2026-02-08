Teleshow

Juana Repetto, a punto de ser mamá de su tercer hijo: “Despidiendo mi última panza”

Ansiedad, humor y el acompañamiento familiar marcan los últimos momentos antes del nacimiento por cesárea de Timoteo

Guardar
Juana Repetto: "Despidiendo mi última
Juana Repetto: "Despidiendo mi última panza"

A pocas horas de dar a luz a su tercer hijo, Juana Repetto transita los últimos momentos de su embarazo entre emociones intensas y reflexiones, que comparte de manera abierta en Instagram. “Todo es emoción, melancolía y agradecimiento”, escribió la actriz al despedirse de “mi última panza” y prepararse para recibir a Timoteo, el nuevo integrante de su familia. “stamos despidiendo mi última panza, despidiendo este trío que me dio los momentos más felices de mi vida y abriéndonos a recibir al nuevo integrante y los momentos que están por venir”

A sus 37 años, Repetto reconoce el valor simbólico y personal de esta etapa. “Llegar a término es un lujo, todavía no lo puedo creer”, subrayó en redes sociales, donde publicó un mensaje de gratitud para sus hijos Toribio y Belisario, los profesionales médicos y las personas de su entorno más cercano. “Esto fue un trabajo en equipo, mis tres compañeritos de vida lo dieron todo semana a semana…”, expresó, poniendo de relieve la compañía y el apoyo recibidos para cumplir el reposo y afrontar el proceso de gestación.

Recientemente, Juana Repetto habló abiertamente sobre sus miedos previos a la cesárea programada. “Todo me asusta de la cesárea. Es un drama queen esto acá”, confesó la actriz. “No le tengo miedo al dolor, porque la gente me dice: ‘No duele’. Es lo que menos me preocupa a mí… Me da miedo paniquearme en el momento. Me da miedo estar ahí acostada y empezar a tener un ataque de ansiedad, de pánico; que me dé mucha impresión sentir que tengo las piernas, la mitad del cuerpo para abajo, cuando estás dormido. Entonces, como esa pérdida de control”, relató, priorizando el temor psicológico sobre el dolor físico.

Juana Repetto vive los últimos
Juana Repetto vive los últimos instantes de su embarazo y se prepara para ser mamá por tercera vez

La actriz también describió otros temores vinculados al procedimiento quirúrgico mismo. “Me dijeron que temblabas cuando el bebé sale”, contó, agregando la explicación de su obstetra: “Si te saco veintisiete grados del cuerpo de adentro, obvio vas a empezar a temblar”. Con honestidad, compartió la impresión que le deja la intervención: “¿Sabés que te están abriendo al medio? Me parece tétrico. Te abren el cuerpo a la mitad y sacan. Y estás ahí, despierta. Nada me divierte”.

La logística familiar en el día del parto fue planificada cuidadosamente. Repetto explicó que su pareja, Sebastián Graviotto, no podrá estar presente por razones laborales: “Sebas no llega, está trabajando afuera y no va a llegar para el nacimiento. Voy a entrar al quirófano con mi madre”, contó al citado medio. Recordó el diálogo con su madre acerca del acompañamiento: “‘¿Te animás? Porque el cesáreo no sé si es muy agradable’. Sí. ‘Está la telita ahí, yo te miro a vos a la cara’, me decía mi mamá”.

La organización para el cuidado de los hijos mayores durante la estadía en el hospital incluyó a distintos miembros de la red de apoyo familiar. “Tenemos una red armada espectacular, va a venir Esteban, que es el tío abuelo para ellos, que es mi padrino, que lo aman. Con su perro Allegro se quedan a dormir acá. Viene mi suegra Norma, exsuegra, dirías, ¿no? Yami, mi excuñada, con Lino, que es el primo de los chicos, así que van a estar refelices, contenidos”, detalló Repetto.

Sobre la elección del nombre de su hijo, compartió cómo se gestó la decisión final. “Timoteo iba a tener un nombre, pasaron muchas cosas con ese nombre. Ya teníamos hasta el apodo. Hubo que cambiarlo. Lo cambiamos y fue difícil porque ya estaba reidentificado con el otro nombre y una amiga. Estábamos tirando en el chat porque a todo le encontraba algo. Tal no, es el hijo de no sé quién, no es el hijo de... Y una amiga tiró Timoteo y dije: ‘Me encanta’. Le dije a Sebi, por supuesto, y le copó. A Beli también le gustaba más y me dijo: ‘Me encanta’”, relató, subrayando el consenso familiar detrás de la elección.

Juana Repetto está a punto de ser mamá por tercera vez

En su reflexión sobre la maternidad y la posibilidad de haber tenido una hija, Repetto aseguró: “Hace un tiempo me preguntan si hubiese querido tener una nena. Sentí y dije: ‘Listo’. Era todo tan inesperado que dije: ‘Es mujer’. Y me ilusioné un poco con la idea, pero en el fondo creo que sabía que iba a ser varón. No sé si me veo con una nena... Obvio soy una máquina expendedora de...”, comentó con humor, dejando ver la mezcla de deseo e intuición que acompañó el proceso.

Respecto a tomar medidas definitivas para no tener más hijos, la actriz compartió sus dudas y temores. “Me da cosa cualquier intervención quirúrgica. Por eso también tengo tanto miedo y todo lo que implique algo más es como que: ‘Sacame el pibe, cerrame y me voy’”, afirmó, dejando en claro que aunque está convencida de no querer más descendencia, la irreversibilidad de cualquier procedimiento resulta inquietante. “No quiero tener más hijos, no creo tener más hijos. Con este me pasó que yo sentía que ya no iba a tener más hijos, como que había dado por terminado el tema”, resumió.

Mientras el nacimiento de Timoteo se aproxima, Juana Repetto muestra una mezcla de expectativa y gratitud, lista para recibir una nueva etapa en su historia personal. La actriz se prepara para vivir una experiencia intensa e inolvidable, cargada de emociones y nuevos comienzos.

Temas Relacionados

Juana RepettoTercer Embarazo

Últimas Noticias

Natalie Pérez le dedicó su última canción a su novio, Tomás Rottemberg: “Llegaste justo”

“Amor”, la cumbia que la actriz y cantante lanzó en los últimos días, ya tiene destinatario. “Es nuestra”, escribió ella para su pareja en sus redes sociales

Natalie Pérez le dedicó su

El enigmático posteo de Fito Páez con un misterioso símbolo que se hizo viral: “Tienen 24 horas”

Un dibujo que publicó el músico rosarino provocó una carrera contra el reloj por descubrir su significado

El enigmático posteo de Fito

El divertido guiño del Chino Darín para Úrsula Corberó, cada vez más cerca del parto

Cuando faltan unos pocos días para convertirse en padres, el Chino le hizo un mimo a la futura mamá a través de La Guerra de las Galaxias

El divertido guiño del Chino

El curioso reclamo futbolero de Anamá Ferreira: “La Selección argentina es la única que no tiene un jugador negro”

Siempre cerca de las polémicas con sus declaraciones, esta vez la modelo llevó el tema futbolero hacia la cuestión racial

El curioso reclamo futbolero de

Brenda Asnicar y Laura Esquivel encendieron la esperanza del regreso de Patito Feo con sus históricas protagonistas

Dos videos lanzados en simultáneo sorprendieron a los fans de la serie y reavivaron la posibilidad de la vuelta de “Divinas” y “Populares”

Brenda Asnicar y Laura Esquivel
DEPORTES
Tenía la pelea perdida, pero

Tenía la pelea perdida, pero un mensaje lo motivó y superó por nocaut a su rival en el último round para ser campeón del mundo

Boca Juniors visitará al Vélez de Guillermo Barros Schelotto por el Torneo Apertura: hora, TV y formaciones

Las primeras imágenes del estadio más grande del mundo para 135 mil personas y que costará USD 38 mil millones

Román Burruchaga fue amenazado antes de jugar la semifinal del Challenger de Rosario: “Tenemos fierros suficientes para vos y tu familia”

Independiente buscará su primera victoria en el Torneo Apertura ante Platense: la agenda con los partidos del domingo

TELESHOW
Natalie Pérez le dedicó su

Natalie Pérez le dedicó su última canción a su novio, Tomás Rottemberg: “Llegaste justo”

El enigmático posteo de Fito Páez con un misterioso símbolo que se hizo viral: “Tienen 24 horas”

El divertido guiño del Chino Darín para Úrsula Corberó, cada vez más cerca del parto

El curioso reclamo futbolero de Anamá Ferreira: “La Selección argentina es la única que no tiene un jugador negro”

Brenda Asnicar y Laura Esquivel encendieron la esperanza del regreso de Patito Feo con sus históricas protagonistas

INFOBAE AMÉRICA

El régimen chavista excarceló al

El régimen chavista excarceló al preso político venezolano Juan Pablo Guanipa

“IVA cultural ya”: las galerías de arte en España cierran para reclamar reducción de impuestos

Nuevo ataque contra la comunidad católica en Nigeria: hombres armados asesinaron a tres personas y secuestraron a un sacerdote

El jefe de gabinete británico renunció tras la controversia por el nombramiento de Peter Mandelson como embajador en EEUU

“¿Acabaréis con los extranjeros? ¿Vais a matarlos?“: la interpretación de Ian McKellen de Shakespeare que se volvió viral