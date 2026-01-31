Julio Chávez inauguró un palco con su nombre en el teatro Tronador de Mar del Plata: “Agradecido por esta experiencia”

Julio Chávez recibió el reconocimiento en una emotiva ceremonia, acompañado por una sala colmada de público y figuras de la cultura (Crédito: José Tetty)

Julio Chávez fue homenajeado en el Teatro Tronador de Mar del Plata con el bautismo de un palco que lleva su nombre, como parte de una política de reconocimiento a figuras de la cultura argentina. En una mezcla de emoción y pudor, el artista expresó su emoción y alegría por esta distinción.

El acto incluyó el descubrimiento de una placa distintiva con una rosa de la paz confeccionada por el orfebre Juan Carlos Pallarols. La sala estuvo colmada de público y diversas personalidades que acompañaron al actor, quien actualmente protagoniza la obra La Ballena.

Durante la ceremonia, Julio Chávez expresó: “Me siento muy agradecido por la sala, por la experiencia y por este mes tan hermoso.” Además, añadió: “El pudor que me da esta situación legitima este gran espacio”.

Julio Chávez manifestó su emoción al ser homenajeado en Mar del Plata (Crédito: José Tetty)

Marcelo González, encargado de la remodelación y puesta en valor del Tronador, también valoró el homenaje: “Hoy tenemos el orgullo de tener a Julio en la sala, le propusimos tener su nombre eterno y lo aceptó con placer y con gusto. Estamos presentando el nuevo palco de Julio Chávez”.

Julio Chávez es considerado una de las voces más singulares del teatro argentino. Tras un exitoso 2025 en la Sala Pablo Picasso del Paseo La Plaza, el actor llevó La Ballena a la temporada de verano de Mar del Plata. En una charla íntima con Teleshow, el artista habló sobre la obra: “Los personajes que aparecen somos seres incompletos, pero así somos”.

Julio Chávez protagoniza actualmente La Ballena, obra que trasladó a la temporada de verano en Mar del Plata tras un exitoso paso por el Paseo La Plaza

En la charla, Chávez también se refirió a su vínculo con sus colegas y sorprendió al destacar: “Yo del medio soy profundamente cholulo. Y a veces veo que hay una figura al lado mío y no lo puedo creer. Me pongo tieso, con pudor, y el otro puede decir... que antipático que es. Y la verdad es que soy muy tímido”.

En ese sentido, el actor también se expresó respecto al impacto y peso que siente cuando es juzgado y observado por los demás: “Soy muy vulnerable a la mirada del otro. Profundamente vulnerable. No me es fácil el juego del maltrato. No tengo mucha espalda para eso. Me importa y mucho la mirada del otro. Cuando el otro no pone la mirada en lo que uno hace, no tiene ningún sentido. El teatro significa mirar, observar desde el lugar del observador. Puedo tener cien elogios, pero alguien me maltrata y los elogios se caen como los palos del bowling. No es tan fácil ser vulnerable, no es como una llave de gas que se prende y se apaga. Esa vulnerabilidad viene muy a favor cuando se trata de algunos temas, y a veces se pone en contra. Yo elijo seguir siendo así”.

La placa del palco de Julio Chávez luce una artesanal rosa de la paz creada por el orfebre Juan Carlos Pallarols (Crédito: José Tetty)

El reconocimiento a Chávez se inserta en una serie de homenajes promovidos por el teatro, cuyos palcos llevan los nombres de figuras como Mirtha Legrand, Susana Giménez, Graciela Borges y Modesto Bori —este último en memoria del abuelo del actor Gabriel Goity.

Un mes antes, la sala marplatense realizó una ceremonia similar en honor a Guillermo Francella. El actor recibió la distinción durante una visita al teatro tras su reciente remodelación, ocasión en la que definió al lugar como un “teatro modelo” por la calidad de sus instalaciones artísticas y edilicias.

En ese momento, el artista agradeció el reconocimiento y resaltó el proyecto por haber logrado un “teatro modelo”, en referencia a la calidad y jerarquía alcanzadas por la sala tras su renovación.

La renovación del Teatro Tronador ha consolidado su posición como una de las salas más reconocidas de Buenos Aires. El espacio ofrece una programación permanente, con espectáculos para diferentes públicos a lo largo del año.

Así, el establecimiento sostiene una política activa de homenaje a personalidades del arte y refuerza su presencia como referente cultural en Mar del Plata y en la escena argentina.