Teleshow

Julio Chávez inauguró un palco con su nombre en el teatro Tronador de Mar del Plata: “Agradecido por esta experiencia”

El actor sumó su nombre a una lista de personalidades de la cultura argentina que ya tienen su espacio en la sala marplatense, consolidando un legado artístico

Guardar
Julio Chávez recibió el reconocimiento
Julio Chávez recibió el reconocimiento en una emotiva ceremonia, acompañado por una sala colmada de público y figuras de la cultura (Crédito: José Tetty)

Julio Chávez fue homenajeado en el Teatro Tronador de Mar del Plata con el bautismo de un palco que lleva su nombre, como parte de una política de reconocimiento a figuras de la cultura argentina. En una mezcla de emoción y pudor, el artista expresó su emoción y alegría por esta distinción.

El acto incluyó el descubrimiento de una placa distintiva con una rosa de la paz confeccionada por el orfebre Juan Carlos Pallarols. La sala estuvo colmada de público y diversas personalidades que acompañaron al actor, quien actualmente protagoniza la obra La Ballena.

Durante la ceremonia, Julio Chávez expresó: “Me siento muy agradecido por la sala, por la experiencia y por este mes tan hermoso.” Además, añadió: “El pudor que me da esta situación legitima este gran espacio”.

Julio Chávez manifestó su emoción
Julio Chávez manifestó su emoción al ser homenajeado en Mar del Plata (Crédito: José Tetty)

Marcelo González, encargado de la remodelación y puesta en valor del Tronador, también valoró el homenaje: “Hoy tenemos el orgullo de tener a Julio en la sala, le propusimos tener su nombre eterno y lo aceptó con placer y con gusto. Estamos presentando el nuevo palco de Julio Chávez”.

Julio Chávez es considerado una de las voces más singulares del teatro argentino. Tras un exitoso 2025 en la Sala Pablo Picasso del Paseo La Plaza, el actor llevó La Ballena a la temporada de verano de Mar del Plata. En una charla íntima con Teleshow, el artista habló sobre la obra: “Los personajes que aparecen somos seres incompletos, pero así somos”.

Julio Chávez protagoniza actualmente La
Julio Chávez protagoniza actualmente La Ballena, obra que trasladó a la temporada de verano en Mar del Plata tras un exitoso paso por el Paseo La Plaza

En la charla, Chávez también se refirió a su vínculo con sus colegas y sorprendió al destacar: “Yo del medio soy profundamente cholulo. Y a veces veo que hay una figura al lado mío y no lo puedo creer. Me pongo tieso, con pudor, y el otro puede decir... que antipático que es. Y la verdad es que soy muy tímido”.

En ese sentido, el actor también se expresó respecto al impacto y peso que siente cuando es juzgado y observado por los demás: “Soy muy vulnerable a la mirada del otro. Profundamente vulnerable. No me es fácil el juego del maltrato. No tengo mucha espalda para eso. Me importa y mucho la mirada del otro. Cuando el otro no pone la mirada en lo que uno hace, no tiene ningún sentido. El teatro significa mirar, observar desde el lugar del observador. Puedo tener cien elogios, pero alguien me maltrata y los elogios se caen como los palos del bowling. No es tan fácil ser vulnerable, no es como una llave de gas que se prende y se apaga. Esa vulnerabilidad viene muy a favor cuando se trata de algunos temas, y a veces se pone en contra. Yo elijo seguir siendo así”.

La placa del palco de
La placa del palco de Julio Chávez luce una artesanal rosa de la paz creada por el orfebre Juan Carlos Pallarols (Crédito: José Tetty)

El reconocimiento a Chávez se inserta en una serie de homenajes promovidos por el teatro, cuyos palcos llevan los nombres de figuras como Mirtha Legrand, Susana Giménez, Graciela Borges y Modesto Bori —este último en memoria del abuelo del actor Gabriel Goity.

Un mes antes, la sala marplatense realizó una ceremonia similar en honor a Guillermo Francella. El actor recibió la distinción durante una visita al teatro tras su reciente remodelación, ocasión en la que definió al lugar como un “teatro modelo” por la calidad de sus instalaciones artísticas y edilicias.

