Así vive Guillermo Andino sus días de descanso junto a su familia en Punta del Este

Las charlas en familia son uno de los momentos más íntimos de Guillermo Andino durante los veranos en la playa (RSFotos)

Bajo el sol de Punta del Este, Guillermo Andino disfruta de días de descanso con su esposa Carolina Prat y sus tres hijos, Sofía, Victoria y Ramón. En las arenas uruguayas, la familia vive tardes apacibles entre mates, charlas y juegos, en un clima relajado que parecería hecho a medida para dejar atrás la rutina. Las cámaras de Teleshow captaron la intimidad de una jornada de verano en la que el periodista bajó a la playa para pasar largas horas al lado del mar junto a sus hijos y, en este caso, sin Carolina. La ausencia de la conductora no quitó calidez al encuentro; el lazo familiar se ve reforzado en cada gesto, en cada risa compartida bajo el cielo despejado.

La familia Andino elige cada verano este destino clásico, y este año no fue la excepción. Llegaron a Punta del Este desde el primer día de 2026, con la premisa de bajar revoluciones tras un año intenso de trabajo. La playa se convierte en refugio y escenario de reencuentro. Durante la tarde, las fotos mostraron al periodista relajado, descansando junto a sus tres hijos, cerca del mar.

La dinámica familiar se reinventa cada año. Cuando los chicos eran pequeños, Andino y su esposa preferían playas más tranquilas, alejadas del bullicio, como las del sector de La Mansa. Allí, los días transcurrían entre juegos sencillos y meriendas al aire libre, con el mar como único testigo. Con el paso del tiempo y el crecimiento de los chicos, la familia trasladó sus rutinas a José Ignacio, a Playa Brava. El cambio de escenario refleja también nuevas etapas y costumbres. Sofía y Victoria suman actividades propias, se sumergen en charlas entre hermanas o disfrutan de la playa cada una a su manera. Ramón, en cambio, sigue buscando la mirada cómplice de su papá para arrancar una nueva partida de tejo o lanzarse a nadar entre las olas. Si bien las edades y los intereses varían, todos coinciden en el placer de compartir el mar, la arena y el tiempo juntos, lejos de cualquier presión.

Ramón, el hijo menor de Guillermo Andino y Carolina Prat, disfruta del afecto de su padre en una agradable jornada al sol en Punta del Este

Desde hace décadas, Punta del Este representa para la familia Andino-Prat un punto de encuentro y tradición. Los veranos allí no solo significan descanso, sino la celebración de rituales sencillos: partidos de fútbol, juegos de tejo, largas caminatas por La Brava y momentos de pura complicidad. El año pasado, las redes sociales de Carolina Prat regalaron una mirada íntima a esos días y noches junto al mar. Un video, acompañado por la frase “Comparto algunas figuritas en movimiento de nuestros días y noches junto al mar en familia”, condensó emociones, recuerdos y la esencia de esos veranos.

En esas imágenes, Guillermo se muestra vital, enfrentando las olas, abrazando a sus hijos en la orilla y regalando carcajadas a Carolina. Los juegos con Ramón ocupan un lugar especial. Padre e hijo construyen recuerdos que quedan grabados, como un recordatorio silencioso de la importancia de lo simple y lo auténtico. Cada partida de tejo, cada chapuzón, cada abrazo bajo el sol suma una página al álbum familiar.

Junto a su hija mayor Sofía, Guillermo Andino comparte charlas durante los días de descanso en José Ignacio

El fútbol también ocupa un espacio central en la vida de Andino. Hincha confeso de Racing Club, no deja pasar la oportunidad de organizar un picadito con amigos durante los veranos en el balneario. El deporte, más que una afición, funciona como un puente con su propia historia, con la amistad y la identidad. El entusiasmo por el juego se mezcla con la pasión por la compañía, y así, entre risas y goles, se multiplican las anécdotas.

Guillermo Andino en Punta del Este junto a su esposa Carolina Prat (RSFotos)

En Punta del Este, Guillermo Andino encuentra su refugio y su punto de partida. Entre partidas de tejo, tardes de sol y rondas de mates, el periodista celebra el reencuentro con lo esencial: la familia, los amigos y el placer de disfrutar de lo sencillo.

Fotos: RSFotos