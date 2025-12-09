Priscila Crivocapich confirmó su separación de Roberto García Moritán: “Desilusionada”

Priscila Crivocapich habló con Paula Varela sobre su ruptura con Roberto García Moritán (Video: Intrusos / América TV)

La ruptura entre Priscila Crivocapich y Roberto García Moritán ya no es un rumor: este lunes, en Intrusos (América TV), Paula Varela confirmó que habló directamente con la periodista, quien no solo ratificó el final del vínculo, sino que también expresó su profunda desilusión y dio detalles desconocidos de la convivencia emocional con el empresario.

La noticia llega tras días de especulaciones y versiones cruzadas sobre los motivos de la separación. Hasta ahora, la versión que circulaba era que Priscila quería ser madre y que él no compartía ese proyecto. Sin embargo, según la panelista del ciclo de espectáculos, la verdadera razón está lejos de ese planteo y, de hecho, la propia Crivocapich se mostró molesta con la explicación que él habría dejado trascender.

Al aire, Varela relató que había estado en contacto directo con la periodista deportiva apenas horas antes del programa: “Hablé con ella hace un rato y me dijo que la palabra es desilusionada”, reveló.

Además, explicó que la relación —que llevaba tan solo siete meses— venía en baja desde hacía al menos dos: “Hace dos meses las cosas no estaban bien. Él, muy encantador, pero de repente pasaba de cero a cien. Muy cambiante en su estado de ánimo, tratos que a ella no le gustaron. Un tipo muy egoísta en algún punto”. La modelo, según la panelista, está atravesando un momento difícil, marcado por discusiones constantes y un vínculo que se volvió insostenible: “Se venían peleando mucho, discutiendo todo el tiempo porque él tiene un carácter fuerte. Parece que le gustaba mandar, y ella no se deja mandar”.

Uno de los puntos más sensibles del relato de la periodista es la molestia que sintió Priscila al ver circular que la causa del final había sido su deseo de ser madre: “Cuando toman la decisión de separarse acordaron que sea de bajo perfil. Y después ella ve que él sale a decir: ‘Me separé porque ella quería tener hijos’, o que él no quería tener hijos. Muy lejos de la realidad está el tema de los hijos”, señaló la panelista. Varela fue tajante al calificar esa versión: “Horrible, muy machista, poner a la mujer en ese lugar de que dejás a alguien porque quiere ser madre. Horrible.”

La propia Prisclla le aclaró que, aunque habían conversado sobre maternidad como cualquier pareja, jamás fue un proyecto inmediato ni un motivo de ruptura. Varela cerró su relato con la sentencia más fuerte que dejó Crivocapich: “Es un encantador de serpientes y después se convirtió en otra cosa”. Con esa definición, la periodista deportiva dejó entrever que sintió un cambio drástico en el comportamiento de Moritán, y que las expectativas que tenía al inicio del vínculo terminaron chocando con una realidad completamente distinta.

Mientras Priscila confirmaba el final en Intrusos, Ángel de Brito aportó otro capítulo al escándalo. El periodista escribió a través de una historia de Instagram: “Fin de la relación”, junto a una foto de la expareja. En una historia posterior fue aún más contundente: “Moritán y Dulko iniciando romance”. Según sus dichos, el empresario estaría comenzando un vínculo con Gisela Dulko, la extenista y exesposa de Fernando Gago. El dato resonó fuerte en el ambiente, especialmente porque la exdeportista sería íntima amiga de Milagros Brito, exesposa del político.

Mientras García Moritán guarda silencio, Priscila elige mantenerse al margen pero dejó clara su postura puertas adentro: siente desilusión, enojo y la necesidad de aclarar que la ruptura no pasó por la maternidad, como se dejó trascender.