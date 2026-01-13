Fuerte cruce al aire entre un periodista y un meteorólogo por la situación de los carpinchos en Nordelta

El cruce entre dos periodistas de TN por la situación de los carpinchos (Video: Xporquetendencia)

El conductor Santiago do Rego y el meteorólogo Matías Bertolotti protagonizaron un intenso cruce durante la transmisión en vivo de Todo Noticias, mientras debatían sobre el operativo de captura y traslado de carpinchos de Nordelta a una reserva en San Fernando. El intercambio se suscitó en el contexto de un antiguo conflicto judicial y social por la presencia de estos animales en el barrio cerrado, y se desarrolló frente a la inminencia del operativo autorizado por un fallo de primera instancia y respaldado por el Ministerio de Desarrollo Agrario de la provincia de Buenos Aires y la Asociación Vecinal Nordelta.

Durante la emisión, Do Rego sostuvo que la intervención sobre la población de carpinchos busca prevenir riesgos tanto para los animales como para los habitantes de la zona urbanizada. “Los mismos animales están expuestos a riesgos. Cuando vos tenés una población de animales que atraviesan las calles, pueden meterse a las casas, pelearse con mascotas, interactuar con un chico y no tienen depredador. Lo que pasa con los carpinchos es que están muy cómodos en Nordelta porque no tienen depredador”, afirmó el conductor en diálogo con el meteorólogo.

Ante ese argumento, Bertolotti cuestionó el avance humano sobre el hábitat natural de la fauna autóctona: “¿Quién colonizó la zona?”, preguntó al aire, lo que dio inicio a un intercambio cada vez más tenso. El conductor replicó que anteriormente existía menos población de carpinchos debido a la presencia de depredadores y que, ante el crecimiento actual, la relocalización resulta necesaria. Además, comparó la situación con otros casos de manejo de fauna, como la proliferación de castores en Ushuaia, y remarcó la diferencia con los carpinchos: “Si la población de los carpinchos se descontrola, vos tenés que hacer algo para controlarla. Si no, te pasa como los castores de Ushuaia, que ocupan lugares, afectan a la fauna, afectan a la flora, se comen todo, ahuyentan a los animales”. Bertolotti corrigió de inmediato: “Esos no son autóctonos. Los carpinchos sí son autóctonos”.

Por el momento, se desconoce cómo avanza la actuación de las autoridades, que ya ingresaron a diversos barrios para concretar los traslados de los carpinchos machos, dejando a las hembras preñadas y a sus crías.

La discusión se profundizó cuando Do Rego justificó la expansión urbana y la necesidad de convivir con las consecuencias: “Si vos hiciste algo, porque el hombre avanza sobre lugares y abrís barrios en lugares… tenés que vivir en algún lado”, a lo que el meteorólogo respondió: “Los carpinchos también, Santiago”. El conductor insistió en que el traslado pretende proteger a los animales: “Pero protegelos. Si los estás atropellando, están invadiendo casas, se enfrentan con perros”. Bertolotti puso en duda el traslado y preguntó: “¿Qué ganás llevándolos a lugares como San Fernando? Van a volver”. Do Rego explicó que se trata de “una experiencia piloto, donde los van a tener cuidados”.

El clima se tornó aún más tenso cuando Bertolotti ironizó con referencias al streamer Martín Cirio y cuestionó la falta de aval científico: “Esta situación es una comedia. No hay experiencia científica que avale lo que están por hacer. Mostrame un plan y que los resultados van a ser coherentes. Hablé con muchos científicos, no con ambientalistas, que me dicen que esto es una estupidez. No se arregla con la relocalización. Está mal hecha. No se hace de esta manera”.

Frente a la presión de su interlocutor, Do Rego reiteró su posición: “Están construyendo un barrio ahí. No pueden estar los animales dando vueltas”. Bertolotti respondió: “Los animales que están dando vueltas ahí somos nosotros, no los pobrecitos”. El conductor remarcó el impacto económico de las urbanizaciones, mientras el meteorólogo ironizó: “Entonces matemos a todos los carpinchos”. Do Rego aclaró: “Nadie está diciendo que los maten, Matías. Los están tomando y los están desplazando a otro lugar. Paren de ser necios. Son animales salvajes, por Dios”.

Un operativo de captura y traslado de carpinchos en Nordelta generó una polémica entre vecinos

El cruce televisivo se produjo mientras vecinos autoconvocados y organizaciones ambientalistas manifestaban su rechazo al operativo de relocalización previsto para esta semana en Nordelta. Según consignó la agencia Noticias Argentinas, residentes y miembros de la agrupación Carpinchos Nordelta Somos Su Voz organizaron una vigilia para evitar que técnicos del Ministerio de Desarrollo Agrario ingresen al barrio y se lleven a los animales.

Los activistas denunciaron la vulneración de una medida cautelar de Cámara que prohibía el traslado y cuestionaron tanto el procedimiento como el destino de los ejemplares seleccionados. “Quieren desalojar a los carpinchos que habitan Nordelta, Flora y Fauna de la provincia de Buenos Aires. En lugar de proteger lo que hizo esta semana, puso dos jaulas trampa para atraparlos y trasladarlos, arrancarlos de su hogar, así nomás”, expresaron desde la agrupación. El operativo se concentró en el barrio Silvestre, donde la llegada de personal de seguridad y la colocación de trampas activaron la vigilia por parte de los vecinos.