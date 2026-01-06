Teleshow

La tajante respuesta de Marta Fort a su primo John por el legado de la empresa familiar: “Basta, chicos”

La disputa familiar volvió a salir a la luz cuando el joven pidió formar parte de la empresa, mientras la heredera de Ricardo, con ironía y referencias, dejó claro que el asunto dista mucho de estar resuelto

Guardar
John Fort reclamó su lugar en la empresa familiar y aseguró que su interés va más allá del aspecto económico, apuntando al valor del legado (Video: A La Tarde, América TV)

La interna de la familia Fort volvió a sumar un capítulo con condimento de reality, pero con una frase que atraviesa generaciones y memes. En las últimas horas, John Fort reapareció en los medios para insistir con su reclamo: asegura que quiere participar del negocio chocolatero familiar y que su salida fue forzada. Del otro lado, Marta Fort reaccionó en vivo con una mezcla de ironía, cansancio y una frase que remite a su papá.

El disparador fue el testimonio de John en televisión, donde sostuvo que su intención no es económica sino ligada a “el legado”. Otra vez en A La Tarde (América TV), explicó que volvió a la Argentina después de once años en Miami con la idea de aportar desde su experiencia: “Yo realmente tengo estudios, soy MBA, tengo un espíritu emprendedor”, enumeró. Y sumó detalles de su presente laboral: “Ahora estoy con el tema de los suplementos de Fortify”, dijo, en medio de una conversación donde también contó su pasado mediático: “Tuve un momento por los medios… una etapa muy divertida de mi vida que fue la realización de ‘Sueños mágicos’… La primera vez que me vi en la parte de atrás de los colectivos con la publicidad, me puse como loco”.

Pero el eje de su reaparición no fue su historia personal, sino la disputa por la empresa familiar. Aunque en otras entrevistas John apuntó contra su tío Eduardo, esta vez el foco se corrió hacia una escena inesperada: Marta Fort opinando en vivo sobre los dichos de su primo y marcando distancia con el modo en que, según ella, se está planteando el tema.

Marta Fort se mostró abierta al diálogo con su primo y calló las especulaciones del entorno (Video: Instagram)

En el stream de DGO, el Tucu López introdujo el conflicto sin anestesia: “Quilombo en la familia Fort”, lanzó el conductor. Y fue directo al punto: “John Fort… dice que quiere entrar en la empresa… Dice que no es por plata”. Marta no tardó en contestar con un dardo que mezcló actualidad y chicana: “¿Qué? ¿No le está yendo bien con los suplementos?”, disparó.

A partir de ahí, el ida y vuelta escaló. Mientras desde el programa explicaban que John sostiene que quiere “ser parte del legado”, Marta aceptó el planteo, pero con condiciones: “Si quiere ser parte de la fábrica, ok, listo, lo charlamos, vemos qué propone y demás”. Y agregó un detalle clave que muestra que, al menos desde su óptica, no hubo un acercamiento real por canales privados: “Yo me he cansado de tener distintas reuniones de directorio con distintas personas y nunca me ha llamado él”.

En ese tono, Marta también puso sobre la mesa algo que le habría molestado especialmente: la forma en que John habría “colado” su emprendimiento personal en medio del conflicto familiar. “A mí me llegó una nota que hizo opinando del tema, tenía su marca de suplementos al lado”, relató. “Metió chivo”, remató sin filtro.

Marta Fort respondió con ironía
Marta Fort respondió con ironía a las declaraciones de su primo y marcó distancia sobre la manera en que John expone el conflicto familiar

Cuando Ulises Apóstolo le preguntó si John “quiere formar parte del legado”, Marta respondió con una referencia concreta: “No, yo sé que él, por ejemplo, dio la idea de hacer un chocolate Dubai. Pero a mí nunca se me presentó”. En otras palabras: si hay ideas, no llegaron por los carriles que ella evidentemente ella considera “serios” dentro de la lógica empresarial y familiar.

