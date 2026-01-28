Juana Repetto expuso sus temores ante la cesárea y preguntó a sus seguidoras si debe tener tres empleadas para que la ayuden

Juana Repetto habló de sus miedos por la cesárea y criticó a los haters

La exposición de Juana Repetto sobre sus temores en torno a la cesárea que atravesará en pocas semanas generó un amplio intercambio en redes sociales. La influencer, reconocida por su transparencia al abordar temas de maternidad, utilizó su cuenta de Instagram, donde suma más de 1,7 millones de seguidoras, para describir el modo en que enfrenta la inminente llegada de su tercer hijo y las precauciones que toma en su vida cotidiana.

La hija de Reina Reech y Nicolás Repetto detalló que su médico le indicó reposo estricto debido a complicaciones relacionadas con la placenta. Esta recomendación la llevó a reorganizar por completo su rutina y el cuidado de sus hijos, lo que la llevó a priorizar la presencia constante de ayuda en su hogar.

“Desde que me metieron en reposo, arreglé con mi salvación máxima, Norma. Ella trabaja en casa de lunes a viernes y se queda a dormir. Después está Meli, que viene de viernes a lunes, porque a mí la obstetra me prohibió quedarme sola con los chicos, dormir sola”, relató la mediática en un video difundido a través de la red social.

La preocupación por su salud y la de su familia se reflejó en la consulta directa que realizó a su comunidad digital: “La pregunta es si, más allá de que tengo a las chicas durante el día y sé que no estoy sola, voy a necesitar ayuda activa durante la noche cuando llegue a casa con una cesárea de 72 horas”, expresó. Repetto subrayó la dificultad de realizar tareas básicas en el contexto del posoperatorio y la responsabilidad de cuidar a sus tres hijos en soledad.

Juana Repetto expuso sin filtros sus miedos por los próximos pasos en el embarazo

El planteo se centró en la posibilidad de contar con una persona adicional que la asista activamente por las noches. “Ayuda para levantarme para dar la teta, agarrar al bebé, ponérmelo, volver a acostarlo, ir a buscar un pañal, ir al baño y volver. Todo eso. Yo duermo sola con los chicos. Voy a estar con los tres chicos sola y una cesárea reciente en mi cama. ¿No debería tener alguien que me asista durante la noche?”, reflexionó.

La organización doméstica, compuesta por la colaboración de Norma y Meli, busca garantizar la seguridad y el bienestar de la familia ante cualquier eventualidad. Ambas mujeres se alternan para brindar apoyo los siete días de la semana, cubriendo tanto el día como la noche, una logística que Repetto considera fundamental dadas las condiciones de salud impuestas por su obstetra.

El diálogo abierto que Juana mantiene con sus seguidoras permitió que surgieran opiniones diversas respecto a la necesidad de solicitar apoyo durante el posparto. “Chicas, no sé qué hacer. Estoy pensando en contratar a alguien que venga de noche. La votación está 50 y 50. No les miento”, compartió en otra de sus historias.

La actriz recibió testimonios enfrentados. Algunas mujeres le aseguraron que lograron sobrellevar el posoperatorio sin ayuda: “Me dicen ‘yo pude estar sola con cuatro hijos’. Te felicito”, respondió Repetto, visiblemente sorprendida por la comparación. En contraste, también llegaron mensajes de quienes relataron que no pudieron levantarse solas de la cama durante varios días, lo que evidencia la variedad de experiencias que atraviesan las madres tras una cesárea.

“Chicas, no sé qué hacer. Estoy pensando en contratar a alguien que venga de noche", destacó Juana Repetto sobre la compañía profesional que pueda llegar a necesitar

La consulta pública abrió un espacio de intercambio donde se pusieron en juego distintas percepciones sobre la fortaleza, la dependencia y la legitimidad de pedir ayuda. Repetto, al compartir tanto sus miedos como las soluciones que implementa, habilitó una conversación que trasciende el plano personal y conecta con inquietudes colectivas sobre la maternidad contemporánea.

La exposición de sus temores no estuvo exenta de controversias. Una influencer la cuestionó por “infundir miedo” entre sus seguidoras, acusación que motivó una respuesta contundente. “Chicas, relájense. Hay algunas que me dicen: ‘Ay, nena, ¿qué te hacés? No sos la primera que va a tener una cesárea’, ‘No vas a ser una momia’, ‘No es para tanto, no vas a necesitar ayuda’. ¿Qué te importa? No tiene nada de malo pedir ayuda”, expresó al defender la validez de sus inquietudes y el derecho a compartirlas.

La comunicadora lamentó la actitud de quienes restan importancia a los temores de otras mujeres. “¿Por qué se ofenden tanto? Y la boluda esta pseudo influencer, que no sé ni quién es. No le había visto la cara en mi vida, pero me la están mandando ustedes. Que ni siquiera tiene ovarios para decir mi nombre. Dice: ‘La que está hablando del miedo a la cesárea que no exagere’”, reclamó.

La reacción de Repetto se tradujo en una crítica a la falta de empatía y a la supuesta sororidad que, según su perspectiva, no siempre se refleja en los intercambios virtuales. “Estás subestimando a una mujer que tiene miedo. ¿Qué te pasa?”, manifestó, al dejar en evidencia la tensión entre la exposición pública de los miedos personales y las respuestas que circulan en el ámbito digital.

En sus historias, Juana concluyó su descargo con una reflexión dirigida a quienes la juzgan: “La envidiosa esta, que debe querer que la nombre… No le haré el favor. Mujeres dándoselas de sororas y subestimando y bardeando los miedos de otra mujer por parir… Envidia pura”.