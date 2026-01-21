Tras su polémico accidente, Marta Fort recargó energías en las playas de Pinamar y visitó La Frontera

(Enviado especial a Pinamar) En medio de los conflictos familiares con sus primos, y luego del accidente que protagonizó, en el que atropelló a una mujer de 89 años, Marta Fort decidió despejar la mente y recargar energías en Pinamar. Durante su estadía, la hija de Ricardo Fort fue invitada a un programa de streaming en el que habló de su siniestro vehicular y de su presente. En ese contexto, la joven también aprovechó el día soleado para vivir un día de diversión en La Frontera, una amplia playa repleta de médanos por donde transitan también camionetas 4x4 y UTVs.

Bajo un cielo celeste, Fort dijo presente en el estudio de La Casa Streaming, donde dio su versión del incidente que protagonizó días atrás en el barrio porteño de Palermo. “Tuve un accidente, yo estaba yendo a entrenar y a tres cuadras del gimnasio. Yo estaba manejando y de repente, en mitad de las dos puertas de la derecha, escucho un golpe. Me quedo ahí mirando, como intentando reaccionar qué había pasado, y veo para atrás, había un chico que me había chocado a mí en moto, tirado”, comenzó diciendo la influencer.

La hija de Ricardo Fort participa en un programa de streaming y ofrece su versión sobre el siniestro vehicular (Crédito: Pablo Kauffer)

Y luego agregó: “Yo ya venía desacelerando pensando en qué hacer con esa situación. De repente, veo un 208 en doble fila y cuando lo intento sobrepasar del lado izquierdo, veo ahí a la señora casi por encima de mi auto, porque estaba tapando la vista el 208. Y decí que yo venía ya más o menos lento por el tema de la moto, porque si no, no sé qué podría haber pasado. Entonces, freno en seco ahí y cuando freno en seco, la señora se agarra del auto y, por el rebote, sale para atrás. Lo que me salvó un poco, fue que justo en el choque había una cámara en vivo grabando. Por suerte, se pudo comprar. Salió de testigo”.

El accidente se registró el sábado pasado en la calle Migueletes al 1100. La víctima fue asistida por personal del SAME y trasladada al Hospital Rivadavia con diagnóstico de politraumatismos. El parte policial indicó que la mujer cruzaba “de manera incorrecta” y la causa fue caratulada como “lesiones”, bajo supervisión judicial.

Marta Fort disfruta de actividades recreativas y del atardecer en La Frontera, la playa de Pinamar conocida por sus médanos (Instagram)

En sus redes sociales, Fort trató de frenar los mensajes malintencionados. Destacó que “la mujer nunca estuvo inconsciente y fue un socorro por prevención”. Además, aclaró que la víctima se comunicó con la policía para informar lo sucedido, desmintiendo rumores sobre su estado de salud.

El abogado César Carozza confirmó que la mujer se encontraba bien y que el vehículo conducido por Fort no fue secuestrado. El entorno de la joven sostiene que no existió responsabilidad directa por parte de la conductora, de acuerdo con testimonios y reconstrucciones de los hechos.

A tres días del choque a una mujer de 89 años, Marta Fort aclaró la situación a partir de los dichos de Pilar Smith (Instagram)

Así las cosas, teniendo en cuenta toda esta situación, y luego de finalizar su participación en el programa, Marta aprovechó el buen clima para disfrutar del atardecer junto a su grupo de amigas. La hija del empresario chocolatero lucía un vestido corto de color marrón con textura de encaje y escote drapeado. El diseño dejaba los costados y la espalda al descubierto, y presentaba un cinturón ancho con una hebilla metálica plateada en la cintura. El ruedo del vestido incluía volados y detalles desflecados. Fort utilizaba sandalias negras de estilo chunky con tiras gruesas y hebillas.

En el restaurante cercano al estudio de streaming, la joven almorzó bajo los rayos del sol. Tiempo después, Fort publicó en sus redes sociales una foto en la que se la veía en bikini, descansando en una reposera. A sus espaldas se veían gazebos y camionetas, señal que se encontraba en La Frontera.

Marta Fort viaja a Pinamar para recuperarse mentalmente tras sufrir un accidente vial en Palermo (Crédito: Pablo Kauffer)

La Frontera, ubicada al norte de Pinamar, es una playa de siete kilómetros de médanos donde circulan vehículos particulares, cuatriciclos y utilitarios todoterreno. Aunque existen regulaciones y circuitos seguros señalizados, la mayoría de los conductores accede a zonas prohibidas y el control es limitado fuera de los horarios en los que patrulla Prefectura.

Durante el verano, cerca de 50 mil vehículos recorren esta franja, desbordando los controles y elevando el riesgo de accidentes. El lugar ha sido escenario de numerosos accidentes graves y víctimas fatales en los últimos años. Es frecuente ver menores sin casco y vehículos transitando fuera de los sectores habilitados, según comentan guardavidas de la zona.

En uno de los últimos sucesos, un niño de ocho años, de nombre Bastian, fue internado en un hospital infantil de Mar del Plata. La situación se da luego de que el pequeño sufriera graves heridas tras un fuerte choque entre una camioneta y un UTV en Pinamar. Según el informe, el niño sigue estable, con asistencia respiratoria mecánica y sin medicación para mantener la presión. El lunes había sido operado por quinta vez.

Las jornadas de descanso de Fort en Pinamar y el debate sobre la seguridad vial en La Frontera se suman a una preocupación vigente: la combinación de alta concurrencia turística y circulación de vehículos sobre los médanos potencia los riesgos. En temporadas recientes, se han registrado accidentes con consecuencias graves e incluso muertes, algunos involucrando cuatriciclos y utilitarios todoterreno.