En ese momento, el artista agradeció el reconocimiento y resaltó el proyecto por haber logrado un “teatro modelo”, en referencia a la calidad y jerarquía alcanzadas por la sala tras su renovación.

La renovación del Teatro Tronador ha consolidado su posición como una de las salas más reconocidas de Buenos Aires. El espacio ofrece una programación permanente, con espectáculos para diferentes públicos a lo largo del año.

Así, el establecimiento sostiene una política activa de homenaje a personalidades del arte y refuerza su presencia como referente cultural en Mar del Plata y en la escena argentina.

Temas Relacionados

Julio ChávezTeatro TronadorMar del PlataVeranoVerano 2026 ArgentinaJulio Chavez

Últimas Noticias

El apoyo de Bizarrap a Daddy Yankee al ser homenajeado en Puerto Rico: el video

La histórica figura de la música urbana fue distinguido en su país al ser nombrado “Hijo Distinguido” en reconocimiento a su carrera y su papel como referente de la identidad boricua

El apoyo de Bizarrap a

Chechu Bonelli contó el terrible accidente que sufrió y la aparición de su fallecida madre: “Me salvó”

La situación límite que la modelo y periodista vivió en la ruta 9 mientras manejaba su camioneta en el año 2009 volvió en una charla con Matías Martin en Todo Pasa

Chechu Bonelli contó el terrible

Julieta Nair Calvo habla sobre la posibilidad de encarnar a Susana Giménez en su serie: “La adoro, sería un honor”

La actriz, en diálogo con Teleshow, aclara qué posibilidades tiene de ser la elegida para interpretar a la diva. Además, los secretos de la serie que contó Guido Záffora

Julieta Nair Calvo habla sobre

Iván Noble posteó una foto con su novia y estallaron sus seguidores: “Hay que cerrar el estadio”

Mensajes ingeniosos y palabras de apoyo inundaron la publicación, mientras el cantante disfruta días de playa

Iván Noble posteó una foto

River Plate anunció un acuerdo histórico con Live Nation, DF Entertainment y Dale Play Live por 110 millones de dólares

El convenio prevé beneficios exclusivos para socios e hinchas y posibilita una modernización inédita del estadio, con impacto financiero y social relevante para la siguiente década

River Plate anunció un acuerdo
DEPORTES
El Inter Miami de Lionel

El Inter Miami de Lionel Messi compró a un goleador argentino como “Jugador Franquicia”

La curiosa presentación del Pipa Benedetto en su nuevo club

River Plate hizo oficial el fichaje de Kendry Páez, la promesa ecuatoriana que llegó desde el Chelsea

Terminó la primera prueba de la nueva era de la F1: el equipo que más vueltas dio, el tiempo destacado y la última salida a pista de Alpine

Polémica en la UFC: sospecharon que hacía trampa en el pesaje, lo hicieron subir otra vez a la balanza y cancelaron su pelea

TELESHOW
El apoyo de Bizarrap a

El apoyo de Bizarrap a Daddy Yankee al ser homenajeado en Puerto Rico: el video

Chechu Bonelli contó el terrible accidente que sufrió y la aparición de su fallecida madre: “Me salvó”

Julieta Nair Calvo habla sobre la posibilidad de encarnar a Susana Giménez en su serie: “La adoro, sería un honor”

Iván Noble posteó una foto con su novia y estallaron sus seguidores: “Hay que cerrar el estadio”

River Plate anunció un acuerdo histórico con Live Nation, DF Entertainment y Dale Play Live por 110 millones de dólares

INFOBAE AMÉRICA

Santa Ana impulsa la mayor

Santa Ana impulsa la mayor renovación deportiva del occidente salvadoreño con el proyecto Pro Deportes 2

Cómo una vacuna podría cambiar el destino de los elefantes salvajes y las aldeas rurales en Tailandia

Protestas en Irán: el régimen admitió que arrestó a niños durante la brutal represión

Temor, asombro y debates médicos: el viaje del chocolate desde remedio desconocido hasta símbolo de placer y moda en Europa

Imágenes satelitales muestran que Irán oculta actividad en dos complejos nucleares destruidos en 2024