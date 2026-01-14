Thiago Medina y Daniela Celis buscan niñera para sus gemelas: los particulares requisitos que piden

El exparticipante de Gran Hermano compartió los requisitos que debe cumplir la persona elegida para cuidar de sus hijas (Instagram)

A pesar del grave accidente de moto que sufrió el año pasado, Thiago Medina logró reponerse y dar un giro a su vida. El exparticipante de Gran Hermano 2022 atravesó meses de recuperación con el apoyo de su familia y amigos, y hoy transita una nueva etapa marcada por la paternidad. Enfocado en sus gemelas, Laia y Aimé, fruto de su relación con Daniela Celis, Thiago tomó una decisión clave para priorizar el bienestar de sus hijas: buscar una niñera que las acompañe en esta fase de su vida.

El anuncio lo hizo a través de sus historias de Instagram, donde compartió un mensaje claro y detallado sobre sus expectativas para la persona que cuidará de las pequeñas. “¡Hola! Busco niñera que viva por la zona (General Rodríguez, Álvarez, Moreno), que tenga experiencia con niños de 2 años, presente CV con recomendación, sea creativa y didáctica y no fume. Es importante que no use el celular adelante de las nenas y que, cuando duerman la siesta, que la hora corre, pedimos que mantengan el orden en la habitación de ellas", comenzó enumerando el joven.

“Además, buscamos a alguien que tenga muchas ganas de jugar y sea atenta. ¡Gracias!”, escribió Thiago. El posteo generó repercusión inmediata entre sus seguidores, que valoraron el compromiso y la dedicación del joven padre.

La búsqueda de una niñera no es un simple trámite para Thiago, sino una muestra más de la prioridad que les da a sus hijas. En cada publicación, se puede ver el empeño por fomentar recuerdos y compartir tiempo de calidad con las gemelas. Un ejemplo reciente fue en diciembre, cuando Thiago decidió regalarles a Laia y Aimé una experiencia mágica en la previa a la Navidad: conocer a Papá Noel.

El exparticipante del reality enumeró las cualidades y tareas que debe realizar la persona que cuide a Laia y Aimé

Con el objetivo de vivir una noche festiva inolvidable, Thiago acompañó a las pequeñas a entregar sus cartas navideñas, llenas de dibujos y colores, ya que, según contó, aún no saben escribir. “Hoy Papá Noel pasó por el barrio a buscar las cartas con sus duendes. Laia y Aimé es la primera vez que lo ven y viven esta experiencia mágica, repleta de emoción y entusiasmo”, relató en un video publicado en Instagram. La secuencia mostró desde la preparación de las cartas hasta el encuentro con Papá Noel, quien las recibió con paciencia y alegría, después de esperar a todos los chicos del barrio.

La postal familiar se completó con las gemelas posando junto a Papá Noel, visiblemente emocionadas, y la frase de Thiago que acompañó la publicación: “Hijas, nunca pierdan ese espíritu navideño. Las amamos mucho”. Los seguidores respondieron con mensajes cargados de ternura y buenos deseos: “Qué hermosuras”; “Bendiciones para esas princesas”; “Estaban re emocionadas”; “Me encanta cómo prepararon sus cartitas”, y “Es una gran felicidad que vos puedas estar con ellas”, fueron solo algunos de los comentarios que reflejaron el sentimiento general.

Thiago Medina mostró el momento en que sus hijas fueron a llevarle sus cartas a Papá Noel previo a la Navidad (Instagram)

La recuperación de Thiago, tras el accidente, implicó un proceso largo y lleno de desafíos. Sin embargo, el joven se mantuvo firme en su objetivo de estar presente para sus hijas y construir un entorno estable y amoroso. Cada paso en la crianza de Laia y Aimé es compartido con su comunidad de seguidores, que ha acompañado de cerca cada avance y cada gesto de superación.

A medida que avanza el 2026, Thiago sigue apostando a la familia y al crecimiento personal. Entre la recuperación física, las responsabilidades diarias y los pequeños grandes momentos junto a Laia y Aimé, el excompetidor de Gran Hermano demuestra que, a pesar de las dificultades, el amor por sus hijas es el motor que lo impulsa a seguir adelante y buscar siempre lo mejor para ellas.