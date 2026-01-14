Teleshow

Thiago Medina y Daniela Celis buscan niñera para sus gemelas: los particulares requisitos que piden

El exparticipante de Gran Hermano 2022 lanzó una convocatoria en redes y compartió cuáles son los requerimientos que necesita la persona que se encargue de sus hijas

El exparticipante de Gran Hermano compartió los requisitos que debe cumplir la persona elegida para cuidar de sus hijas (Instagram)

A pesar del grave accidente de moto que sufrió el año pasado, Thiago Medina logró reponerse y dar un giro a su vida. El exparticipante de Gran Hermano 2022 atravesó meses de recuperación con el apoyo de su familia y amigos, y hoy transita una nueva etapa marcada por la paternidad. Enfocado en sus gemelas, Laia y Aimé, fruto de su relación con Daniela Celis, Thiago tomó una decisión clave para priorizar el bienestar de sus hijas: buscar una niñera que las acompañe en esta fase de su vida.

El anuncio lo hizo a través de sus historias de Instagram, donde compartió un mensaje claro y detallado sobre sus expectativas para la persona que cuidará de las pequeñas. “¡Hola! Busco niñera que viva por la zona (General Rodríguez, Álvarez, Moreno), que tenga experiencia con niños de 2 años, presente CV con recomendación, sea creativa y didáctica y no fume. Es importante que no use el celular adelante de las nenas y que, cuando duerman la siesta, que la hora corre, pedimos que mantengan el orden en la habitación de ellas", comenzó enumerando el joven.

“Además, buscamos a alguien que tenga muchas ganas de jugar y sea atenta. ¡Gracias!”, escribió Thiago. El posteo generó repercusión inmediata entre sus seguidores, que valoraron el compromiso y la dedicación del joven padre.

La búsqueda de una niñera no es un simple trámite para Thiago, sino una muestra más de la prioridad que les da a sus hijas. En cada publicación, se puede ver el empeño por fomentar recuerdos y compartir tiempo de calidad con las gemelas. Un ejemplo reciente fue en diciembre, cuando Thiago decidió regalarles a Laia y Aimé una experiencia mágica en la previa a la Navidad: conocer a Papá Noel.

El exparticipante del reality enumeró las cualidades y tareas que debe realizar la persona que cuide a Laia y Aimé

Con el objetivo de vivir una noche festiva inolvidable, Thiago acompañó a las pequeñas a entregar sus cartas navideñas, llenas de dibujos y colores, ya que, según contó, aún no saben escribir. “Hoy Papá Noel pasó por el barrio a buscar las cartas con sus duendes. Laia y Aimé es la primera vez que lo ven y viven esta experiencia mágica, repleta de emoción y entusiasmo”, relató en un video publicado en Instagram. La secuencia mostró desde la preparación de las cartas hasta el encuentro con Papá Noel, quien las recibió con paciencia y alegría, después de esperar a todos los chicos del barrio.

La postal familiar se completó con las gemelas posando junto a Papá Noel, visiblemente emocionadas, y la frase de Thiago que acompañó la publicación: “Hijas, nunca pierdan ese espíritu navideño. Las amamos mucho”. Los seguidores respondieron con mensajes cargados de ternura y buenos deseos: “Qué hermosuras”; “Bendiciones para esas princesas”; “Estaban re emocionadas”; “Me encanta cómo prepararon sus cartitas”, y “Es una gran felicidad que vos puedas estar con ellas”, fueron solo algunos de los comentarios que reflejaron el sentimiento general.

Thiago Medina mostró el momento en que sus hijas fueron a llevarle sus cartas a Papá Noel previo a la Navidad (Instagram)

La recuperación de Thiago, tras el accidente, implicó un proceso largo y lleno de desafíos. Sin embargo, el joven se mantuvo firme en su objetivo de estar presente para sus hijas y construir un entorno estable y amoroso. Cada paso en la crianza de Laia y Aimé es compartido con su comunidad de seguidores, que ha acompañado de cerca cada avance y cada gesto de superación.

A medida que avanza el 2026, Thiago sigue apostando a la familia y al crecimiento personal. Entre la recuperación física, las responsabilidades diarias y los pequeños grandes momentos junto a Laia y Aimé, el excompetidor de Gran Hermano demuestra que, a pesar de las dificultades, el amor por sus hijas es el motor que lo impulsa a seguir adelante y buscar siempre lo mejor para ellas.

