El fuerte enojo de Juana Repetto con una seguidora que criticó la nueva habitación de su hijo: “¿Vivís en Disney amiga?”

Juana Repetto mostró la nueva habitación de Belisario y Toribio

Juana Repetto, en la última etapa de su embarazo y a la espera del nacimiento de su tercer hijo, Timoteo, presentó a sus seguidores la nueva habitación de Belisario. A través de redes sociales, mostró los detalles del cuarto, donde el pequeño entró con los ojos cerrados y, al abrirlos, celebró con saltos de alegría antes de lanzarse sobre la cama.

La artista agradeció la colaboración en la decoración, mencionando que el diseño se realizó en apenas una semana. Destacó la importancia de que cada uno de sus hijos tenga un espacio propio, cercano a sus hermanos, y valoró la armonía que caracteriza su hogar.

La decoración de la habitación de Belisario, hijo de Juana Repetto

El dormitorio preparado para Belisario muestra una estética luminosa y funcional. Con una cama de madera vestida por sábanas en tonos beige y blanco, varios almohadones completan la decoración, resaltando entre ellos uno amarillo con la letra “B”.

Al lado de la cama se dispuso una cuna de madera clara, que era para Belisario y ahora podría estar pensada para el nuevo integrante de la familia, aunque ni ella misma cree que la usará. Fue ubicada próxima a una ventana de marco negro que permite la entrada de luz natural y ofrece vistas a un área verde exterior.

Laemoción y alegría de Belisario por su nueva habitación

Sobre la pared principal se instaló una guirnalda de banderines en tonos verdes, azulados y marrones junto al mensaje “Había una vez”, en relieve. El espacio integra también una repisa pequeña con libros, una figura de peluche y una pelota azul. En una esquina, una mesa baja sostiene una fotografía y dos adornos. El suelo es de losas grises y el techo presenta el concreto al natural. La ambientación respeta una gama neutra que genera un entorno apacible y luminoso.

La respuesta de Juana sobre dónde piensa ella que deben dormir sus hijos

Durante el recorrido, Juana respondió inquietudes de sus seguidores a través de una caja de preguntas. Muchas de las consultas apuntaron a la dinámica nocturna y las rutinas de sueño de sus hijos. Ante la pregunta sobre cómo decide dónde duerme cada niño, la actriz explicó: “Mi decisión es que duerman donde se sientan seguros, tranquilos y felices. Dormí sin hijos durante 27 años y dormiré sin hijos durante otra gran parte de mi vida, de hecho en su mayor porcentaje. Mientras ellos necesiten tenerme cerca, yo seré feliz y disfrutaré de poder estar para ellos y tenerlos para mí”.

El tema del colecho surgió en varias preguntas, sobre todo debido a la cercanía de su cesárea programada. Una seguidora expresó preocupación por posibles golpes en la zona intervenida, y Repetto reconoció su propia inquietud ante esa situación.

Juana Repetto se niega a que Timoteo llegue con regalos para sus hermanos

También fue consultada por la costumbre de dar regalos sorpresa a los hermanos mayores cuando llega un nuevo bebé. Repetto manifestó su desacuerdo con la práctica, aunque señaló que respeta a quienes la adoptan. Sostuvo: “No creo que haya ningún tipo de emoción o sensación que les pueda provocar ‘el hermanito’ que haya que tapar con un regalo, ni que haya que ‘consolar’ a los hermanos, no creo que haya que desviar la atención del encuentro y el momentazo maravilloso y sobre todo tan único, de conocer a tu hermano con un regalo”. Aclaró que sus hijos comprenden que un recién nacido no puede traerles obsequios y dudó que lo material haga más fácil o significativo el momento del encuentro.

Juana Repetto respondió a la chicana de una seguidora: "¿Vivís en Disney vos amiga?"

La interacción más tensa ocurrió cuando una usuaria cuestionó el tamaño de la habitación compartida: “¿Por qué las habitaciones tan pequeñas, pobre Timo?”. Con evidente molestia, Juana reaccionó con un video y una frase: “¿Vivís en Disney vos amiga?”. Y expresó: “Debes vivir en un castillo, amiga. No sé, ni idea. Las habitaciones que pude hacer no me parecen pequeñas y no entiendo pobre por qué. Rarísimo tu comentario. ¿Pobre qué? Y así fuese una habitación así y estuviesen en tres cuchetas uno arriba del otro o tuviésemos un cuarto para todos. ¿Pobre quién?”