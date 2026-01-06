La tajante respuesta de Marta Fort a su primo John por el legado de la empresa familiar: “Basta, chicos”

John Fort reclamó su lugar en la empresa familiar y aseguró que su interés va más allá del aspecto económico, apuntando al valor del legado (Video: A La Tarde, América TV)

La interna de la familia Fort volvió a sumar un capítulo con condimento de reality, pero con una frase que atraviesa generaciones y memes. En las últimas horas, John Fort reapareció en los medios para insistir con su reclamo: asegura que quiere participar del negocio chocolatero familiar y que su salida fue forzada. Del otro lado, Marta Fort reaccionó en vivo con una mezcla de ironía, cansancio y una frase que remite a su papá.

El disparador fue el testimonio de John en televisión, donde sostuvo que su intención no es económica sino ligada a “el legado”. Otra vez en A La Tarde (América TV), explicó que volvió a la Argentina después de once años en Miami con la idea de aportar desde su experiencia: “Yo realmente tengo estudios, soy MBA, tengo un espíritu emprendedor”, enumeró. Y sumó detalles de su presente laboral: “Ahora estoy con el tema de los suplementos de Fortify”, dijo, en medio de una conversación donde también contó su pasado mediático: “Tuve un momento por los medios… una etapa muy divertida de mi vida que fue la realización de ‘Sueños mágicos’… La primera vez que me vi en la parte de atrás de los colectivos con la publicidad, me puse como loco”.

Pero el eje de su reaparición no fue su historia personal, sino la disputa por la empresa familiar. Aunque en otras entrevistas John apuntó contra su tío Eduardo, esta vez el foco se corrió hacia una escena inesperada: Marta Fort opinando en vivo sobre los dichos de su primo y marcando distancia con el modo en que, según ella, se está planteando el tema.

Marta Fort se mostró abierta al diálogo con su primo y calló las especulaciones del entorno (Video: Instagram)

En el stream de DGO, el Tucu López introdujo el conflicto sin anestesia: “Quilombo en la familia Fort”, lanzó el conductor. Y fue directo al punto: “John Fort… dice que quiere entrar en la empresa… Dice que no es por plata”. Marta no tardó en contestar con un dardo que mezcló actualidad y chicana: “¿Qué? ¿No le está yendo bien con los suplementos?”, disparó.

A partir de ahí, el ida y vuelta escaló. Mientras desde el programa explicaban que John sostiene que quiere “ser parte del legado”, Marta aceptó el planteo, pero con condiciones: “Si quiere ser parte de la fábrica, ok, listo, lo charlamos, vemos qué propone y demás”. Y agregó un detalle clave que muestra que, al menos desde su óptica, no hubo un acercamiento real por canales privados: “Yo me he cansado de tener distintas reuniones de directorio con distintas personas y nunca me ha llamado él”.

En ese tono, Marta también puso sobre la mesa algo que le habría molestado especialmente: la forma en que John habría “colado” su emprendimiento personal en medio del conflicto familiar. “A mí me llegó una nota que hizo opinando del tema, tenía su marca de suplementos al lado”, relató. “Metió chivo”, remató sin filtro.

Marta Fort respondió con ironía a las declaraciones de su primo y marcó distancia sobre la manera en que John expone el conflicto familiar

Cuando Ulises Apóstolo le preguntó si John “quiere formar parte del legado”, Marta respondió con una referencia concreta: “No, yo sé que él, por ejemplo, dio la idea de hacer un chocolate Dubai. Pero a mí nunca se me presentó”. En otras palabras: si hay ideas, no llegaron por los carriles que ella evidentemente ella considera “serios” dentro de la lógica empresarial y familiar.

En ese punto, el presentador tiró la frase que terminó de ordenar el clima del debate y dejó servido el título: “Le decimos a John Fort: ‘Basta chicos’, ¿no?”. Marta se subió a esa ola con humor, pero sin bajarle el precio al conflicto: “‘Basta chicos’. Aparte… tiene mi teléfono, tiene el teléfono de Felipe, tiene el teléfono de mi tío”, insistió, sugiriendo que si realmente quisiera aportar, podría hacerlo sin convertirlo en una novela pública.

La frase “Basta, chicos” cobró un doble sentido en este contexto: es una expresión usada como freno, pero también un guiño directo a Ricardo Fort, que la popularizó y la convirtió en un meme usado cada vez que un escándalo sube de tono.