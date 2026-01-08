Teleshow

Marcelo Polino y los vínculos que no sobrevivieron a la fama: su distancia con Lali Espósito y la China Suárez

El periodista repasó las historias y los pequeños gestos que lo separaron de las actrices de Casi Ángeles

Guardar
Marcelo Polino habló de Lali y la China Suárez (Video: La Mañana con Moria. El Trece)

El periodista Marcelo Polino habló como nunca antes sobre su distanciamiento de La China Suárez y Lali Espósito, dos de las figuras más influyentes del espectáculo argentino. Frente a las cámaras de La mañana con Moria, no esquivó ninguna pregunta y ofreció detalles hasta ahora desconocidos sobre los motivos que lo llevaron a alejarse de ambas celebridades.

Durante el móvil con Moria Casán, la conductora fue directa: “¿Qué pasa con la China? ¿La seguís queriendo, no?”. El periodista respondió sin titubear: “La quiero, sí. En un momento dejamos de hablar. Cuando sale el divorcio con Benjamín, hablamos un montón, hasta ahí estábamos muy en contacto y cuando pasó lo de Mauro, el encuentro en París, yo la llamo para preguntarle y me clavó el visto. Nada, pasó el tiempo, después me dijo ‘Poli, la verdad que yo estaba pasando un mal momento’, nada, quedó ahí. Cuando la veo le doy un abrazo y ya está, no pasa nada”. La respuesta entre fría y algo protocolar, dejó la pregunta quedó flotando en el aire. ¿Cuántas amistades sobreviven a la exposición y a los vaivenes mediáticos?

El relato avanzó hacia otra figura central del espectáculo: Lali Espósito. La conductora del ciclo, siempre incisiva, disparó: “¿Y te pasó lo mismo con Lali que te desilusionaste? ¿Te desilusionó Lali? ¿Te desilusionó algún otro famoso? ¿Por qué te desilusionaste de la gente? Contame”. Fue entonces que Polino, con una mezcla de honestidad y resignación, aclaró lo sucedido en el pasado. Y fue terminante: “Ni siquiera es la palabra desilusión. Fue muy ingrata Lali conmigo. Yo no la conozco, no fue mi amiga para desilusionarme”.

Y en medio de esta
Y en medio de esta novela, también está el distanciamiento entre Lali y la China

La historia entre el periodista y la cantante de “Fanático” incluye un episodio insólito: “Ella me llamó a mí para que sea el presidente del fandom. Me llamó, y yo ni siquiera sabía lo que significaba la palabra fandom hace quince años”. La anécdota desató risas y comentarios en el piso, entre confusiones con la palabra “random” y bromas de Moria Casán sobre Gimena Accardi y la forma en la que denominó a su affaire en medio del escándalo con Nico Vázquez.

Pero lo que parecía solo una cuestión de admiración terminó en desencuentros. “Yo, entre otras cosas, trabajaba en Telefe, tenía un programa, era el embajador de La Voz, ella estaba en un estudio al lado, le pedía: ‘Che, no podés pasar diez minutos’, y nunca pudo. Entonces dije: ‘Bueno, cuando me necesitaban, me llamaban y cuando no, no me dio más bola’”, relató lo vivido.

Pero la decepción no terminaría ahí, ya que se amplió con otro episodio: “Después hubo un quilombo con un tema que le escribió Nacha, que se llamaba ‘Andate al carajo’. Lo quería grabar con Lali. Yo hablé con ella, le dije: ‘Mirá, Nacha quiere hablar con vos’. Nunca, me clavó el visto. Y también le pedí a la mamá que se lo diga”, aseguró.

Nacha Guevara criticó a Lali Espósito

A pesar de las preguntas insistentes, sin embargo, descartó cualquier tipo de rencor: “No tengo nada contra Lali. Si la veo, al igual que la China, la saludo, no pasa nada. Está todo bien. Solamente que me preguntan y lo digo”. Entre los recuerdos de reconciliaciones y cumpleaños donde logró acercar a figuras enfrentadas, y las bromas sobre nombres y confusiones, la charla dejó en claro algo: en el mundo del espectáculo, el afecto y la distancia pueden cambiar tan rápido como un mensaje sin respuesta.

