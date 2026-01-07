Fausto, el hijo de Sabrina Rojas y Luciano Castro, cumple 11 años: las dedicatorias de sus padres en redes

Fausto cantando y leyendo, recuerdos que Sabrina Rojas subió y mostrar sorprendida cuanto creció su hijo

Fausto, hijo de Sabrina Rojas y Luciano Castro, cumple 11 años, y sus padres lo saludaron públicamente esta mañana, para felicitar a Fausto, expresando su afecto en este día significativo.

“Y este chabón? En que momento pasaron 11 años? Necesito que el mundo vaya más despacio... Si supieran que todo que le tiene de fachero lo tiene de bueno ... gracias por este hijo”, escribió Sabrina sobre la foto de su hijo y que subió a su cuenta de Instagram.

Cumpleaños de Fausto Castro y el saludo de su madre Sabrina Rojas

Fausto aún no demostró inclinación por el boxeo como su padre, Luciano Castro, sin embargo, el vínculo con Argentinos Jrs. ya está consolidado, el niño es fanático, aunque comparte la pasión por Boca Jrs. con su mamá, a la que acompaña a veces a la Bombonera.

Hasta el momento, estos datos arrojaron luz sobre la dinámica cotidiana y las tradiciones familiares alrededor de Fausto, quien en esta nueva década sigue recibiendo muestras de afecto y orgullo por parte de su madre. Hoy Catro estaría llegando a Mar del Plata que viene del exterior.

Sabrina Rojas destacó la importancia del fútbol y la labor de los profesores en la formación humana y deportiva de su hijo

Sabrina llegó a Mar del Plata, desde Buenos Aires muy temprano para disfrutar con su hijo, mientras que Luciano Castro, estuvo algunos días en Brasil junto a su pareja, Griselda Siciliani, disfrutando unos días de vacaciones.

Luciano expresó su amor por su hijo y escribió sobre una foto juntos, en la cancha de Argentinos Jrs: “Feliz cumple Faus. Te amo hijo!!, escribió el actor.

Los acuerdos para las fiestas

Sabrina Rojas: "Es la primera navidad sin mis hijos" contó la conductora

El reciente acuerdo familiar de Sabrina Rojas y Luciano Castro para la organización de las fiestas de fin de año modificó el esquema de referencia en la escena del espectáculo nacional. Rojas detalló el cronograma y el rol de cada integrante, remarcando: “Se va hoy a la madrugada a Mar del Plata con mis hijos. Creo que se va sin Griselda, creo que se juntan ellos para Año Nuevo”.

Al profundizar sobre su relación con la actual pareja de Castro, Rojas marcó su postura ante el mismo medio. Explicó: “No, con ella no me crucé nunca. Si me la cruzo la saludo. A veces yo vomito las cosas, pero me hace bien. Y una vez que vomité lo que necesitaba y otras cosas que acomodé, ahora no tengo más problemas de nada”.

La actriz compartió en redes sociales la complicidad diaria con su hijo Fausto, resaltando el valor de los pequeños momentos familiares

Subrayó la integración dentro del nuevo entramado familiar destacando que “Mis hijos la adoran, se llevan espectacular con Margarita. Esperanza, por lo que me cuenta Margarita es una mor. La gente piensa que no hablo con Luciano, hoy lo vi, somos padres, hablamos”.

Dentro del mismo intercambio televisivo, Rojas reconoció el impacto personal del primer fin de año que atravesó con un nuevo acuerdo de coparentalidad. “Sí, la primera navidad que paso sin mis hijos, así que hoy tengo un día sensible, se me van diez días”, sostuvo en respuesta a la consulta de Ángel de Brito sobre la distribución de las celebraciones.

En medio de su descanso en pareja, Griselda Siciliani compartió los mejores momentos de su estadía en Brasil (Instagram)

El nuevo paradigma familiar también se reflejó en la reciente actividad escolar de Fausto, hijo de Rojas y Castro. Vía redes sociales, la actriz relató la vivencia en un evento de baile para padres: “Padres compiten por el primer puesto de baile. Yo sin pareja, quedo fuera de competencia”. La exposición pública del evento incluyó el reconocimiento a su hijo, quien recibió un trofeo en la tradicional “Bicho Fest”. Rojas publicó la imagen del logro acompañada de la frase: “Mi niño apasionado. Mi arquero favorito”.

Fausto, hijo de Rojas y Castro, fue premiado en la Bicho Fest con un trofeo por su desempeño en el baile escolar.

En otro mensaje destinado a su hijo, la actriz expuso la complicidad cotidiana: “Qué linda vida tenemos hijo”. Finalmente, tras el cierre del evento, emitió un mensaje en referencia al valor del deporte formativo: “Qué lindo que es el fútbol, cuántas cosas te enseña. Qué grandes los profes que los forman. Sobre todo en la parte humana”.