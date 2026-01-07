Teleshow

La polémica reacción del novio de Wanda Nara ante una pregunta que desató críticas en las redes

La conductora de MasterChef estaba dando una nota para la TV Pública y Martín Migueles tomó una sorpresiva decisión

Martín Migueles reaccionó de la peor manera ante una pregunta de la prensa y generó polémica en redes (Video: Mediodía bien arriba- TV Pública)

Wanda Nara regresó a las grabaciones de MasterChef Celebrity (Telefe) y, tras salir del estudio, conversó con Mediodía bien arriba (TV Pública) sobre su presente laboral y familiar. Si bien la conductora respondió con amabilidad sobre sus hijos, el programa y su relación con Martín Migueles, fue precisamente la reacción de su pareja la que acaparó la atención de todos y generó comentarios inmediatos.

Durante la entrevista, Wanda contó que sus hijos estaban con los abuelos y que en cuanto pudiera iría a verlos. Consultada sobre el debut de Yanina Latorre en el reality, opinó: “Fue increíble. Pasó de todo, lo tienen que ver... Muy bueno, la verdad que increíble. Muy profesionales todos”. Sobre la llegada de Yanina al ciclo, valoró su actitud: “Vino como de invitada y la verdad que se valora que se exponga a hacer algo que no es lo suyo. Yo lo valoré mucho que esté acá y dejé lo personal de lado”.

El cronista aprovechó para indagar en la vida sentimental de Wanda y Martín, preguntando si las vacaciones en Punta del Este habían sido las primeras juntos. “No, no. Tuvimos otros viajes antes en secreto”, respondió la conductora, y agregó: “Me gusta mucho viajar por el país, que yo no conocía tanto, y la verdad que estuve viajando mucho por el país también”.

El momento más incómodo llegó cuando el periodista, haciendo alusión al comentario que hizo la conductora en un descargo, lanzó: “¿Los veinticuatro centímetros fue por él?”. Ante la pregunta, y cuando Wanda comenzaba a responder, Martín Migueles reaccionó de inmediato: aceleró el auto y se fue del lugar, dejando en claro su incomodidad y su preferencia por mantener el bajo perfil y evitar los flashes y comentarios picantes de la prensa.

El contundente posteo que luego
El contundente posteo que luego borró de sus redes (X)

La reacción de Migueles no solo se robó la atención en el móvil, sino que también generó un intenso debate en redes sociales. Frases como “Vibras violentas”, “Me llegas a acelerar así sin avisar y te meto un saque”, “Wandaaaaaa, salí de ahí yaaaa!! Quién se cree???”, “Señales de un tipo violento”, “Alto violento el tipo, ojo”, y “Un violento tremendo” reflejaron la preocupación y la sorpresa de los usuarios ante el gesto abrupto del empresario.

Así, mientras Wanda respondió con cordialidad y humor, fue la actitud de Martín Migueles la que se convirtió en el verdadero foco de la jornada, poniendo en evidencia lo difícil que resulta para quienes están junto a figuras mediáticas conciliar el bajo perfil con la exposición permanente. La escena, lejos de pasar inadvertida, volvió a instalar el tema en la conversación pública y dejó abierta la discusión sobre los límites de la intimidad, la tolerancia y la sensibilidad de la audiencia ante cualquier gesto inesperado.

Esta polémica de los 24 centímetros se desató cuando Wanda compartió en su cuenta de X un mensaje dirigido a quienes cuestionan su vida y su vínculo con Martín Migueles, su pareja actual. “Nunca voy a entender cómo gente que no tiene relación conmigo, no es mi amiga y no compartimos nada, se preocupa tanto por mi bien”, escribió la mediática, visiblemente molesta por las versiones que circulaban sobre un supuesto malestar durante sus vacaciones en Punta del Este. Pero lo que realmente encendió las redes fue una frase explícita con la que buscó desmentir cualquier tipo de crisis en la pareja: “Tengo 24 cm. de razones para estar más relajada que todos los alterados que hablan de mi vida, de mi entorno y de los míos”. La referencia, directa a la intimidad con Martín Migueles, provocó todo tipo de reacciones, desde risas y apoyos hasta críticas y memes, por la insinuación que generó.

