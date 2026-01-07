Teleshow

Rocío Marengo celebró el primer día de Reyes de su hijo Isidro: rituales, regalos y una mirada llena de amor

Entre restos de pasto y cuencos de agua, la modelo compartió un momento inolvidable junto al bebé que tuvo con Eduardo Fort

Guardar
Rocío Marengo no escondió su
Rocío Marengo no escondió su amoción en el primer Día de Reyes de su hijo Isidro (Instagram)

El 6 de enero de 2026 se convirtió en un instante eterno de luz y ternura para Rocío Marengo y su hijo Isidro. “La verdadera magia es poder vivir este primer día de Reyes con vos en mis brazos”, escribió la modelo y conductora en su cuenta de Instagram, donde compartió imágenes que retratan la intimidad y la emoción de un momento largamente esperado, que se transformó en símbolo de esperanza después de la tormenta.

En la víspera, la tradición tomó forma sencilla y poderosa: sobre el piso, junto a un ventanal que se abre a la ciudad iluminada, se alinearon tres pares de zapatos. Las diminutas zapatillas negras y blancas de Isidro se ubicaron al lado de unas sandalias de plataforma, color nude de su mamá, y de unas zapatillas blancas de su papá. Delante de los zapatos, dos pequeños recipientes blancos: uno repleto de pasto fresco y otro de agua. Todo dispuesto con esmero, como dicta el rito heredado, esperando a los Reyes Magos y a sus camellos. El reflejo de las luces urbanas en el vidrio multiplica la sensación de vigilia y deseo. El pasto y el agua sostienen la ilusión de cada hogar.

Rocío Marengo graficó la previa
Rocío Marengo graficó la previa del Día de Reyes, con todo su ritual

Al amanecer, la escena se transforma. La luz inunda el ambiente y revela el desenlace: Rocío, sentada en el suelo, sostiene en brazos a Isidro, que apenas supera el mes de vida. La ciudad, detrás de ellos, se extiende bajo el cielo celeste. En el suelo, los zapatitos ahora se ven rodeados de restos de pasto, señal inequívoca de que los camellos pasaron. Junto a ellos, dos bolsas de regalo: una, con la inscripción “Welcome Baby Boy”, la otra, con un peluche de Stitch asomando entre papeles de colores. No faltan los detalles: una caja blanca con iniciales doradas y un peluche de jirafa se suman a la pequeña constelación de objetos que anuncian la llegada de los regalos.

En otra imagen, Rocío levanta a su hijo y lo mira con admiración. El piso, cubierto de pequeños retazos de pasto, es testigo mudo de una celebración que es mucho más que juguetes o sorpresas: es la confirmación de un milagro cotidiano.

“La verdadera magia es poder
“La verdadera magia es poder vivir este primer Día de Reyes con vos en mis brazos”, destacó Rocío Marengo

No fue un camino sencillo. Isidro nació el 3 de diciembre, fruto de la relación entre Rocío Marengo y Eduardo Fort. Su llegada estuvo marcada por la prematuridad y la ansiedad: el pequeño permaneció tres semanas en Neonatología. La familia entera contuvo la respiración hasta que, a los veintiún días, el alta médica permitió que el bebé regresara a casa. La primera Nochebuena juntos se tiñó de alivio y gratitud, un respiro después de semanas de incertidumbre.

El 3 de enero, cuando celebraron el primer mes de vida del niño, ella escribió: “Feliz cumple mes, Isidro de mi corazón. Desde que llegaste me hiciste cambiar la forma de mirar el mundo. Te amo infinito”,

Rocío Marengo está viviendo un
Rocío Marengo está viviendo un momento único junto con su hijo Isidro

Las imágenes de este día de Reyes no solo documentan una tradición, sino que narran el renacimiento de una familia. La vista panorámica de la ciudad, la luz que entra sin pedir permiso, los regalos cuidadosamente elegidos, los símbolos de bienvenida y los gestos de ternura: todo compone un cuadro donde la fe y el amor se entrelazan. "Los Reyes hablan de espera, de fe y de creer aun cuando el camino se hace largo. Algo que con Isi sabemos muy bien...", escribió Marengo al pie de sus fotos. Y rubrica un 6 de enero inolvidable.

Temas Relacionados

Rocío Marengo

Últimas Noticias

Así fue el primer festejo de 15 de Allegra Cubero: el look a tono con Nicole Neumann y el vals con Manu Urcera

Entre vestidos nude, accesorios brillantes y un ambiente distendido, madre e hija marcaron tendencia y en la celebración de la adolescente en Punta del Este

Así fue el primer festejo

Sabrina Rojas, entre el alivio y la ironía tras los rumores de infidelidad de Luciano Castro: “Me pedía disculpas”

La conductora se desmarcó de las versiones que apuntan a su ex y Griselda Siciliani y habló con crudeza sobre sus propias experiencias con el actor

Sabrina Rojas, entre el alivio

El gran sueño de Thiago, el hijo de 15 años de Nazarena Vélez: “Me gustaría trabajar arriba del escenario”

El hijo de la actriz conversó con Intrusos sobre su trabajo en la comedia que protagoniza su madre y su hermana. Su futuro en el medio artístico

El gran sueño de Thiago,

Benjamín Vicuña y Anita Espasandín compartieron una tarde de sol y mar en José Ignacio

El actor chileno, junto a sus hijos y su novia, disfrutaron de las olas La Brava

Benjamín Vicuña y Anita Espasandín

Mar del Plata celebró el inicio de la temporada teatral: figuras, elogios y expectativas

Los artistas se reunieron y le contaron a Teleshow qué aguardan para el verano

Mar del Plata celebró el
DEPORTES
El partido de tenis más

El partido de tenis más extraño de la historia: anotó apenas 3 puntos, no sabía sacar y desconocía las reglas

Otra repentina muerte conmociona al mundo del fisicoculturismo: LaMarcus Morris falleció a los 29 años

El blooper del argentino Kitu Díaz en su presentación como refuerzo del Guayaquil City de Ecuador: quiso tirar una pelota a la tribuna, pero cometió un fallo viral

El nuevo romance del hijo de Schumacher con una modelo y violinista tras su relación con la actual novia de Jannik Sinner

La postura de River Plate frente al interés del Genoa por Lucas Martínez Quarta

TELESHOW
Así fue el primer festejo

Así fue el primer festejo de 15 de Allegra Cubero: el look a tono con Nicole Neumann y el vals con Manu Urcera

Sabrina Rojas, entre el alivio y la ironía tras los rumores de infidelidad de Luciano Castro: “Me pedía disculpas”

El gran sueño de Thiago, el hijo de 15 años de Nazarena Vélez: “Me gustaría trabajar arriba del escenario”

Benjamín Vicuña y Anita Espasandín compartieron una tarde de sol y mar en José Ignacio

Mar del Plata celebró el inicio de la temporada teatral: figuras, elogios y expectativas

INFOBAE AMÉRICA

El mayor desafío de Delcy

El mayor desafío de Delcy Rodríguez

Brigitte Bardot murió de cáncer y será enterrada junto a sus padres en Saint-Tropez

El presidente de Irán ordenó a las fuerzas de seguridad no tomar medidas contra los manifestantes tras la represión que dejó 36 muertos

El Observatorio Cubano de DDHH denunció más de 3.000 acciones represivas contra la población civil en 2025

El Ejército israelí abatió a dos terroristas de Hezbollah en un nuevo operativo en el sur de Líbano