La felicidad de Aníbal Pachano por el nacimiento de su primer nieto: “No podemos creer lo lindo que es”

El coreógrafo habló con Teleshow y contó sus emociones por la llegada de Vito, el hijo de Sofía y Santiago Ramundo

La felicidad de Aníbal Pachano
La felicidad de Aníbal Pachano tras el nacimiento de su primer nieto (Instagram)

El mediodía del martes se transformó en un momento único para Sofía Pachano y Santiago Ramundo, ya que anunciaron la llegada de su primer hijo. Con un tierno posteo en sus historias de Instagram, la pareja le contó al mundo de la llegada de Vito. Un rato después, Aníbal Pachano, el flamante abuelo, habló con Teleshow de este feliz momento que están atravesando en familia con Ana Sans acompañando a su hija.

Con la voz cargada de alegría, el coreógrafo resumió su estado de ánimo: “Estamos felices con Ana, no se puede creer”. Y siguió contando cómo se encuentran los flamantes padres: “Ellos están divinos los tres. Sofía es una diosa, la verdad, tuvo parto natural, Santiago está divino y el bebé es hermoso”, enumeró.

Aníbal reflejó su ansiedad por conocer al recién nacido: “La verdad, estamos acá hablando y no podemos creer lo lindo que es el bebé, qué lindos que se ven los tres juntos. Yo lo voy a conocer a la tarde recién, porque tengo ahora una sesión de fotos. Así que a la tardecita, lo voy a ver”.

Por su parte, Ana Sans, la madre de Sofía y expareja de Aníbal, fue un poco más escueta, pero no por eso menos entusiasta. “Todos felices y espléndidos”, fue el mensaje que le envió a este medio para sintetizar el ánimo de la familia.

La tierna foto con la
La tierna foto con la que Sofía y Santiago anunciaron el nacimiento de Vito (Instagram)

Sofía fue la encargada de dar la noticia en sus redes sociales, con una postal cargada de ternura. En la foto se puede ver al pequeño envuelto en una mantita de color crema, con un gorrito de lana y la pulserita del hospital en su muñeca. “Holi. Vito Ramundo Pachano. AKA: bb Millas”, fue todo lo que escribió junto a un emoji de corazón blanco, dando a conocer el nombre que eligieron junto a su pareja para su primer hijo.

En los días previos al nacimiento, Sofía eligió transformar la espera en un ritual de alegría, humor y contención rodeada de afectos. El domingo, la actriz compartió un divertido video en redes bromeando sobre la inminente llegada del bebé y la catarata de mensajes de sus seguidores preguntándole: “¿Ya nació?”. Entre risas, Sofía respondía: “Estoy tratando”, mientras practicaba ejercicios sobre una pelota terapéutica y se desplazaba de rodillas, siguiendo las sugerencias de sus profesionales de la salud para estimular el parto.

Lejos del estrés, Sofía convirtió la cuenta regresiva en una celebración de la vida cotidiana, marcada por la creatividad y el respaldo familiar. El baby shower, que compartió en sus publicaciones, fue reflejo de esa red de afectos: la presencia de su madre, Ana Sans, fue clave en la organización y decoración de la jornada. “Tengo la mejor mamá del mundo que armó toda la mesa y la decoración. Te amo”, resumió Sofía, dejando claro el protagonismo de la coreógrafa en la preparación del encuentro.

La cocinera compartió gran parte
La cocinera compartió gran parte de su embarazo en sus redes (Instagram)

La actividad central del baby shower giró en torno a una consigna tan sencilla como emotiva: cada invitada personalizó un body para el bebé, decorándolo con bordados a mano y dedicando “puntada a puntada” un gesto de amor a Vito que Sofía valoró especialmente.

En una foto grupal junto a sus amigas, Sofía definió el espíritu de la espera: “Qué decir de esta tribu de mujeres que me acompañan día a día. Las amo… Me emociona que mi hijo las tenga a todas ustedes en su vida. Gracias”. Así, Sofía Pachano celebró la llegada de Vito como un proceso colectivo y artesanal, marcado por el amor, la creatividad y la fuerza de la red femenina que la acompañó hasta el nacimiento de su hijo.