En ese punto, el presentador tiró la frase que terminó de ordenar el clima del debate y dejó servido el título: “Le decimos a John Fort: ‘Basta chicos’, ¿no?”. Marta se subió a esa ola con humor, pero sin bajarle el precio al conflicto: “‘Basta chicos’. Aparte… tiene mi teléfono, tiene el teléfono de Felipe, tiene el teléfono de mi tío”, insistió, sugiriendo que si realmente quisiera aportar, podría hacerlo sin convertirlo en una novela pública.

La frase “Basta, chicos” cobró un doble sentido en este contexto: es una expresión usada como freno, pero también un guiño directo a Ricardo Fort, que la popularizó y la convirtió en un meme usado cada vez que un escándalo sube de tono.

Temas Relacionados

John FortMarta FortRicardo FortEduardo Fort

Últimas Noticias

La reacción de Wanda Nara al enterarse que Lionel Messi y Antonela Roccuzzo ven MasterChef

El capitán de la albiceleste confesó que junto a su esposa ven el reality de cocina y la conductora del ciclo, que compartió un tiempo con ellos en París, no tardó en hacer eco de la situación

La reacción de Wanda Nara

Un verano en familia: Dolores Trull y la postal íntima de José Ignacio

En las arenas doradas de Punta del Este, la exmodelo comparte días de sol y risas junto a su esposo e hijos

Un verano en familia: Dolores

Virginia Demo, exparticipante de Gran Hermano, se sumó a Cuestión de Peso: “No me gusta mirarme en el espejo desnuda”

Luego de su paso por la casa más famosa del país, la humorista asumió el desafío del certamen y adelantó que busca bajar 10 kilos

Virginia Demo, exparticipante de Gran

La tremenda respuesta de Sabrina Rojas cuando le preguntaron si le fue infiel a Luciano Castro

La conductora visitó en el ciclo de streaming de Ángel de Brito y habló sobre las versiones de infidelidad de su ex a Griselda Siciliani. También recordó los engaños de él cuando estaban juntos

La tremenda respuesta de Sabrina

El amoroso saludo de Fabián Cubero a su hija Allegra en su cumpleaños de 15: “Estoy orgulloso de la persona que sos”

El exfutbolista sorprendió a su hija con un video cargado de recuerdos y un mensaje lleno de orgullo en el día de su cumpleaños

El amoroso saludo de Fabián
DEPORTES
La lección de Pablo Aimar

La lección de Pablo Aimar en una charla con entrenadores: “El fútbol es un juego de picardía”

Argentinos presentó a Enzo Pérez como refuerzo: la palabra especial que utilizó y todos los refuerzos que contrató para la Libertadores

La fuerte denuncia de un piloto argentino contra su escudería en el Dakar: “Los franceses de este equipo son soberbios”

No sabía que lo estaban grabando, dijo que era su sueño jugar en el Real Madrid y estalló el escandalo en Europa

Lucas Pratto acordó su llegada a un campeón de Sudamérica: el récord que buscará romper en la Copa Libertadores

TELESHOW
La reacción de Wanda Nara

La reacción de Wanda Nara al enterarse que Lionel Messi y Antonela Roccuzzo ven MasterChef

Un verano en familia: Dolores Trull y la postal íntima de José Ignacio

Virginia Demo, exparticipante de Gran Hermano, se sumó a Cuestión de Peso: “No me gusta mirarme en el espejo desnuda”

La tremenda respuesta de Sabrina Rojas cuando le preguntaron si le fue infiel a Luciano Castro

El amoroso saludo de Fabián Cubero a su hija Allegra en su cumpleaños de 15: “Estoy orgulloso de la persona que sos”

INFOBAE AMÉRICA

Delcy Rodríguez dijo que Venezuela

Delcy Rodríguez dijo que Venezuela no está gobernada por “ningún agente extranjero”

Por la falta de lluvias en Uruguay, el sur de Uruguay enfrenta nuevas alertas por el déficit hídrico

Así es GoHam, la “hamburguesa” cósmica que revela vórtices y es clave para entender la creación de nuevos planetas

Los aliados de Ucrania pactaron en París garantías de seguridad vinculantes con respaldo de Estados Unidos

Un muerto y tres heridos en un atropello de autobús en Jerusalén durante una protesta: descartaron un atentado terrorista