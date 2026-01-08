Marcelo Polino y los vínculos que no sobrevivieron a la fama: su distancia con Lali Espósito y la China Suárez

Marcelo Polino habló de Lali y la China Suárez (Video: La Mañana con Moria. El Trece)

El periodista Marcelo Polino habló como nunca antes sobre su distanciamiento de La China Suárez y Lali Espósito, dos de las figuras más influyentes del espectáculo argentino. Frente a las cámaras de La mañana con Moria, no esquivó ninguna pregunta y ofreció detalles hasta ahora desconocidos sobre los motivos que lo llevaron a alejarse de ambas celebridades.

Durante el móvil con Moria Casán, la conductora fue directa: “¿Qué pasa con la China? ¿La seguís queriendo, no?”. El periodista respondió sin titubear: “La quiero, sí. En un momento dejamos de hablar. Cuando sale el divorcio con Benjamín, hablamos un montón, hasta ahí estábamos muy en contacto y cuando pasó lo de Mauro, el encuentro en París, yo la llamo para preguntarle y me clavó el visto. Nada, pasó el tiempo, después me dijo ‘Poli, la verdad que yo estaba pasando un mal momento’, nada, quedó ahí. Cuando la veo le doy un abrazo y ya está, no pasa nada”. La respuesta entre fría y algo protocolar, dejó la pregunta quedó flotando en el aire. ¿Cuántas amistades sobreviven a la exposición y a los vaivenes mediáticos?

El relato avanzó hacia otra figura central del espectáculo: Lali Espósito. La conductora del ciclo, siempre incisiva, disparó: “¿Y te pasó lo mismo con Lali que te desilusionaste? ¿Te desilusionó Lali? ¿Te desilusionó algún otro famoso? ¿Por qué te desilusionaste de la gente? Contame”. Fue entonces que Polino, con una mezcla de honestidad y resignación, aclaró lo sucedido en el pasado. Y fue terminante: “Ni siquiera es la palabra desilusión. Fue muy ingrata Lali conmigo. Yo no la conozco, no fue mi amiga para desilusionarme”.

Y en medio de esta novela, también está el distanciamiento entre Lali y la China

La historia entre el periodista y la cantante de “Fanático” incluye un episodio insólito: “Ella me llamó a mí para que sea el presidente del fandom. Me llamó, y yo ni siquiera sabía lo que significaba la palabra fandom hace quince años”. La anécdota desató risas y comentarios en el piso, entre confusiones con la palabra “random” y bromas de Moria Casán sobre Gimena Accardi y la forma en la que denominó a su affaire en medio del escándalo con Nico Vázquez.

Pero lo que parecía solo una cuestión de admiración terminó en desencuentros. “Yo, entre otras cosas, trabajaba en Telefe, tenía un programa, era el embajador de La Voz, ella estaba en un estudio al lado, le pedía: ‘Che, no podés pasar diez minutos’, y nunca pudo. Entonces dije: ‘Bueno, cuando me necesitaban, me llamaban y cuando no, no me dio más bola’”, relató lo vivido.

Pero la decepción no terminaría ahí, ya que se amplió con otro episodio: “Después hubo un quilombo con un tema que le escribió Nacha, que se llamaba ‘Andate al carajo’. Lo quería grabar con Lali. Yo hablé con ella, le dije: ‘Mirá, Nacha quiere hablar con vos’. Nunca, me clavó el visto. Y también le pedí a la mamá que se lo diga”, aseguró.

Nacha Guevara criticó a Lali Espósito

A pesar de las preguntas insistentes, sin embargo, descartó cualquier tipo de rencor: “No tengo nada contra Lali. Si la veo, al igual que la China, la saludo, no pasa nada. Está todo bien. Solamente que me preguntan y lo digo”. Entre los recuerdos de reconciliaciones y cumpleaños donde logró acercar a figuras enfrentadas, y las bromas sobre nombres y confusiones, la charla dejó en claro algo: en el mundo del espectáculo, el afecto y la distancia pueden cambiar tan rápido como un mensaje sin respuesta.

Las palabras y recuerdos de Marcelo Polino en La mañana con Moria no solo exponen los vaivenes de las relaciones en la farándula, sino que dejan una pregunta flotando en el aire: ¿quién está dispuesto a sostener la cercanía cuando se apagan las cámaras y los escándalos dejan de ser noticia?