Priscila Crivocapich habló del final de su relación con Roberto García Moritán: “No éramos compatibles”

Crivocapich habló de la separación con Roberto García Moritán Breve descripción: Desde las playas de Punta del Este, la conductora habló del final de su relación con el exmarido de Pampita (Video: Instagram)

Priscila Crivocapich está viviendo su primer verano de soltería tras la separación de Roberto García Moritán, exmarido de Carolina Pampita Ardohain, y eligió Punta del Este como escenario para esta nueva etapa. La conductora posó para las cámaras de Teleshow y compartió una serie de imágenes que reflejan su frescura y su estilo en los días de playa y aire libre.

En la primera foto, Priscila se muestra sobre una pasarela de madera al aire libre, luciendo un maxi vestido de tejido calado blanco, de breteles finos y escote en V. Su cabello oscuro y suelto enmarca el rostro, mientras al fondo se distinguen edificios altos y vegetación bajo un cielo azul con algunas nubes.

En otra postal, la conductora posa de perfil, girando la cabeza y sonriendo a cámara. El vestido blanco calado deja ver su silueta y el entorno repite la pasarela de madera, los edificios modernos y el cielo despejado, reforzando el clima relajado y estival.

Priscila posó para las cámaras de Teleshow en Punta del Este (RSFotos)

La modelo se sumó a la tendencia del verano y lució un vestido tejido

La secuencia suma una imagen de Priscila sonriendo ampliamente de frente, con la playa y el mar de Punta del Este llenos de sombrillas y bañistas como telón de fondo. El vestido blanco y los aros circulares completan el look, mientras el viento mueve su cabello y la luz natural resalta la frescura del momento.

En el siguiente plano, Priscila aparece en primer plano con expresión serena y el cabello al viento, manteniendo el vestido calado blanco como protagonista. El fondo muestra la playa, el mar y parte de una estructura de madera, bañados por la luz intensa del mediodía.

Cada una de las fotos transmite el clima de renovación y disfrute que atraviesa la conductora, quien opta por la naturalidad y la elegancia para esta nueva etapa. Entre pasarelas, playa y mar, Priscila Crivocapich convirtió su verano en una postal de libertad, sol y optimismo, apostando a la autenticidad y el bienestar personal en uno de los destinos favoritos de la temporada.

Crivocapich eligió la ciudad esteña, pues una de sus hermanas vive allí

Mientras posaba para Teleshow habló acerca de su separación con Roberto García Moritán

Mientras Priscila posaba para las cámaras de Teleshow en Punta del Este, fue abordada por el equipo de Farándula Show y habló abiertamente sobre su separación de Roberto García Moritán, el exmarido de Pampita. La modelo, que vive su primer verano de soltería en la ciudad, se mostró serena y agradecida por la etapa que está atravesando.

“Linda temporada, hermoso, con familia. Tengo una hermana que vive acá, en Punta del Este. Tengo otra en Montevideo, así que sobrinos uruguayos y, y disfrutando de este lugar que siempre me gusta venir, que vengo hace tantos años y que, por supuesto, seguiré viniendo”, contó Priscila acerca de su estadía en la costa, rodeada de afectos y con el mar como refugio.

Consultada por su expareja, la conductora fue directa sobre el final del vínculo: “Nos separamos, eso fue todo”. Ante la pregunta sobre si hubo terceros en discordia, aclaró: “No, no, no. Ya está. No, no, no, no hubo... no éramos compatibles”. También se refirió a los rumores sobre los motivos de la ruptura: “Por ahí se hablaron de muchas cosas, pero la realidad es que, como cualquier pareja que no coincide, por eso terminamos. Es conocerse un tiempo y después tomar cada uno su rumbo”.

"No éramos compatibles", fue lo que dijo la periodista deportiva acerca del ex de Pampita

La modelo contó que quiere dejar que el amor fluya en el 2026 (RSFotos)

Sobre la posibilidad de una reconciliación, Priscila fue categórica: “No, no, no. Ya está, ya está, ya está. Se terminó y se terminó”. Al preguntarle qué conclusiones sacaba de la relación, fue clara: “No, quedó en el 2025 y estamos en este año nuevo, así que mirar para adelante”.

Al hablar de su presente, se mostró positiva: “Mi corazón está bien, late bien, está tranquilo, está contento por estar acá disfrutando de las vacaciones y, por supuesto, trabajando también, y complementar todo”. En cuanto a lo sentimental, agregó: “Se descansa y que fluya, que la vida me sorprenda”.