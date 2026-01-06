Teleshow

Las primeras horas de Daniela Christiansson y sus hijos sin Maxi López: “Te extrañamos”

A seis días del nacimiento de Lando, la modelo mostró como vive nuevamente la distancia con el exdelantero del River Plate

Guardar
Maxi López, Daniela Christiansson y
Maxi López, Daniela Christiansson y Elle le dan la bienvenida a Lando (Instagram)

Maxi López regresó a Suiza a principios de diciembre para acompañar a Daniela Christiansson en la recta final de su embarazo y estar presente en el nacimiento de su segundo hijo en común, Lando. El pequeño llegó al mundo el 31 de diciembre, lo que permitió que la familia pudiera celebrar tanto Navidad como Año Nuevo unida y en la intimidad del hogar. Sin embargo, apenas cinco días después del nacimiento y en medio de la adaptación a la nueva rutina, Maxi debió tomar un vuelo de regreso a la Argentina para reincorporarse a las grabaciones de MasterChef Celebrity (Telefe) y sumarse a la temporada de verano del ciclo de streaming Olga en Mar del Plata.

A través de sus historias de Instagram, Daniela compartió la intimidad de ese primer día sin la presencia de Maxi en casa, y le dedicó un mensaje cargado de ternura: “Cuánto te extrañamos Maxi López”, escribió, acompañando una foto de ambos durante una entrevista televisiva, con el árbol de Navidad de fondo y el recuerdo de los días compartidos en familia.

Las primeras horas de Daniela
Las primeras horas de Daniela Christiansson sin Maxi López (Instagram)

En las siguientes imágenes, la modelo retrató las primeras horas de la nueva dinámica familiar: Elle, la hija mayor de la pareja, aparece jugando en un parque cubierto de nieve, abrigada con gorro y campera, disfrutando del invierno suizo. En otra postal, la pequeña explora una biblioteca al aire libre, deteniéndose a mirar los libros y sumando un toque de curiosidad y ternura a la secuencia.

Maxi regresó a Argentina y
Maxi regresó a Argentina y Daniela quedó a cargo de la pequeña Elle y el pequeño recién nacido
La pequeña Elle disfrutó del
La pequeña Elle disfrutó del tiempo con su mamá en la nieve (Instagram)

Mientras tanto, Daniela quedó a cargo de Elle y del bebé recién nacido, afrontando el desafío de la maternidad en solitario por algunos días, pero transmitiendo calma y gratitud en cada publicación. La modelo se mostró agradecida por el tiempo compartido en familia, por la oportunidad de celebrar juntos la llegada de Lando y por el apoyo de Maxi durante las primeras semanas. A la vez, dejó ver el costado más cotidiano y real de la maternidad, con la organización de la casa, el cuidado de los hijos y la adaptación a las nuevas rutinas, ahora a la distancia.

Mientras Christiansson se acomodaba en Suiza para hacerse cargo de Elle y del recién nacido Lando, Maxi retomó sus compromisos laborales en Argentina y, en medio de la vorágine, dio detalles sobre el nacimiento de su hijo en una entrevista con Cortá por Lozano (Telefe). El participante de MasterChef Celebrity relató la experiencia con honestidad y humor, destacando lo importante que fue para él poder compartir ese momento en familia.

“Me hizo bien. Me vine con el corazón lleno, que eso era lo que necesitaba, pasar un poquitito de tiempo allá con mi nena, con mi señora. Y bueno, Landito también, que nació el 31 de diciembre. Hasta el último día me tuvo, 9:22 de la mañana”, contó Maxi sobre la llegada de su hijo y la importancia de estar presente en ese instante único que sufrió un cambio de último momento: “Estaba todo planeado para el 19 o 20 de diciembre, llego a Suiza, hablo con mi mujer y me dice: ‘Cambió todo, no es más programado, es natural’”.

