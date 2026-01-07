Teleshow

El gran sueño de Thiago, el hijo de 15 años de Nazarena Vélez: “Me gustaría trabajar arriba del escenario”

El hijo de la actriz conversó con Intrusos sobre su trabajo en la comedia que protagoniza su madre y su hermana. Su futuro en el medio artístico

Guardar
Thiago Rodríguez, hijo de Nazarena Vélez, participa activamente en la obra ‘Suspendan la boda’ durante la temporada teatral en Villa Carlos Paz (Video: Intrusos/ América TV)

Con apenas 15 años, Thiago Rodríguez, el hijo menor de Nazarena Vélez, ya dio sus primeros pasos en el mundo del trabajo y lo hace acompañado por su familia, en plena temporada teatral de verano en Villa Carlos Paz. Mientras cursa el colegio, el adolescente colabora activamente en la comedia Suspendan la boda, la obra que protagoniza su madre, y se muestra entusiasmado con esta experiencia que combina aprendizaje, esfuerzo y vocación artística.

Durante una nota con Intrusos (América TV), Thiago contó cómo vive este presente laboral que lo encuentra repartiendo volantes, vendiendo entradas y dialogando con el público en la puerta del teatro. “Es una locura hacer temporada, la verdad, espectacular. Ya es el segundo año, estuve acá el año pasado”, expresó con naturalidad y una seguridad que sorprendió incluso a los cronistas. “Trabajar con mi familia siempre es un placer. Gracias a Dios, nos está yendo muy bien”, agregó.

Lejos de incomodarlo, el contacto directo con la gente parece ser uno de los aspectos que más disfruta. “La gente me reconoce y me encanta, me piden fotos. Hay plena confianza con la familia, me motivan, pero estoy todos los días a full”, relató. Su presencia ya se volvió habitual en la puerta del teatro y muchos espectadores lo identifican rápidamente como el hijo de Nazarena, aunque él se esfuerza por cumplir su rol con responsabilidad y compromiso.

El joven de 15 años
El joven de 15 años reparte volantes, vende entradas y dialoga con el público en la puerta del teatro junto a su familia

Además de colaborar en la venta, el adolescente aprovecha cada oportunidad para promocionar la comedia y destacar al elenco, integrado por su madre, su hermana Barbie Vélez, Santiago Caamaño y Nacho Castañares. “Es la comedia de ahora, no se la pueden perder. Cuatro capos tenemos en escena, hay que verla”, afirmó, con un discurso que combina entusiasmo y convicción.

Thiago también remarcó que su participación no responde a una obligación, sino a una decisión personal. “Yo mismo me ofrecí a volantear, soy una persona bastante dada… A mí me gusta colaborar, soy una persona muy inquieta”, explicó. Y aclaró un detalle que llamó la atención: “No me llevo un porcentaje, me gusta colaborar”, dejando en claro que su motivación pasa más por aprender y ayudar que por un beneficio económico inmediato.

Thiago afirma que su colaboración
Thiago afirma que su colaboración en la comedia no responde a una obligación, sino a su propio deseo de aprender y ayudar

Consultado sobre su futuro, el joven no dudó en expresar sus aspiraciones. “A futuro me veo arriba del escenario y en la parte de producción, me gustan las dos cosas”, contó en Intrusos, dejando abierta la posibilidad de seguir los pasos de su madre, aunque desde distintos roles.

Ese interés ya había sido anticipado por Nazarena Vélez el año pasado, cuando reveló en Puro Show una charla íntima con su hijo. “Él me dijo ‘mami, yo quiero trabajar en la producción, a mí no me dejes afuera, que yo quiero ahorrar dinero’”, recordó la actriz. Su respuesta fue inmediata y contundente: “Obvio, si vos querés trabajar, por supuesto”.

Para Nazarena, ver a Thiago involucrado, responsable y entusiasmado es motivo de un profundo orgullo. “Siento que, como mamá, y todos como familia, hicimos las cosas bien. Yo lo veo a Titi y lo veo que es un adolescente feliz, amoroso y lleno de amor”, expresó emocionada en el programa.

