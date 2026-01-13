Nico Vázquez habló del inicio de su relación con Dai Fernández: “Ustedes nos señalaron antes de que pasara algo”

Nico Vázquez estuvo como invitado en A la Barbarossa (Telefe) tras sus vacaciones en Miami y a días de retomar el teatro con Rocky. En una charla distendida, el actor se animó a contar cómo nació su relación con su compañera de obra Dai Fernández después de su separación de Gimena Accardi, con quien compartió 18 años de vida. También habló de cómo está hoy el vínculo con su expareja y de la importancia de los afectos y la vida compartida.
Sobre el inicio de la relación con la bailarina, Nico reconoció: “Fue todo raro. Es todo tan raro. Ustedes nos señalaron antes de que algo sucediera. Nos hicieron ver casi, porque éramos amigos. Pasa lo que pasa toda mi vida, ¿no? Y después, dentro de todo lo que a mí me estaba pasando, que fue tratar de reiniciarme, encontrarnos de otro lugar. Entonces, para todos era como muy difícil imaginarlo porque somos muy amigos y ya teníamos una cotidianidad de tratarnos muy bien. Y en un momento, claro, era como bueno, ¿qué hacemos?”
Cuando le preguntaron cómo se dio cuenta de que había algo más que amistad, Nico recapituló: “Hicimos un viaje a Mar del Plata. Cuando volvimos, todos notaron que había como más confianza. Entonces, en un momento, nos miramos todos diciendo... ‘Che, chicos, ya está. Nos estamos conociendo, salimos a tomar algo’”.
Sobre el paso de la amistad al amor y el desafío de exponerse tras una relación tan larga, explicó: “Obviamente que no hubiera dado un paso, si no me importaba Dai, porque si te estoy diciendo que pasó de ser una compañera, después amiga, mi mejor amiga en los últimos tiempos, si no era algo que me pasaba en serio, no hubiera hecho nada”.
Consultado sobre el presente con Dai, Nico fue claro: “Alguien muy importante. La estoy pasando muy bien, me siento muy bien. Muy importante en mi vida”. Y elogió a su pareja: “Es hermosa... es una artista maravillosa, una persona increíble. Yo lo pienso desde siempre, lo he hecho público siempre”.
En cuanto al vínculo previo y la amistad como base, reflexionó: “Eso hace que también uno tenga una confianza ya previa. Todo se vuelve como muy habitual. Es como muy loco. Eso no me había pasado nunca. Jamás me había pasado. Es raro, pero también es como muy lindo, porque es como algo más cotidiano”.
Durante la charla, Vázquez reflexionó sobre esta instancia de enamoramiento: “Me gusta compartir mucho la vida. Me gustan los atardeceres, pero me gusta más verlo acompañado al atardecer que verlo solo. Me gusta comer rico, me gusta más comer acompañado que comer solo. Y eso que soy un tipo que sé estar solo. Tengo mis momentos de soledad en el día, pero es tan linda la vida compartida”.
Al hablar de Gimena Accardi y la relación actual con su ex, expresó: “No tan habitual ahora, obviamente, pero en lo que sea estamos. Como seres humanos, nos vamos a amar toda la vida, vamos a ser familia toda la vida. Es el vínculo más importante de mi vida y ha sido algo y será siempre algo que no voy a poder olvidar ¿Y por qué debería olvidarlo? Lo recuerdo con una sonrisa... Me siento exitoso. ¡Dieciocho años! Dieciocho años de amor, dieciocho años de cosas jodidísimas que nos pasaron y siempre nos unía. Bueno, llega un momento que no te une algo más que tiene que ver con el día a día, y hay que aceptarlo”.
Así, Nico Vázquez mostró su costado más sincero, habló del valor de la amistad, la vida compartida y el amor, y dejó en claro que tanto el pasado con Gimena Accardi como el presente con Dai Fernández son parte de un recorrido honesto y agradecido, donde lo más importante es poder mirar atrás con una sonrisa y seguir construyendo vínculos reales.