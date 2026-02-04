Juana Repetto mostró el dibujo de uno de sus hijos y el comentario de una seguidora la hizo explotar

Juana Repetto le escribió a una seguidora para explicarle su situación familiar, después de un comentario que no le cayó nada bien (Video: Instagram)

En la recta final de su embarazo, Juana Repetto atraviesa días de emociones intensas, reflexiones profundas y una convivencia cotidiana atravesada por la llegada inminente de un nuevo integrante a la familia. Como suele hacer, decidió compartir ese proceso con sus seguidores en redes sociales, pero un comentario puntual de una usuaria terminó desatando una reacción inesperada y contundente por parte de la actriz. “Las hormonas no están para bollos”, escribió, visiblemente molesta.

Todo comenzó cuando Juana mostró un dibujo que realizó uno de sus hijos, Belisario, después de una charla familiar sobre el nacimiento de Timoteo, el bebé que está por llegar. En sus historias de Instagram, la hija de Reina Reech explicó con lujo de detalles cómo el pequeño había plasmado, sin que nadie se lo pidiera, una escena completa del parto, incluyendo la cesárea a la que deberá someterse. “Se fue a hacer un dibujo y volvió con toda la escena del parto y esos días. Lo amo”, escribió, emocionada.

El dibujo con el que Belisario sorprendió a Juana Repetto (Instagram)

En un video posterior, Juana profundizó sobre lo que sintió al ver el dibujo. Contó que sus hijos saben perfectamente cómo nacen los bebés, tanto por parto vaginal como por cesárea, y que en este caso tienen claro que Timoteo no puede nacer por vía natural. “Me flasheó que entendiera perfecto la cesárea, por dónde sale el bebé”, relató, todavía sorprendida. En el dibujo aparecían ella, el bebé, los hermanos, la abuela, otros familiares cercanos e incluso las mascotas. “Me dio una emoción que entendiera todo”, confesó.

La actriz también explicó que vienen hablando hace tiempo sobre cómo será ese momento: que ella quizá tenga que quedarse una noche más en la clínica, que los chicos dormirán sin ella por primera vez y que deberán cuidarla cuando vuelva a casa. “Están repreparados, saben perfecto cómo se va a dar todo”, aseguró, dejando en claro el trabajo emocional que viene haciendo con sus hijos para acompañarlos en este cambio.

La filosa reacción de la actriz contra su seguidora

Sin embargo, en medio de esa seguidilla de historias cargadas de ternura, apareció un mensaje que desató la furia de Juana. Una seguidora le escribió: “¿Y el padre? También le tenés que hablar, por más que no estén juntos”. La respuesta de la actriz fue inmediata y sin filtros. Primero aclaró el contexto: explicó que el dibujo reflejaba exactamente lo que vienen hablando en casa y que el padre no aparece porque no estará presente en ese momento, ya que se encuentra trabajando en otro país. “Por eso no está en el dibujo”, remarcó.

Lejos de quedarse ahí, Juana fue más allá y dejó en claro que no está dispuesta a recibir indicaciones sobre cómo criar o qué conversaciones tener con sus hijos. “¿Alguna otra orden más que quieras darme acerca de lo que tengo que hablar con mis hijos o ya está bien?”, respondió con ironía, marcando un límite claro frente a los comentarios invasivos. “No sigan que las hormonas no están para bollos”, escribió al exponer el chat, acompañado de un emoji de risa.

Juana Repetto junto a sus hijos y Reina Reech en el baby shower de Timoteo, su bebé en camino

En sus historias, habló de cómo sus hijos procesan la llegada del nuevo bebé y de la mezcla de emociones que atraviesa ella misma. “Este embarazo es rarísimo. No puedo creer que en pocos días voy a estar con un bebito, que le voy a conocer la cara”, confesó. Incluso se permitió reflexionar sobre cómo vive esta etapa de manera distinta a sus embarazos anteriores. “Siento que es lo que por ahí te pasa con un primer hijo. Esa cosa de no caer”, explicó.

Sobre Belisario, destacó algo que la tranquilizó profundamente: “Siento que tiene claro perfectamente cómo se va a dar todos esos días. Me quedé tranquila”. Para Juana, ese entendimiento y esa capacidad de representación emocional fueron una señal de que el proceso que vienen haciendo como familia está dando resultados.