Nazarena Vélez contó su reacción al noviazgo de su hijo con La Tana de Gran Hermano: “Me bajó un poco la presión”

La actriz contó entre risas cómo se enteró en vivo de la relación entre su hijo mayor, el Chyno Agostini, con Katia Fenocchio (Video: Instagram)

El romance inesperado entre el Chyno Agostini y Katia “La Tana” Fenocchio, exparticipante de Gran Hermano, no solo sorprendió a las redes sociales y al mundo del espectáculo, sino que también generó una reacción tan espontánea como honesta por parte de Nazarena Vélez. Fiel a su estilo frontal y sin filtro, la actriz contó cómo se enteró de la relación de su hijo y qué sintió al ver, casi en tiempo real, cómo la noticia comenzaba a viralizarse.

El vínculo se hizo público a través de un vivo en redes sociales que protagonizaron el hija mayor de la panelista de LAM (América TV) y La Tana, donde confirmaron que estaban juntos y sellaron el blanqueo con gestos de complicidad y un beso. La sorpresa no estuvo solo en la confirmación, sino también en la diferencia de edad entre ambos (ella es nueve años mayor) y en lo inesperado del match.

Según relató Nazarena, el momento en el que tomó conocimiento del romance fue cualquier cosa menos tranquilo. “Un poquito me bajó la presión”, confesó entre risas durante su participación en el programa de streaming Bondi, conducido por Ángel de Brito. La frase, que rápidamente se volvió titular, sintetizó el impacto inicial que le produjo recibir fotos, videos y fragmentos del vivo donde su hijo y la ex GH confirmaban la relación.

El vínculo sentimental entre El
El vínculo sentimental entre El Chino Agostini y La Tana de GH se hizo público a través de un vivo en redes sociales que incluyó un beso frente a cientos de seguidores

La actriz explicó que el shock fue mayor porque, apenas horas antes, había hablado con su hijo sin que él le adelantara nada. “Habíamos hablado la noche anterior. Me dijo que venía para Carlos Paz, después me avisó que se atrasaba por unos ensayos. Yo no sabía nada de todo esto”, contó. Ese contraste entre la charla cotidiana y la exposición repentina del romance fue lo que terminó de descolocarla.

Con humor y sinceridad, Nazarena no dudó en describir la personalidad de su hijo, dejando en claro que la actitud no la sorprendió del todo. “El Chyno habla poco, se hace medio el bol...”, lanzó, provocando risas en el estudio. La frase, lejos de sonar crítica, reflejó la confianza y el vínculo cercano que mantiene con él, incluso en medio de una situación inesperada.

Más allá del impacto inicial, Nazarena remarcó que rápidamente logró tranquilizarse gracias a la información que empezó a recibir sobre la exparticipante del reality de Telefe. “Lo que me dejó tranquila es que me explotó el teléfono con data de ella y me dicen que es una buena mina”, reveló. En ese sentido, el periodista sumó que, más allá de su paso por Gran Hermano, no se le conocen grandes escándalos, algo que también ayudó a bajar la ansiedad.

La diferencia de edad de
La diferencia de edad de nueve años entre El Chino Agostini y Katia Fenocchio generó comentarios en el ambiente del espectáculo y en redes sociales

La pareja eligió el ahora habitual escenario de las transmisiones en vivo para contar, sin intermediarios, que están en una relación amorosa. Los seguidores no tardaron en exigir pruebas. “No les creo hasta que no se besen”, desafió uno. Agostini, con una sonrisa que parecía ensayar la adultez, respondió: “Nosotros ya nos besamos”. Su novia no se quedó atrás: “Hay gente que no vio”. Entonces, ante cientos de testigos digitales, se besaron. Minutos después del vivo, el hijo de Nazarena Vélez y Daniel Agostini compartió una imagen en sus historias de Instagram donde sostenía la mano de Katia Fenocchio, confirmando su amor.

Durante la charla en Bondi, la conversación derivó inevitablemente en la vida familiar y en el crecimiento de sus hijos. Allí, Nazarena también habló de su hijo menor, Titi, a quien describió con humor y orgullo: “Está tiroteando todas las noches en la peatonal, tiene un chamullo increíble”. El comentario, celebrado por el panel, reforzó el tono distendido con el que la actriz suele abordar estos temas, incluso cuando se trata de situaciones que la toman por sorpresa.

