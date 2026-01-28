Vacaciones de lujo en Dubai: Sofía Zámolo combinó noches de glamour y días de playa

La modelo continúa con sus vacaciones en Emiratos Árabes (Video: Instagram)

Luego de pasar unos días bajo el sol de Punta del Este, donde pasaron días a pura relajación, Sofía Zámolo volvió a armar las valijas y hace unos días está disfrutando de unas vacaciones de lujo en Dubái junto a su marido, José Félix Uriburu, y su hija California, en un viaje que combinó familia, glamour y el encanto cosmopolita de una de las ciudades más impactantes del mundo. La modelo compartió en sus redes una serie de imágenes nocturnas que retrataron tanto la sofisticación de sus salidas como la calidez de los momentos compartidos en familia.

Para una noche especial, Sofía eligió un vestido largo de satén negro, con breteles finos y escote cowl, que realzó su figura y le aportó un aire elegante y contemporáneo. El diseño, de silueta al cuerpo, se ciñó a la cintura con un cinturón doble de cuero negro con hebillas doradas, e incluyó una falda amplia y fluida que rozó el piso y sumó movimiento en cada paso. El vestido dejó la espalda completamente al descubierto, adornada con lazos finos en los hombros, un detalle femenino y sofisticado que acentuó el estilo total black.

La modelo completó el look con sandalias negras de taco fino, aros dorados de argolla, una pulsera plateada y un reloj clásico, eligiendo accesorios discretos que sumaron brillo y elegancia sin restar protagonismo al vestido. El maquillaje fue natural y luminoso, con piel radiante, ojos levemente delineados y labios nude, mientras que el cabello rubio lo llevó suelto, lacio y con raya al costado, reforzando la frescura y la naturalidad del estilismo.

En las fotos, Sofía posó en el interior de un restaurante exclusivo con la ciudad de Dubái iluminada como telón de fondo y ventanales de piso a techo que ofrecieron una vista panorámica de los rascacielos y las luces de la metrópolis. En una imagen se la vio de pie junto a la mesa, con la falda del vestido desplegada y la postal urbana extendiéndose a sus pies. En otra, de espaldas, lució la profundidad del escote y los detalles del diseño, mientras una selfie destacó su maquillaje y la textura brillante del satén.

La noche se completó con una cena en familia: Sofía, José Félix y California compartieron risas y platos gourmet en una mesa con vista a la ciudad, celebrando el espíritu de las “Dubai Nights”, donde la sofisticación, la felicidad y el entorno de lujo convivieron en perfecta armonía.

Al día siguiente, la modelo optó por gozar de la playa y el relax junto al mar en Atlantis, The Palm. Desde temprano compartió imágenes donde se la vio recostada en una reposera turquesa, con la arena y el skyline de la ciudad de fondo, sumando también la silueta característica del resort y el puente que cruza la bahía.

En una de las fotos capturó sus piernas extendidas frente al agua y el cielo diáfano, transmitiendo calma y conexión con el entorno. En el resto de las imágenes, Sofía posó sonriente y relajada, luciendo un bikini verde oliva de textura suave, gafas de sol y un collar dorado con estrella de mar. El entorno de sombrillas blancas, cabañas de madera y palmeras reforzó el espíritu exclusivo y vacacional de la jornada.

La combinación de noches de glamour y días de playa permitió a Sofía Zámolo vivir Dubái desde todas sus facetas: entre el lujo, la moda y la calidez familiar, la modelo disfrutó de cada instante, sumando recuerdos en paisajes únicos y reafirmando que el verdadero lujo no solo está en los destinos, sino en la manera de compartirlos y atesorarlos junto a quienes más quiere.

Así, entre atardeceres, cenas con vista panorámica y largas horas de relax frente al mar, Sofía Zámolo cerró una estadía en Dubái marcada por la elegancia y la alegría de los momentos compartidos, demostrando que el verdadero disfrute está en saber conjugar los grandes escenarios con la simpleza de la vida en familia.