Las palabras y recuerdos de Marcelo Polino en La mañana con Moria no solo exponen los vaivenes de las relaciones en la farándula, sino que dejan una pregunta flotando en el aire: ¿quién está dispuesto a sostener la cercanía cuando se apagan las cámaras y los escándalos dejan de ser noticia?

Temas Relacionados

Marcelo PolinoLa China SuárezLali Espósito

Últimas Noticias

Maxi López confirmó la separación de Wanda Nara y Martín Migueles: “Ella me autorizó a contarlo”

En su debut como conductor en Olga, el exfutbolista ratificó el final de la relación de su exesposa y el empresario

Maxi López confirmó la separación

Murió a los 88 años Fats Fernández, leyenda del jazz en Argentina

Fue pionero de la escena local y tocó con gigantes como Ray Charles, Dizzy Gillespie y Astor Piazzolla, quien lo bautizó “El Troilo de la trompeta”. Los recuerdos y su legado

Murió a los 88 años

El Chyno Agostini blanqueó su romance con una ex Gran Hermano: besos en cámara y fotos en la cama

El hijo de DanielAgostini y Nazarena Vélez se mostró sin filtro en sus redes con una de las participantes más extrovertidas del reality

El Chyno Agostini blanqueó su

Las fotos de Darío Cvitanich e Ivana Figueiras en su primer verano juntos como familia ensamblada en Punta del Este

El futbolista y la empresaria fueron fotografiados paseando con las hijas, fruto de sus matrimonios pasados, en una salida de familia ensamblada. Las imágenes de Teleshow

Las fotos de Darío Cvitanich

José María Muscari tras el estreno de Sex en Mar del Plata: la obra que lo ayudó a hablar de sexualidad con su hijo

En diálogo con Teleshow, el director abre las puertas de su vida y habla sobre los desafíos de educar a Lucio

José María Muscari tras el
DEPORTES
Escalofriante accidente en el Dakar:

Escalofriante accidente en el Dakar: dio varias vueltas, el vehículo quedó destrozado y abandonó la competencia

La lección de un árbitro de fútbol infantil a los padres en España que terminó con aplausos y se hizo viral

La medida que tomó Boca Juniors con un futbolista marginado del plantel tras la salida de Advíncula

El escándalo que desató la participación de una tenista que no conocía las reglas de juego: las pistas sobre su polémica invitación al torneo

Javier Zanetti recordó la oferta de Ferguson que rechazó en un aeropuerto y dio sus cinco candidatos para el Mundial 2026

TELESHOW
Maxi López confirmó la separación

Maxi López confirmó la separación de Wanda Nara y Martín Migueles: “Ella me autorizó a contarlo”

Murió a los 88 años Fats Fernández, leyenda del jazz en Argentina

El Chyno Agostini blanqueó su romance con una ex Gran Hermano: besos en cámara y fotos en la cama

Las fotos de Darío Cvitanich e Ivana Figueiras en su primer verano juntos como familia ensamblada en Punta del Este

José María Muscari tras el estreno de Sex en Mar del Plata: la obra que lo ayudó a hablar de sexualidad con su hijo

INFOBAE AMÉRICA

La urgencia de una transición

La urgencia de una transición democrática completa en Venezuela

Nuevas revelaciones sobre el príncipe Andrés: vendió su casa a un oligarca relacionado con sobornos

La carta de José Daniel Ferrer a los militares cubanos: “Nuestra nación atraviesa por su peor crisis en siete décadas”

Captan en Brasil al expresidente de la petrolera estatal boliviana mientras Interpol activa sello azul

Uruguay: crecen reclamos para que se declare emergencia la agropecuaria por la falta de agua en el sur