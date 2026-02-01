Entre agradecimientos y glamour: el look de Mirtha Legrand para despedirse de Mar del Plata

Para su despedida en La Feliz, la Chiqui apostó por un vestido con brillos (Video: La Noche de Mirtha-El Trece)

Para despedir la temporada de televisión en Mar del Plata, Mirtha Legrand volvió a demostrar por qué es un referente indiscutido de la elegancia y el glamour en la pantalla argentina. En una noche especial y emotiva de La Noche de Mirtha (El Trece), la diva apostó por un look que combinó sofisticación, brillo y detalles únicos, sellando su presencia con el estilo que la caracteriza.

Durante la apertura del programa, Mirtha agradeció al público y a su equipo por el mes de trabajo en la costa: “Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, chicos. Muchísimas gracias”, dijo entre aplausos y vítores. Visiblemente emocionada, destacó: “Hoy es nuestro último programa desde Mar del Plata y desde el hotel Costa Galana. Que nos han recibido tan bien, tan bien. La verdad, no tengo más que palabras de agradecimiento a mi equipo, a mi equipo técnico, a mi equipo privado. Han hecho de mí una mujer muy feliz, muy feliz”.

En cuanto al look elegido, Mirtha presentó orgullosa su vestido aguamarina de tul organza con cristales. El vestido, de silueta larga y recta, está confeccionado en tul organza color aguamarina y bordado íntegramente con microcristales y lentejuelas en motivos arabescos. El diseño presenta mangas largas con volados y apliques de flores en relieve sobre los hombros, aportando textura y volumen al escote en V. La caída fluida y el brillo sutil de la tela acompañaron cada movimiento de Mirtha, sumando elegancia y sofisticación a su despedida marplatense.

Mirtha volvió a apostar por un vestido de Claudio Cosano (Prensa El Trece)

El estilismo se completó con joyas importantes: aros, collar y anillos con piedras turquesa y brillantes de Ricciardi, además de su clásico reloj y las uñas esmaltadas en rojo. El maquillaje fue impecable, con piel luminosa, ojos delineados y sombreados en tonos tierra y labios rosados, logrando un look clásico y atemporal. El peinado, fiel a su estilo, consistió en un brushing voluminoso con ondas suaves y raya al costado, enmarcando el rostro y reforzando su impronta de diva.

Las imágenes la mostraron sonriente y distendida, tanto de pie junto a la mesa como compartiendo la velada entre flores, copas y velas. El look elegido para su despedida en la ciudad balnearia volvió a poner en primer plano el sello de distinción de Mirtha Legrand, que una vez más se impuso como referente de moda, agradecimiento y presencia en la televisión argentina.

Así, entre gratitud, brillo y su inconfundible sello de sofisticación, Mirtha Legrand cerró la temporada en Mar del Plata reafirmando su lugar como referente de la moda y la televisión argentina.

A lo largo del programa, la Chiqui se mostró agradecía por los cuatro programas que hizo desde La Feliz

El último sábado de enero a las 21:30, Mirtha encabezó una nueva emisión de La noche de Mirtha, en la que reunió un panel de invitados que hizo honor a la diversidad de trayectorias y estilos que caracterizan a su mesa. Entre los presentes, se destacó la figura de Juan Alberto Mateyko, conductor y locutor emblemático, referente indiscutido de la radio y la televisión argentina durante más de cuatro décadas. Mateyko compartió anécdotas de su extensa carrera y repasó momentos inolvidables del espectáculo nacional.

Lo acompañó Marcela Morelo, cantante y compositora reconocida por su aporte a la música popular, quien compartió experiencias sobre sus giras y su camino en los escenarios tanto de Argentina como del exterior. La propuesta de la noche se completó con la presencia de Noelia Marzol, actriz y bailarina que se consolidó como una de las figuras más versátiles del teatro, el musical y la televisión, y Rodrigo Noya, intérprete surgido de la infancia televisiva que logró sostener su carrera en distintos formatos y géneros.

Durante la velada, los invitados intercambiaron historias personales, desafíos profesionales y miradas sobre la actualidad, en una mesa cargada de recuerdos, humor y reflexiones sobre el arte y los medios. Mirtha, fiel a su estilo, guió la conversación con preguntas agudas y celebró la pluralidad de voces, reafirmando el clásico sello de su ciclo.