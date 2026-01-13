Benjamín Vicuña disfruta de su verano más esperado con sus hijos y su novia en Punta del Este: “Mi tribu”

A casi dos semanas del comienzo del año, Benjamín Vicuña mostró sus días en familia y junto a su pareja (Instagram)

El verano en Punta del Este volvió a convertirse en el escenario preferido de las celebridades que buscan desconexión, naturaleza y momentos familiares lejos del bullicio mediático. Entre las figuras más reconocidas que eligieron las playas uruguayas, Benjamín Vicuña se destacó por su perfil bajo y su apuesta por la vida tranquila. Lejos de los flashes de fiestas multitudinarias, el actor chileno optó por recibir el año nuevo rodeado de sus hijos y en compañía de su pareja, Anita Espasandín, dejando en redes sociales una postal íntima de su costado más familiar.

“Mi tribu”, escribió Benjamín para abrir el álbum digital de sus vacaciones. La primera imagen mostraba una panorámica de la playa y el mar desde una terraza de madera, con sillas, una mesa circular y el horizonte despejado de Punta del Este como fondo. Las reposeras y los troncos preparados para una fogata completaban la escena de relax y encuentro.

Ataviado con un look rural, Benjamín mostró su sonrisa y posó frente a la cámara

El actor capturó la vista de la costa esteña que disfruta en su día a día

En la siguiente foto, los protagonistas fueron los hijos de Vicuña. Magnolia, en traje de baño de dos piezas roja y blanca, colgaba de una barra de juegos mientras Benicio y otro nene la acompañaban. El entorno, con una construcción de madera pintada de colores y carteles decorativos, recreaba el espíritu rústico y despreocupado de un día de playa en familia.

Otra postal capturó a Benjamín en clave rural, sentado dentro de una estancia con pantalón y botas de montar, campera de cuero y suéter gris. La sonrisa amplia y el ambiente cálido del interior, con un bolso de cuero y una manta de piel sobre el banco, transmitían el clima de descanso y disfrute.

Entre sus días de descanso en familia, sus hijos tuvieron la oportunidad de crear recuerdos juntos

Padre e hijo, sonrientes, en medio de su viaje a Punta del Este

Las salidas gastronómicas no faltaron en el álbum. Dentro de un restaurante de la costa esteña, otro de los hijos hijos del actor, Bautista, de perfil y con gafas de sol, miraba su celular, mientras Magnolia y Amancio, entre risas, se acercaban a él. El local, con techos de madera, lámparas de mimbre y una atmósfera distendida, reflejaba la naturalidad de las vacaciones familiares.

La cotidianeidad y el tiempo compartido se repitieron en otras escenas: Vicuña fue visto paseando en bicicleta por calles de tierra, con Amancio en la sillita trasera, luciendo casco y sosteniendo un helado. El actor y su hijo también compartieron un momento de complicidad en el interior de un avión: Benjamín, sonriente, abrazaba a Amancio, que respondía con una expresión feliz y el pelo rubio alborotado.

Durante sus días de descanso, el amor tuvo su espacio y Benjamín lo dejó en claro con una foto junto a su pareja

En sus días de playa, los hijos del actor pusieron toda su energía para divertirse con diferentes juegos

Los días de playa se multiplicaron, con los niños jugando en estructuras de madera, rodeados de adultos y amigos, bajo el sol y el viento costero. En una postal más elegante, Benjamín y Anita posaron juntos en un sofá negro frente a una pared de piedra: él con pantalón oscuro y saco beige, ella con vestido largo en tonos nude y encaje marrón. La pareja, serena y distendida, mostró su costado sofisticado sin perder la conexión familiar.

El trabajo y la pasión artística acompañaron el descanso. Una de las fotos mostró un cuaderno de guion de la obra Secreto en la montaña, junto a un lápiz, resaltadores y cinta adhesiva sobre una mesa verde, señal de preparación y estudio aun en plena temporada de relax. De esa manera, el actor chileno dejó en claro su compromiso con su próximo proyecto, cuyo coprotagonista tendrá a Esteban Lamothe.

El campo también formó parte de sus vacaciones, lo cual dejó en claro con una postal llena de jinetes con sus respectivos caballos

Además, Vicuña adelantó su emoción por el inminente proyecto que va a liderar con Esteban Lamothe, Secreto en la montaña

El contacto con la naturaleza también marcó la estadía en Uruguay. Una postal los mostró cabalgando al atardecer por un campo abierto, con ponchos y sombreros, mientras el sol caía y las sombras se alargaban sobre el pasto seco y dorado. En la playa, una mujer rubia de espaldas, vestida de negro, se recostaba sobre una baranda de madera y contemplaba el atardecer sobre el mar rodeada de decenas de veraneantes.

El cierre del álbum digital fue una imagen clásica de la costa uruguaya: el sol poniéndose en el horizonte, tiñendo el cielo de naranjas y rojos, con edificios recortados a la distancia y el mar en calma en primer plano.

La pareja de Vicuña, Anita, de espaldas disfrutando del atardecer en la playa

Como broche de oro del álbum fotográfico, los colores del atardecer acompañaron la última imagen

Así, Benjamín eligió la tranquilidad y el calor familiar de Punta del Este para recibir el año, entre paseos, juegos, estudio y atardeceres. En cada foto, el actor mostró que, más allá de los focos y las premieres, la felicidad se encuentra en los pequeños momentos cotidianos y en la cercanía de los afectos que realmente importan.