La obra está protagonizada por
La obra está protagonizada por Nazarena Vélez, Barbie Vélez, Santiago Caamaño y Facundo Gambandé, consolidando una propuesta familiar y artística

La actriz también subrayó la importancia de inculcar la cultura del trabajo desde temprana edad. “Me gusta enseñarle a mis hijos que cuesta ganarse el dinero, que cuesta salir a trabajar. Me gusta que sean independientes económicamente porque me parece muy importante para la vida de una persona”, sostuvo.

La historia familiar de Thiago estuvo marcada por momentos difíciles, especialmente tras la muerte de Fabián Rodríguez, su padre, cuando el niño tenía apenas tres años y medio. En distintas entrevistas, Nazarena recordó los desafíos de la crianza y el esfuerzo por acompañarlo con amor y contención. “Criarlo feliz, explicarle todo con mucha amorosidad. Lo veo así”, afirmó.

Hoy, en Villa Carlos Paz, Thiago representa una nueva etapa: la del crecimiento, la iniciativa propia y el deseo de construir su camino dentro del mundo artístico. Entre volantes, entradas y sueños de escenario, el adolescente vive un verano distinto, rodeado de familia, trabajo y proyectos que recién empiezan.

Temas Relacionados

Thiago RodríguezNazarena VélezSuspendan la bodaVilla Carlos PazTemporada teatralFabián Rodríguez

Últimas Noticias

Benjamín Vicuña y Anita Espasandín compartieron una tarde de sol y mar en José Ignacio

El actor chileno, junto a sus hijos y su novia, disfrutaron de las olas La Brava

Benjamín Vicuña y Anita Espasandín

Mar del Plata celebró el inicio de la temporada teatral: figuras, elogios y expectativas

Los artistas se reunieron y le contaron a Teleshow qué aguardan para el verano

Mar del Plata celebró el

La lapidaria frase de Wanda Nara sobre Mauro Icardi: “A mí me da lástima”

Yanina Latorre en su debut en MasterChef Celebrity le lanzó preguntas punzantes a la animadora y recibió una dura reacción

La lapidaria frase de Wanda

El explosivo debut de Yanina Latorre en MasterChef Celebrity, a pura chicana con Wanda Nara: “No confío en vos”

La conductora de SQP tuvo un intercambio constante con la animadora, marcando tensión y humor entre ambas mientras el jurado y el resto de los participantes siguieron atentos su tensa intervención

El explosivo debut de Yanina

El video de Luciano Castro, enamorado con Griselda Siciliani durante sus vacaciones en Brasil, en medio de rumores

La pareja compartió imágenes de su escapada a Praia do Rosa, mostrando buena onda y una conexión auténtica mientras evitaban declaraciones sobre las versiones de infidelidad

El video de Luciano Castro,
DEPORTES
Un equipo de Europa viene

Un equipo de Europa viene a la carga por Kevin Zenón: qué oferta presentó y la respuesta de Boca Juniors

A 45 años del “Mundialito” de Uruguay, un torneo inédito que fue la primera señal de alerta para Argentina rumbo a España ‘82

En qué equipos jugarán los futbolistas que no serán tenidos en cuenta en Boca Juniors

La estrella del fútbol que fue figura en Qatar 2022 y podría perderse el Mundial 2026 por una grave lesión

La actitud del exjugador de Los Pumas Patricio Albacete tras su escandalosa separación de Pamela Pombo

TELESHOW
Benjamín Vicuña y Anita Espasandín

Benjamín Vicuña y Anita Espasandín compartieron una tarde de sol y mar en José Ignacio

Mar del Plata celebró el inicio de la temporada teatral: figuras, elogios y expectativas

La lapidaria frase de Wanda Nara sobre Mauro Icardi: “A mí me da lástima”

El explosivo debut de Yanina Latorre en MasterChef Celebrity, a pura chicana con Wanda Nara: “No confío en vos”

El video de Luciano Castro, enamorado con Griselda Siciliani durante sus vacaciones en Brasil, en medio de rumores

INFOBAE AMÉRICA

Como en Jurassic Park: los

Como en Jurassic Park: los mosquitos pueden revelar el mapa genético de un ecosistema

Cuarenta años sin Juan Rulfo: dos libros, ninguna magia y una violencia que todavía habla

La historia secreta de una decisiva grieta ideológica en la psiquiatría

Marco Rubio habló con Daniel Noboa y le agradeció el apoyo de Ecuador tras la captura del ex dictador Nicolás Maduro

Brasil estudia el ADN de los supercentenarios en busca del secreto de la longevidad