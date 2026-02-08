Juana Repetto, a punto de ser mamá de su tercer hijo: “Despidiendo mi última panza”

Juana Repetto: "Despidiendo mi última panza"

A pocas horas de dar a luz a su tercer hijo, Juana Repetto transita los últimos momentos de su embarazo entre emociones intensas y reflexiones, que comparte de manera abierta en Instagram. “Todo es emoción, melancolía y agradecimiento”, escribió la actriz al despedirse de “mi última panza” y prepararse para recibir a Timoteo, el nuevo integrante de su familia. “stamos despidiendo mi última panza, despidiendo este trío que me dio los momentos más felices de mi vida y abriéndonos a recibir al nuevo integrante y los momentos que están por venir”

A sus 37 años, Repetto reconoce el valor simbólico y personal de esta etapa. “Llegar a término es un lujo, todavía no lo puedo creer”, subrayó en redes sociales, donde publicó un mensaje de gratitud para sus hijos Toribio y Belisario, los profesionales médicos y las personas de su entorno más cercano. “Esto fue un trabajo en equipo, mis tres compañeritos de vida lo dieron todo semana a semana…”, expresó, poniendo de relieve la compañía y el apoyo recibidos para cumplir el reposo y afrontar el proceso de gestación.

Recientemente, Juana Repetto habló abiertamente sobre sus miedos previos a la cesárea programada. “Todo me asusta de la cesárea. Es un drama queen esto acá”, confesó la actriz. “No le tengo miedo al dolor, porque la gente me dice: ‘No duele’. Es lo que menos me preocupa a mí… Me da miedo paniquearme en el momento. Me da miedo estar ahí acostada y empezar a tener un ataque de ansiedad, de pánico; que me dé mucha impresión sentir que tengo las piernas, la mitad del cuerpo para abajo, cuando estás dormido. Entonces, como esa pérdida de control”, relató, priorizando el temor psicológico sobre el dolor físico.

Juana Repetto vive los últimos instantes de su embarazo y se prepara para ser mamá por tercera vez

La actriz también describió otros temores vinculados al procedimiento quirúrgico mismo. “Me dijeron que temblabas cuando el bebé sale”, contó, agregando la explicación de su obstetra: “Si te saco veintisiete grados del cuerpo de adentro, obvio vas a empezar a temblar”. Con honestidad, compartió la impresión que le deja la intervención: “¿Sabés que te están abriendo al medio? Me parece tétrico. Te abren el cuerpo a la mitad y sacan. Y estás ahí, despierta. Nada me divierte”.

La logística familiar en el día del parto fue planificada cuidadosamente. Repetto explicó que su pareja, Sebastián Graviotto, no podrá estar presente por razones laborales: “Sebas no llega, está trabajando afuera y no va a llegar para el nacimiento. Voy a entrar al quirófano con mi madre”, contó al citado medio. Recordó el diálogo con su madre acerca del acompañamiento: “‘¿Te animás? Porque el cesáreo no sé si es muy agradable’. Sí. ‘Está la telita ahí, yo te miro a vos a la cara’, me decía mi mamá”.

La organización para el cuidado de los hijos mayores durante la estadía en el hospital incluyó a distintos miembros de la red de apoyo familiar. “Tenemos una red armada espectacular, va a venir Esteban, que es el tío abuelo para ellos, que es mi padrino, que lo aman. Con su perro Allegro se quedan a dormir acá. Viene mi suegra Norma, exsuegra, dirías, ¿no? Yami, mi excuñada, con Lino, que es el primo de los chicos, así que van a estar refelices, contenidos”, detalló Repetto.

Sobre la elección del nombre de su hijo, compartió cómo se gestó la decisión final. “Timoteo iba a tener un nombre, pasaron muchas cosas con ese nombre. Ya teníamos hasta el apodo. Hubo que cambiarlo. Lo cambiamos y fue difícil porque ya estaba reidentificado con el otro nombre y una amiga. Estábamos tirando en el chat porque a todo le encontraba algo. Tal no, es el hijo de no sé quién, no es el hijo de... Y una amiga tiró Timoteo y dije: ‘Me encanta’. Le dije a Sebi, por supuesto, y le copó. A Beli también le gustaba más y me dijo: ‘Me encanta’”, relató, subrayando el consenso familiar detrás de la elección.

Juana Repetto está a punto de ser mamá por tercera vez

En su reflexión sobre la maternidad y la posibilidad de haber tenido una hija, Repetto aseguró: “Hace un tiempo me preguntan si hubiese querido tener una nena. Sentí y dije: ‘Listo’. Era todo tan inesperado que dije: ‘Es mujer’. Y me ilusioné un poco con la idea, pero en el fondo creo que sabía que iba a ser varón. No sé si me veo con una nena... Obvio soy una máquina expendedora de...”, comentó con humor, dejando ver la mezcla de deseo e intuición que acompañó el proceso.

Respecto a tomar medidas definitivas para no tener más hijos, la actriz compartió sus dudas y temores. “Me da cosa cualquier intervención quirúrgica. Por eso también tengo tanto miedo y todo lo que implique algo más es como que: ‘Sacame el pibe, cerrame y me voy’”, afirmó, dejando en claro que aunque está convencida de no querer más descendencia, la irreversibilidad de cualquier procedimiento resulta inquietante. “No quiero tener más hijos, no creo tener más hijos. Con este me pasó que yo sentía que ya no iba a tener más hijos, como que había dado por terminado el tema”, resumió.

Mientras el nacimiento de Timoteo se aproxima, Juana Repetto muestra una mezcla de expectativa y gratitud, lista para recibir una nueva etapa en su historia personal. La actriz se prepara para vivir una experiencia intensa e inolvidable, cargada de emociones y nuevos comienzos.