Nazarena Vélez celebra el éxito de Suspendan la boda: “En Villa Carlos Paz me siento local”

Nazarena Vélez celebra el éxito de Suspendan la boda en Villa Carlos Paz durante la temporada teatral 2026

Nazarena Vélez compartió con Teleshow la satisfacción que le produce el impulso de la temporada teatral en Carlos Paz gracias a la comedia Suspendan la Boda. Para la actriz y productora, el crecimiento del público respecto al año pasado es un motivo de alegría y señala la positiva respuesta tanto de la audiencia local como de los visitantes.

“Siempre me comparo conmigo misma porque es la manera que tengo de superarme. A pesar del panorama económico difícil”, aseguró: “A mí me está yendo muy bien”, expresó, sobre esta vuelta a un plaza teatral en la que reina desde hace más de una década.

El saludo final de la obra "Suspendan la boda, la magia continúa", donde Roly Serrano comparte cartel con Nazarena Vélez, Barbie Vélez, Santiago Camaño y Nacho Castañares

La obra se presenta en una sala de 750 localidades, todo un reto al que se suma trabajar en una ciudad con más de 80 espectáculos en cartelera: “Eso también hace dividir a la gente teatrera”.

En cuanto a la renovación de la pieza, Nazarena opinó: “La comedia es hermosa. Es la historia de una pareja que está a punto de casarse y el día antes de la boda les aparece su yo de dentro de veinte años para advertirles que no se pueden casar, que todo va a ser un desastre”. Destacó que ese encuentro con su “yo del futuro” plantea temas sobre el amor propio y los sueños postergados.

El equipo de Suspendan la boda combina la experiencia de actores consagrados y el debut teatral de Nacho Castañares, ex Gran Hermano

El elenco reúne a figuras de diferentes trayectorias. La humorista resaltó el debut teatral del ex Gran Hermano Nacho Castañares: “No sabés lo que laburó. Se preparó, estuvo a la altura, era de los que más ensayaban, nunca tuvo un pero. Es amoroso y agradecido, sale, saluda y la rompe arriba del escenario”.

Sobre Roly Serrano, quien interpreta al hechicero, afirmó: “El personaje que le inventé a Roly es el hechicero, el que permite ese encuentro de la pareja. La verdad está buenísima la obra”.

Según Nazarena, uno de los motores del éxito de la obra es la repercusión entre la gente: “La gente hoy no tiene dinero de sobra, hay que conquistarla para que asista al teatro”. Destacó el efecto del boca a boca: “Los comentarios que deja la gente que ve la obra son increíbles”. Describió la afluencia de público: “Hacemos funciones de martes a domingo y en una sala para 750 personas. Estamos bien”, destacó a Teleshow.

Suspendan la boda regresa renovada para la temporada 2026 en Villa Carlos Paz con nuevas incorporaciones y una escenografía actualizada

Nazarena Vélez se detiene un instante en la conversación y deja caer una frase que resume el pulso de este regreso: “Estoy muy confiada de esta comedia, fue un éxito todo el año y está renovada”. La seguridad en su voz no deja espacio a dudas.

La respuesta está en los años vividos, en el tiempo compartido con el público. Nazarena Vélez no solo interpreta a la “yo del futuro” de Marga en Suspendan la boda; también es parte de la memoria viva de la ciudad. Su historia personal y profesional se entrelaza con la vida teatral. Cada temporada, cada estreno, ha sido una página más en ese libro que no termina de escribirse.

La comedia Suspendan la boda aborda el amor propio y los sueños postergados a través de una pareja enfrentada a su futuro antes de casarse. El elenco de la temporada 2026

La apuesta es clara y el desafío, inmenso. Pero quienes conocen de cerca a Nazarena Vélez saben que su vínculo con Villa Carlos Paz es profundo, casi un lazo familiar. Con tantos años sobre los escenarios y parte de su vida transcurrida allí, Nazarena se afianza como figura y como referencia. La confianza, entonces, no es un acto de fe: es la certeza de quien ha recorrido el camino, ha sentido el aplauso y ha compartido la emoción con el público, noche tras noche.

