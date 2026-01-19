Las vacaciones de Pablo Rago con su familia en San Bernardo: días de playa, tejo y panchos al lado del mar

El actor compartió los mejores momentos de sus vacaciones en familia (Instagram)

Luego de un año cargado de proyectos y compromisos laborales, Pablo Rago decidió regalarse un verano diferente y alejarse por unos días del ritmo frenético de la ciudad. Su destino elegido fue San Bernardo, uno de los balnearios más emblemáticos de la Costa Atlántica, donde el actor llegó acompañado de su pareja de hace una década, Tamara Datas, y el hijo de ella, Uriel. Con el objetivo de recargar energías y disfrutar del tiempo en familia, Rago se sumergió en días de playa, paseos, buena comida y momentos de relax, lejos de los flashes y los estudios de grabación.

Las imágenes que compartió en redes sociales reflejan la esencia de estas vacaciones. En una de las postales, Rago se lució en la playa con una campera naranja con capucha, lentes de sol oscuros y bermudas, mientras observa el mar bajo un cielo despejado. Detrás de él, el paisaje costero se completó con sombrillas de colores y personas disfrutando de la jornada. En otra foto, un primer plano de brasas encendidas dentro de una parrilla con un fogón impactante anticipa uno de los grandes placeres del verano argentino: el asado en familia.

El viaje también incluyó encuentros y comidas en distintos restaurantes. En una de las imágenes, Tamara, Rago, Uriel y una joven amiga posaron juntos en el interior de un local gastronómico.

La naturaleza y los animales también formaron parte de la rutina. En la playa, Tamara y Pablo posaron junto a su mascota. Tamara, con buzo azul y sandalias, apoyó su mano sobre el hombro de Rago, que viste remera roja y pantalón corto gris, sosteniendo la correa del perro. El mar de fondo, el cielo nublado y las carpas azules completan una postal típica de verano.

Entre los recuerdos cotidianos, una imagen muestra a Rago y Uriel de espaldas, descalzos sobre la arena, jugando al tejo, uno de los juegos playeros por excelencia. La complicidad y la calma marcan el ritmo de las tardes en la costa. En otra foto, Rago apareció sonriente, con remera blanca y lentes de sol, haciendo el gesto de la “V” con los dedos, mientras el fondo desenfocado deja ver sombrillas y la costa bajo una luz intensa de sol.

Los momentos gastronómicos no faltaron: Pablo y Uriel disfrutaron de unos panchos sobre la orilla del mar. Rago, con remera roja y pantalón corto gris, sostiene un pancho cubierto de papas fritas y muerde con entusiasmo, mientras Uriel, sin remera y con pantalón verde, sonríe a la cámara. A un costado, el clásico puesto ambulante con techo rojo y palmas, y personas caminando por la arena, suman color al cuadro.

Otra de las imágenes muestra a la familia ensamblada adentro de la casa. Pablo y su pareja acarician a su perra Juliana, quien le da una lamida en la cara al actor, mientras su mujer sonríe generando un ambiente cálido a todo el entorno.

Las noches también dejaron recuerdos: una imagen muestra a Rago besando la mejilla de Tamara, ambos desenfocados y rodeados de luces urbanas, edificios y farolas que iluminan la escena. En otra, Pablo y Uriel se ven sentados en un local gastronómico, miran a cámara y comparten un momento de charla y distensión.

La colección de vivencias veraniegas se completa con un collage de carteles y señales antiguas en una pared metálica. El contorno de las Islas Malvinas con la frase “Son argentinas”, un afiche político del expresidente Perón, una imagen de Eva Perón y carteles de gatos reflejan el eclecticismo de la casa y el gusto por los detalles con historia. El álbum de vacaciones cierra con una imagen de atardecer: una mujer de espaldas observa el mar desde una terraza, el cielo teñido de naranja y azul mientras el sol se esconde en el horizonte.

Así, entre el mar, la arena, las caminatas, la buena mesa y el cariño de los suyos, Rago encontró el descanso y la desconexión que buscaba. Las fotos de sus días en San Bernardo dan cuenta de un verano donde el disfrute está en lo simple, en el valor de la compañía y en los pequeños gestos que, lejos del escenario, se convierten en los verdaderos protagonistas de la temporada.