Thiago Medina reveló los sueños que tuvo mientras estuvo al borde de la muerte: “Me fui al cielo”

Thiago Medina contó los sueños que tuvo mientras permaneció internado

A casi cuatro meses de salir del hospital, Thiago Medina se siente más agradecido que nunca. Después de estar al borde de la muerte, el joven busca disfrutar de los detalles de la vida y de compartir lo máximo posible con sus seres queridos. Así las cosas, en las últimas horas, el exparticipante de Gran Hermano recordó cómo vivió su internación y los sueños que tuvo mientras estuvo inconsciente.

“Tuve muchos sueños. Buenos y malos. Vi muchas cosas, sueños de muerte y cosas lindas. No lo sabe nadie, lo voy a contar acá. Me fui al cielo yo. Yo tenía la imagen en mi cabeza que no me olvido nunca, era como una puerta blanca. Todo alrededor era nube, todo blanco. Y una puerta enorme blanca y una persona parada en la puerta. Y yo quería cruzar la puerta y esa persona me decía: “Tenés que volver, tenés que volver, tenés que volver”. Y al otro día me desperté”, comentó Medina en DGO stream.

Luego, el influencer continuó con los detalles de sus experiencias: “Después también pasó como que estaba en un sueño constante, le contaba a Dani, después ella me contó lo que veía ella, lo que les contaban los doctores. Yo a Dani le conté que tenía un sueño constante, que quería salir del sueño y cuando estaba por salir me volvía al mismo lugar. Me contó Dani que era porque yo me quería despertar. Yo hacía fuerza con mi cabeza, le mandaba a mi cuerpo señales para despertarme y los doctores me seguían durmiendo, porque yo no me podía despertar por las costillas. Todavía en ese momento no me habían operado las costillas”.

Para cerrar, Thiago destacó que atravesó sueños oscuros que decidió reservárselos para la intimidad: “Y también tuve lindos sueños, aunque tuve peores sueños que ahora no me afectan nada, pero son medios heavy. Yo siento que no puedo hablar con nadie. Le conté un poquito a Dani, pero como que es muy fuerte para contarlo. Estuve un mes y dos semanas internado, de ese tiempo pasé veintiún días dormido. Se hizo eterno. Al primero que vi fue al médico. Le pedí agua”.

Durante su recuperación, Medina decidió recluirse en el seno de su familia y recuperarse rodeado por su amor. En ese marco, Daniela Celis y Thiago Medina han decidido criar a sus mellizas, Aimé y Laia, sin recurrir a dispositivos electrónicos. Para el segundo cumpleaños de las niñas, el 29 de enero, eligieron una celebración centrada en juegos tradicionales y convivencia familiar, alejándose de la tecnología habitual en la niñez.

Desde el nacimiento de sus hijas, la pareja prioriza la interacción directa y las actividades analógicas. “2 años criando sin pantallas, sí, muy difícil: mucha creatividad, dedicación, paciencia y amor”, expresó Celis, aludiendo al compromiso que implica su elección.

La rutina diaria de la familia se basa en juegos clásicos, como la rayuela, en contacto continuo entre padres e hijas y en evitar dispositivos electrónicos. Durante la reciente celebración, las niñas jugaron a la rayuela junto a su padre y otra niña, rodeadas de globos y guirnaldas, con juguetes que fomentan la creatividad y el vínculo familiar.

Otras figuras públicas también restringen el acceso a pantallas en sus hogares. Natalia Oreiro relató que su hijo, Atahualpa, está próximo a los 14 años y aún no tiene teléfono móvil con conexión. Para su cumpleaños, planean regalarle uno sin acceso a internet. Oreiro resaltó la importancia del consenso familiar frente a la presión social y explicó que es fundamental ofrecer alternativas, como visitas a librerías y actividades manuales, así como aclarar a los niños los motivos detrás de la decisión.

De modo similar, Nicole Neumann explicó que busca limitar el uso de pantallas en la rutina de su hijo Cruz. Prefiere fomentar juegos, la lectura y crear una pequeña biblioteca para estimular su curiosidad. “No quiero darle pantallas, yo prefiero que juegue. Yo le di libros, le leo y ahora le armé una bibliotequita. Él elige los libros y se la pasa horas ahí”, comentó sobre los hábitos en su casa.