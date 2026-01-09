Teleshow

El divertido comentario de Darío Barassi en sus vacaciones en José Ignacio: “Faltan gordos y peludos”

Entre ironía y humor, el conductor argentino desafió los estándares estéticos predominantes en Punta del Este y propuso una mirada inclusiva

Darío Barassi analiza la gente que va a la playa

Darío Barassi, actor y conductor, publicó en sus redes sociales una serie de videos en los que, fiel a su estilo humorístico, realizó un singular reclamo sobre la vida en José Ignacio, una de las playas más exclusivas de Punta del Este.

El conductor de Ahora caigo abordó con humor la ausencia de cuerpos diversos en el balneario uruguayo y dio a su observación un mensaje inclusivo, utilizando la comedia como herramienta central. “Este es un video con humor. Tómenlo así”, aclaró a sus seguidores de sus redes sociales.

Darío Barassi se depiló y lo mostró en cámara en su programa de televisión

Desde la arena de José Ignacio, Barassi identificó el “problema” con ironía. “Faltan gordos y peludos en José Ignacio. Yo soy un combo de los dos”, expresó entre risas, recurriendo a la autoparodia para reforzar el tono de su mensaje. A continuación, bromeó sobre su aspecto: “No llegué a hacerme la magia ahí atrás en la espalda, así que tengo un suéter. Y la gódula, ni hablar, ya me conoce”, deslizó Darío fiel a su estilo.

El entorno de la playa fue descrito con humor. Barassi remarcó: “No hay uno, no hay uno”, resaltando la falta de diversidad corporal entre los veraneantes. Insistió en la hegemonía de los cuerpos atléticos: “Todos tallados, todos peladitos, así, depilados, bronceados, abdominales marcados, espaldas y anteojos de marca”, resaltando el lujo típico de la zona.

El mensaje irónico de Barassi sobre la ausencia de gordos y peludos en José Ignacio generó interacción entre sus seguidores

El actor extendió su observación a la oferta gastronómica del lugar. Sostuvo que encontraba una contradicción en el entorno, al señalar: “Y aparte, lo que se come acá, lo que se come acá… No entiendo dónde están”. Así, puso en duda cómo consiguen los visitantes mantener esas figuras en un destino reconocido por su cocina.

Lejos de cualquier victimismo, Barassi transformó la “soledad corporal” en una invitación colectiva dirigida a personas que, como él, poseen cuerpos diversos. “Te juro, voy a armar algún grupo que te ayude”, anticipó. Agregó: “Si estás en José Ignacio, escribime acá, comentá en este video, contemos: dos, tres, cuatro, cinco… los que estén, vamos juntos de la mano por la playa. Nos acompañamos en esta soledad”, comentó con el humor que lo caracteriza.

El humorista sugirió de manera sarcástica importar gimnasios o crear negocios para gordos en Punta del Este

Con su típico sarcasmo, también propuso alternativas inusuales para abordar la situación física predominante en la playa. “Dos negocios: uno, importar gordos o los gimnasios; y el otro, un grupo de autoayuda. Si sos gordo y estás vendiendo el gimnasio, dejame acá todo”, sugirió, reforzando el tono humorístico de toda su intervención.

Antes de cerrar, Barassi aclaró que el “conflicto” era conceptual. “No es que lo necesite. Yo voy a la playa, me tiro la camisa, las estrías… todo el mundo piensa que hay un tipo resuelto”, reflexionó, reafirmando su estado de ánimo positivo y su actitud de autoaceptación.

Barassi cerró su intervención reafirmando su actitud de autoaceptación y disfrutó de momentos familiares en José Ignacio

Al final de la jornada, Barassi compartió momentos de calma junto a su familia, disfrutando de la tranquilidad característica de uno de los destinos más exclusivos y buscados del verano sudamericano.

Todo por amor

Barassi suele demostrar en redes sociales el peso de los vínculos personales en su vida pública. En el cumpleaños de Lucía Gómez Centurión, madre de sus hijas y compañera de vida, el referente de Ahora Caigo compartió un mensaje que repasó, en palabras directas, el trayecto de pareja, la construcción familiar y la elección mutua como eje de convivencia.

Barassi publicó dos imágenes que marcaron hitos en la relación: una tomada durante un viaje inicial a la Costa atlántica y otra de una reciente salida en pareja. Junto a las fotos, escribió: “Una de las últimas juntos. Cita de viernes en el Colón. Una de las primeras juntos. Viaje con mi familia a Mar del Plata donde rompí una reposera. La vida entera juntos, básicamente. Te conozco desde los 16. Somos equipo desde los 23. Y contando...”, destacó en un mensaje en el que subrayó los años de crecimiento compartido.

El actor reafirmó públicamente que Lucía Gómez Centurión es 'la mujer de su vida' y su compañera clave en la construcción familia

La dedicatoria avanzó sobre la dinámica de su vínculo con Lucía. “Hay picos, baches, éxito, remo, solos, con hijas, las pasamos todas. Siempre equipo, siempre juntos, siempre diálogo y apuesta. Somos un parejón y la familia que armamos es algo de otro planeta. La cosa es con vos o no es. Te elijo, nos elijo”, afirmó Barassi, estableciendo así la centralidad de la pareja y del valor de seguir eligiéndose en todas las circunstancias.

