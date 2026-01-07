El gran sueño de Thiago, el hijo de 15 años de Nazarena Vélez: “Me gustaría trabajar arriba del escenario”

Thiago Rodríguez, hijo de Nazarena Vélez, participa activamente en la obra ‘Suspendan la boda’ durante la temporada teatral en Villa Carlos Paz (Video: Intrusos/ América TV)

Con apenas 15 años, Thiago Rodríguez, el hijo menor de Nazarena Vélez, ya dio sus primeros pasos en el mundo del trabajo y lo hace acompañado por su familia, en plena temporada teatral de verano en Villa Carlos Paz. Mientras cursa el colegio, el adolescente colabora activamente en la comedia Suspendan la boda, la obra que protagoniza su madre, y se muestra entusiasmado con esta experiencia que combina aprendizaje, esfuerzo y vocación artística.

Durante una nota con Intrusos (América TV), Thiago contó cómo vive este presente laboral que lo encuentra repartiendo volantes, vendiendo entradas y dialogando con el público en la puerta del teatro. “Es una locura hacer temporada, la verdad, espectacular. Ya es el segundo año, estuve acá el año pasado”, expresó con naturalidad y una seguridad que sorprendió incluso a los cronistas. “Trabajar con mi familia siempre es un placer. Gracias a Dios, nos está yendo muy bien”, agregó.

Lejos de incomodarlo, el contacto directo con la gente parece ser uno de los aspectos que más disfruta. “La gente me reconoce y me encanta, me piden fotos. Hay plena confianza con la familia, me motivan, pero estoy todos los días a full”, relató. Su presencia ya se volvió habitual en la puerta del teatro y muchos espectadores lo identifican rápidamente como el hijo de Nazarena, aunque él se esfuerza por cumplir su rol con responsabilidad y compromiso.

El joven de 15 años reparte volantes, vende entradas y dialoga con el público en la puerta del teatro junto a su familia

Además de colaborar en la venta, el adolescente aprovecha cada oportunidad para promocionar la comedia y destacar al elenco, integrado por su madre, su hermana Barbie Vélez, Santiago Caamaño y Nacho Castañares. “Es la comedia de ahora, no se la pueden perder. Cuatro capos tenemos en escena, hay que verla”, afirmó, con un discurso que combina entusiasmo y convicción.

Thiago también remarcó que su participación no responde a una obligación, sino a una decisión personal. “Yo mismo me ofrecí a volantear, soy una persona bastante dada… A mí me gusta colaborar, soy una persona muy inquieta”, explicó. Y aclaró un detalle que llamó la atención: “No me llevo un porcentaje, me gusta colaborar”, dejando en claro que su motivación pasa más por aprender y ayudar que por un beneficio económico inmediato.

Thiago afirma que su colaboración en la comedia no responde a una obligación, sino a su propio deseo de aprender y ayudar

Consultado sobre su futuro, el joven no dudó en expresar sus aspiraciones. “A futuro me veo arriba del escenario y en la parte de producción, me gustan las dos cosas”, contó en Intrusos, dejando abierta la posibilidad de seguir los pasos de su madre, aunque desde distintos roles.

Ese interés ya había sido anticipado por Nazarena Vélez el año pasado, cuando reveló en Puro Show una charla íntima con su hijo. “Él me dijo ‘mami, yo quiero trabajar en la producción, a mí no me dejes afuera, que yo quiero ahorrar dinero’”, recordó la actriz. Su respuesta fue inmediata y contundente: “Obvio, si vos querés trabajar, por supuesto”.

Para Nazarena, ver a Thiago involucrado, responsable y entusiasmado es motivo de un profundo orgullo. “Siento que, como mamá, y todos como familia, hicimos las cosas bien. Yo lo veo a Titi y lo veo que es un adolescente feliz, amoroso y lleno de amor”, expresó emocionada en el programa.

La obra está protagonizada por Nazarena Vélez, Barbie Vélez, Santiago Caamaño y Facundo Gambandé, consolidando una propuesta familiar y artística

La actriz también subrayó la importancia de inculcar la cultura del trabajo desde temprana edad. “Me gusta enseñarle a mis hijos que cuesta ganarse el dinero, que cuesta salir a trabajar. Me gusta que sean independientes económicamente porque me parece muy importante para la vida de una persona”, sostuvo.

La historia familiar de Thiago estuvo marcada por momentos difíciles, especialmente tras la muerte de Fabián Rodríguez, su padre, cuando el niño tenía apenas tres años y medio. En distintas entrevistas, Nazarena recordó los desafíos de la crianza y el esfuerzo por acompañarlo con amor y contención. “Criarlo feliz, explicarle todo con mucha amorosidad. Lo veo así”, afirmó.

Hoy, en Villa Carlos Paz, Thiago representa una nueva etapa: la del crecimiento, la iniciativa propia y el deseo de construir su camino dentro del mundo artístico. Entre volantes, entradas y sueños de escenario, el adolescente vive un verano distinto, rodeado de familia, trabajo y proyectos que recién empiezan.