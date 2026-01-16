Cuánto cuesta la casa de Pampita y Benjamín Vicuña, testigo del escándalo con la China Suárez, tras una década sin venderse

El ciclo de Ángel de Brito dio detalles de la exclusiva propiedad ubicada cerca de los Bosques de Palermo (Video: LAM/ América TV)

La residencia de Bajo Belgrano que ganó notoriedad por ser escenario del escándalo entre Pampita y Benjamín Vicuña sigue en venta tras casi una década, sin lograr comprador. Según contaron en LAM (América TV) el valor publicado es de USD 2 millones 200 mil.

La casa atrajo la atención del público en 2015, cuando se viralizaron imágenes internas tomadas de las cámaras de seguridad, que publicó en su cuenta de Twitter la propia conductora, en medio del escándalo de infidelidad del actor con la China Suárez. La animadora publicó alguna de esas fotografías en redes sociales, como pruebas de que no estaba separada del actor durante el famoso episodio del motorhome.

En la actualidad, la vivienda permanece deshabitada y quienes llevan a cabo la comercialización aseguran que sigue en el mercado desde hace casi 10 años. Ángel de Brito recordó en su ciclo la historia mediática de la propiedad.

La vivienda, emplazada en una de las zonas más exclusivas de la ciudad, próxima a los Lagos de Palermo, abarca 735 metros cuadrados en total, con 507 metros cubiertos. Se distribuye en tres plantas principales y un subsuelo: tiene seis ambientes, cuatro dormitorios, cinco baños, un toilette y dos cocheras. Además, cuenta con living comedor de gran altura, cocina con isla, cava en subsuelo, galería cubierta, jardín y piscina.

En planta baja se sitúan el hall de recepción, el toilette, el living comedor y la cocina diaria, con acceso directo a la cava. En el primer piso destaca la suite principal con vestidor, baño de hidromasaje y salida a una terraza privada, junto a otro dormitorio con baño y patio interno. El segundo piso ofrece dos dormitorios adicionales, cada uno con baño en suite, un hall de distribución apto como family room, sector de servicio, dependencia y lavadero independiente.

Ya en 2024 en Socios del espectáculo dieron detalles de cómo la casa fue alquilada de manera ocasional, en una oportunidad por USD 9.000 mensuales, pero nunca se concretó una venta. El barrio de Bajo Belgrano presenta restricciones urbanísticas: allí no se permiten edificios en altura y no forma parte del circuito habitual para embajadas, a diferencia de otras zonas cercanas donde algunos inmuebles fueron adquiridos por sedes diplomáticas. Esto limita el perfil de potenciales compradores. La mayoría de quienes visitan la mansión, afirmaron en el programa, lo hacen movidos por la fama de sus antiguos moradores antes que por interés real de compra.

En el ciclo de Eltrece apodaron al que supo ser el hogar de Vicuña y Pampita como la “casa maldita”, además por sus altos costos de mantenimiento. Allí sostuvieron que los propietarios prefieren mantener el precio elevado, sin aceptar ofertas por debajo del valor pretendido.

El episodio de 2015 permanece en la memoria colectiva, no solo por el impacto mediático; las grabaciones originales de las cámaras de seguridad desaparecieron de internet por gestiones de los implicados. Solo perduran algunas fotografías, difundidas por Pampita durante el proceso mediático, lo que consolidó el perfil enigmático de la vivienda.

A 10 años del escándalo, las imágenes divulgadas por Pampita en su cuenta de Twitter en aquel momento marcaron un punto crucial en la disputa pública con quien era su pareja. La modelo publicó pruebas visuales de su convivencia con el actor durante los días previos al escándalo que involucró a China Suárez.

Con la frase “Yo no miento”, Carolina encabezó la publicación de varias capturas tomadas de videos de las cámaras de seguridad de su hogar. En las fotografías ambos aparecen “muy acaramelados, a los besos, abrazos y arrumacos” en distintos espacios de la casa.

La modelo detalló que las imágenes fueron grabadas “los días martes 8 y miércoles 9 de diciembre”, refiriéndose a 2015. Pampita precisó: “Las fotos son de los vídeos de mi casa y corresponden a los días martes 8 y miércoles 9 de diciembre”, en un intento de despejar dudas sobre la autenticidad del material.

El actor, por su parte, había afirmado en Twitter: “Hace meses que estoy separado”, contradiciendo la versión de la madre de sus hijos. Pampita respondió mostrando los registros y aclaró que el formato de fecha de las cámaras de su casa. “Figura primero el mes, después día y después el año”, lanzó, en aquel momento enardecida.