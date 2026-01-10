Dónde estaba Charlotte Caniggia, ausente en el cumpleaños de su padre: así se mostró relajada y lejos del conflicto

Charlotte no fue parte del festejo de cumpleaños de Claudio Caniggia (Instagram)

El cumpleaños número 59 de Claudio Paul Caniggia fue una muestra más del presente armonioso y reconciliado que transita con uno de sus tres hijos. El histórico futbolista de la selección argentina celebró su día rodeado de afectos en un festejo íntimo y familiar, donde sopló las velitas junto a Alex Caniggia, su pareja Melody Luz, su nieta Venezia y su actual compañera, Sofía Bonelli. La presencia de Melody, madre de la pequeña, completó la postal de una jornada que reflejó el fortalecimiento de los lazos entre padre e hijo, luego de años de distancia y desencuentros que fueron públicos y dolorosos para la familia.

La mesa, decorada con simplicidad y rodeada de risas, fue testigo de una convivencia donde Alex y Claudio compartieron charlas, anécdotas y gestos de cariño, mientras Sofía y Melody participaron activamente del festejo, celebrando la posibilidad de construir una nueva etapa familiar sin rencores. El clima distendido y la presencia de la pequeña Venezia sellaron el reencuentro, mostrando una versión más serena y madura del “Pájaro”, que eligió priorizar el vínculo con su hijo y su nieta.

En contraste, Charlotte Caniggia optó por la distancia y el bienestar personal en una fecha tan significativa para el clan familiar. La mediática, que no mantiene relación con ninguno de sus padres a pesar de intentos de reconciliación en el pasado, compartió en sus redes sociales una serie de postales que retratan su elección de vida: se la ve sentada en una mesa frente al mar, vestida de negro y con gafas oscuras, en un entorno paradisíaco de palmeras, sombrillas de paja y arena blanca. La tranquilidad del parador playero y la compañía de una bebida fresca marcan el tono de la jornada.

La influencer eligió el Caribe como destino para sus vacaciones

Café frío y un coco fueron los elegidos para tomar durante la tarde en la playa

Otra imagen muestra el lugar desde otra perspectiva, con la playa casi desierta y el océano extendiéndose bajo el cielo azul, reforzando la sensación de calma y desconexión. En la última postal, Charlotte brinda con un coco y un café helado, disfrutando del horizonte y del silencio, lejos de los conflictos familiares y los rumores mediáticos.

Así, mientras Alex celebraba la reconstrucción del lazo con su padre en una atmósfera de armonía y reencuentro, Charlotte apostó por el disfrute propio, eligiendo el placer de estar consigo misma y priorizando su calma interior aun en fechas tradicionalmente dedicadas a la familia. Su decisión de mantenerse al margen y buscar bienestar en la distancia resalta el contraste con el resto de los Caniggia y pone en primer plano la complejidad de los vínculos familiares, donde el reencuentro y el distanciamiento pueden coexistir como parte de la misma historia.

Mientras la influencer se relajaba en la playa, la celebración se desarrollaba en un restaurante de estilo sofisticado, ambientado con sillones blancos y vajilla decorada en rojo. En las imágenes difundidas en redes sociales, Claudio aparece con una camisa negra abierta, sentado junto a Alex. Entre ambos, Venezia, de dos años, luce la camiseta de la selección argentina que tan bien defendió su abuelo, y una falda escocesa, con el cabello recogido en dos colitas y una expresión sonriente. La mesa, con platos de pastas y copas, refuerza el ambiente relajado y festivo.

Claudio, Alex y Venezia, tres generaciones de Caniggia a puro festejo

“Feliz cumpleaños, viejo querido. Te amo con todo mi corazón", escribió El Emperador en un sentido mensaje con el que acompañó las imágenes de la velada. Gracias por ser mi padre, por enseñarme con el ejemplo, por cada consejo y cada valor que me inculcaste. Todo lo que soy hoy tiene mucho de vos", agregó el mediático, quien desde hace un tiempo trabaja con su papá en la empresa de representación de futbolistas.

“Festejar tu día así, en familia, unidos y rodeados de amor, es el mejor regalo. ¿Qué más puedo pedir? Los de siempre. Mi hija, mi mujer y los abuelos de Venezia, compartiendo este momento tan especial", prosiguió Alex, quien suele destacar a la familia como el pilar de su vida, más allá de las excentricidades por las que suele ser noticia. "Gracias por estar siempre. Feliz cumple. Te amo hoy y siempre”, concluyó.