De regreso en Argentina, el participante de MasterChef contó como fue la llegada de Lando (Video: Cortá por Lozano-Telefe)

Finalmente, la naturaleza y el calendario marcaron el ritmo: “El 31 no quería salir el chico. Y le dije al doctor: ‘Vamos a hacerlo salir, por favor’”, bromeó el exdelantero. Maxi López relató que Lando nació con nueve meses y dos días, y que todo salió perfecto: “Nos trataron bárbaro. Dani, después de dos días ya estábamos en casa. La verdad que pude disfrutar bien de todo. Me hubiese gustado disfrutar mucho más” concluyó, agradecido por haber vivido el nacimiento y el primer tiempo en familia, aunque su regreso a la Argentina fue más rápido de lo que le hubiese gustado.

Temas Relacionados

Maxi LópezDaniela ChristianssonMasterChef CelebrityOlga

Últimas Noticias

El insólito regalo que recibió Gimena Accardi al aire de su programa en su primer verano soltera

La actriz no pudo contener su asombro por el presente que le llegó de parte de una seguidora en plena transmisión en vivo. El video del inesperado momento

El insólito regalo que recibió

Entre bromas y desafíos, Benjamín Vicuña debutó como conductor en The Balls: cuál fue el pico de rating

El actor chileno mostró su costado más espontáneo y entusiasmó a los seguidores con su nuevo proyecto televisivo

Entre bromas y desafíos, Benjamín

Quién es la reina del polo que aconsejó a Laurita Fernández antes de iniciar su romance con Matías Busquet

La bailarina buscó el apoyo de una conocida referente del deporte argentino, a quien conoció en su participación en Bailando por un sueño

Quién es la reina del

El fuerte posteo de Wanda Nara que enseguida borró: “Tengo 24 centímetros de razones para estar más relajada”

Apenas llegó a Buenos Aires, luego de pasar las fiestas en Punta del Este, la conductora apuntó contra los rumores de crisis con su pareja y contra las críticas por su ausencia en eventos

El fuerte posteo de Wanda

La noche que Romina Gaetani eligió alzar la voz sin hablar: su poderosa versión de “Malo” y una causa pendiente

En medio de la denuncia a su expareja por violencia, la actriz se presentó junto a La Bomba de Tiempo e interpretó el emblemático tema de la española Bebe

La noche que Romina Gaetani
DEPORTES
Lionel Messi recordó cómo empezó

Lionel Messi recordó cómo empezó su historia de amor con Antonela Roccuzzo y dejó una risueña frase sobre su personalidad

El Australian Open rompe récords en premios y entregará sumas millonarias a los campeones: cuánto ganan ronda por ronda

El Chelsea de Enzo Fernández confirmó a su nuevo entrenador tras la salida de Maresca

Argentina clasificó por primera vez a los cuartos de final de la United Cup y enfrentará a Suiza

La brutal caída de un medallista olímpico que le provocó una fractura de cráneo

TELESHOW
El romance de Pamela Pombo

El romance de Pamela Pombo y Patricio Albacete: un flechazo en un gimnasio, una boda fastuosa y un escandaloso final

El insólito regalo que recibió Gimena Accardi al aire de su programa en su primer verano soltera

Entre bromas y desafíos, Benjamín Vicuña debutó como conductor en The Balls: cuál fue el pico de rating

Quién es la reina del polo que aconsejó a Laurita Fernández antes de iniciar su romance con Matías Busquet

El fuerte posteo de Wanda Nara que enseguida borró: “Tengo 24 centímetros de razones para estar más relajada”

INFOBAE AMÉRICA

Bolivia tiene nuevas reglas para

Bolivia tiene nuevas reglas para el año escolar: prohíbe los celulares y las graduaciones de kínder

Hablar al conducir afecta los reflejos: el estudio que explica por qué se reacciona más lento

El Adventure Aquarium de Nueva Jersey anunció el nacimiento de tres polluelos de pingüino africano en menos de un mes

Béla Tarr: claves de una filmografía que exaltó la belleza de lo insignificante

Depeche Mode estrena en Netflix su film “M”: el tour que marcó una nueva era para la banda