El estado de salud y sentimental de Roly Serrano también fue tema en la charla con Teleshow. "Lo veo muy bien, muy contento. La gente lo ovaciona y lo ama. Está haciendo su rehabilitación día a día”. Detalló que el actor utiliza andador en el saludo final y celebró su recuperación: “Dios le dio otra oportunidad después del accidente. Nueve meses internado, y hoy lo ves en el escenario”, cuenta, con emoción.

Roly Serrano y su novia Candelaria, en el casamiento de Coco Sily (Instagram)

Sobre la convivencia durante la temporada en Villa Carlos Paz, la actriz explicó: “Estamos todos en casas separadas; Barbie está en su casa con su marido y su hijo, yo en la mía con el Bocha y Titi; Nacho en su departamento”. Además, reconoció el vínculo con la localidad: “A mí Córdoba, Carlos Paz me mueve. Me siento local, claro que sí”.

Consultada sobre su relación personal, Vélez habló de los siete años junto a Bocha: “El siete cumplimos siete años”. Subrayó la estabilidad en su pareja y que el matrimonio no está dentro de sus prioridades: “No es algo que yo quiera para él. Ni casarse ni tener hijos fue nunca un anhelo de él. Yo ya lo cumplí. Yo dejo que la vida me sorprenda”, expresa.

Respecto a la continuidad de la obra, anticipó: “Seguramente algunas fechas en Buenos Aires haremos, pero estamos muy metidos acá en el verano”. Así, confirmó que la apuesta sigue firme en la temporada cordobesa, aunque no descarta nuevas funciones en otras plazas.

Nazarena Vélez reafirma su lazo con Villa Carlos Paz y destaca el reto de mantenerse vigente en una cartelera con más de 80 espectáculos

La propuesta colectiva de la comedia, bajo la dirección de Eva Halac, promete emoción, sorpresa y alegría para toda la familia y el turismo que visita Córdoba

La obra, bajo la dirección de Eva Halac, reforzó su propuesta con nuevas incorporaciones y una escenografía renovada, en una estrategia que apuntó tanto a sostener el público histórico como a captar nuevas audiencias. Desde la producción, Nazarena asumió un rol central en la apuesta por el elenco.

El aire se ha transformado en Villa Carlos Paz. “La obra con nuevas incorporaciones hace que se respire distinto, sin perder el hilo conductor de esta historia maravillosa que nos abrió las puertas en la temporada 2025 en Villa Carlos Paz, y que ahora nuevamente volvemos con todo en este 2026, renovados para la alegría de toda la familia y el turista que nos visite”, afirma con entusiasmo uno de los protagonistas.

Nazarena Vélez en los preparativos antes de subir al escenario del Teatro Candilejas 1

La incorporación de Nacho Castañares, exparticipante de Gran Hermano, es una de sorpresas de esta temporada

Los pasillos del teatro se colman de murmullos y sonrisas nerviosas desde temprano. En el escenario, una joven pareja a punto de casarse se enfrenta a lo insospechado: Marga, interpretada por Barbie Vélez, y Junior, en la piel de Nacho Castañares, ven cómo su historia de amor se trastoca cuando la magia irrumpe en sus vidas. El responsable del giro inesperado es Roly Serrano, quien da vida a un hechicero capaz de alterar el rumbo de la noche.

Nazarena Vélez y Santiago Caamaño encarnan esas versiones adultas, lanzando advertencias y sembrando el desconcierto en una trama que mezcla ternura, humor y un toque de locura.

La sala del Teatro Candilejas 1 se llena de familias y turistas, todos atraídos por la promesa de una velada diferente. La experiencia es colectiva: la emoción, la sorpresa y la alegría se comparten en cada función. Así, este verano en Villa Carlos Paz se convierte, una vez más, en el escenario donde la magia y la comedia se dan la mano para celebrar el teatro.