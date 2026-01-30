La desopilante discusión en italiano entre Wanda Nara y Maxi López: ironías, reproches y un exabrupto

Wanda Nara y Maxi López discutieron en italiano en la televisión (Video: MasterChef Celebrity. Telefe)

La noche de MasterChef Celebrity tuvo un giro inesperado cuando Wanda Nara y Maxi López protagonizaron una discusión en italiano que rápidamente se volvió viral. Entre risotto, risas y reclamos, el intercambio dejó frases memorables y expuso la tensión, aún latente, entre quienes en el pasado conformaran uno de los matrimonios más mediáticos.

La velada tomó un tono personal cuando Andy Chango entregó un ramo de flores a la conductora, agradeciéndole la ayuda en una jornada anterior. Ante el gesto, Wanda no dudó en dirigir la atención hacia su exmarido, con un reclamo directo: “Maxi, hace un montón que no me regalás flores”. La expresión de sorpresa del exfutbolista fue evidente ante las cámaras.

Su respuesta llegó con una alusión directa a su presente sentimental: “Es que yo le regalo a la sueca”, en referencia a su actual esposa, Daniela Christiansson. Pero Wanda, lejos de dejar pasar la situación, expuso sus méritos para ser acreedora: “Está bien, pero puse el cuerpo tres veces y casi muero en un parto. Un ramo de flores cada tanto...”, reclamó. El comentario generó un silencio incómodo en el estudio, reflejo de la tensión que aún acompaña a la relación, siempre atenta a ironías y recuerdos.

Los cruces entre Wanda Nara y Maxi Lopez en Masterchef Celebrity ya son parte del espectáculo

La dinámica cambió cuando Damián Betular pidió a la conductora que anunciara la consigna del programa en italiano. Ella, conocida por su dominio del idioma, aceptó el desafío. Sin embargo, en medio de las explicaciones, interrumpió para dirigirse a Maxi con una frase cargada de ironía: “Che succede, Maxi con questa cara di cu...?”.

La reacción del exfutbolista no tardó en llegar. Maxi elogió la habilidad lingüística de Wanda con un simple: “Parli benissimo l’italiano”. Ella respondió que vivió quince años en Italia y, entre risas, confesó: “Allá dejé una parte de mi vida”, pronunciado en italiano.

El intercambio se intensificó cuando Maxi, también en italiano, aprovechó para reclamar sobre el divorcio y objetos pendientes: “Trae algunas cosas que quedaron de la primera administración”. Wanda replicó con rapidez: “No quedó nada, solo algunas cosas por pagar. Luego te mando las facturas”. El ida y vuelta, cargado de referencias personales y administrativas, se tornó uno de los momentos más comentados del programa.

La discusión alcanzó su punto álgido cuando Wanda decidió zanjar el asunto con una expresión contundente: “¡Non rompere il cazzo, Maxi!”. La frase, cuya traducción explicaron para la audiencia como “no rompas las bo...”, desató la risa y el asombro en el estudio.

En pleno certamen, Wanda Nara chicaneó a Maxi López al recordar su talento culinario durante el matrimonio (MasterChef – Telefe)

El uso del italiano, sumado al tono directo y la historia personal que compartían ambos, hizo que el fragmento circulara rápidamente en redes sociales. Usuarios replicaron el video, destacando tanto la espontaneidad del momento como la manera en que la expareja se comunicaba en un idioma que les resulta familiar.

La presencia de Maxi López en MasterChef Celebrity sin dudas continúa generando contenido vinculado a su vida personal. En una emisión reciente, se revivió otra anécdota junto a Wanda en la que también participó Claudio Turco Husaín. La conductora relató que cuando lo conoció en Italia, le preparó milanesas en Italia, pero Maxi puso en duda la veracidad del relato: “¿Qué milanesas? ¡Delivery!”. Wanda respondió con ironía: “Y Maxi, desnutrido no se te ve. Te alimenté varios años”.

Cansado de las referencias con doble sentido, Maxi optó por cerrar la conversación para evitar inconvenientes con su actual esposa: “Pará, bol... Ahora estoy comiendo con la sueca. Este cuerpito no tiene nada que ver con vos. Te vas”.

El episodio dejó en claro que, más allá de la competencia culinaria, las emociones, los reclamos y el pasado compartido entre Wanda Nara y Maxi López siguen siendo protagonistas indiscutidos frente a millones de espectadores en el reality de cocina que comienza a transitar por sus instancias finales.