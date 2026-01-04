Mirtha Legrand fue a ver el show de Fátima Florez en Mar del Plata y realizó su primera salida de la temporada

Mirtha Legrand hizo su primera salida de verano y asistió al show de Fátima Florez: la reacción de la diva al ver su imitación

Entre espectáculos, días de playa y un sol abrazador, Mar del Plata vive las primeras jornadas de la temporada de verano 2026. En ese marco, Mirtha Legrand aprovechó el primer fin de semana del año para ver el show de Fátima Florez en la ciudad. La diva se sumó como espectadora de Fátima Universal y disfrutó de una gran variedad de imitaciones de alto nivel.

La conductora llegó al Teatro Roxy ante la expectativa de marplatenses, turistas y una numerosa cantidad de medios, convirtiendo su primera salida oficial en el centro de atención para la escena cultural y mediática.

Al ingresar al teatro, Legrand fue recibida con aplausos y ovaciones por Fátima Florez, Marcelo Polino y el ballet folklórico Pampas Bravas. La actriz y el especialista en espectáculos salieron a la calle para recibir a la diva, quien apenas descendió de su vehículo fue atendida por los protagonistas de esta obra. La bienvenida cargada de entusiasmo y calidez reforzó el carácter especial de la noche para la agenda social de la ciudad.

Mirtha Legrand se prepara para retomar sus clásicos programas con una gran diversidad de invitados

Uno de los momentos más especiales de la noche llegó cuando Fátima Florez interpretó sobre el escenario a la mismísima Mirtha Legrand. Desde la comodidad de su butaca, la diva no pudo contener la risa al escuchar su tono de voz, sus frases célebres y sus ademanes delante de la cámara. A lo largo de la jornada, la protagonista del show sorprendió a su público con imitaciones de Lady Gaga, Michael Jackson, Karol G, Lía Crucet, Gilda, Yanina Latorre, Susana Giménez, y muchos más.

Segundos después de que terminara la función, Fátima Florez bajó del escenario para saludar a Mirtha Legrand. El primero en llegar a la butaca de la diva fue Polino, quien se acercó y demostró su cariño por Legrand. “Acá le hace entrega de las flores Polino. ¿Está contenta? Mira toda la gente que tenemos alrededor, lo que genera Mirtha Legrand, esta fascinación del público, de tantos años de seguirte, porque no te miramos, te admiramos. El público te ama. La gente está feliz hoy, vinieron a ver un show y esta Mirtha Legrand”, dijo Fátima al tomar el micrófono, luego de posicionarse junto a la histórica conductora.

Conmovida por el clima, las ovaciones y el amor de la gente, la Chiqui expresó: “Gracias, una noche inolvidable, divina, debes estar agotada. Gracias al público, gracias a vos Polino, sos un amor. Mirá, sos actor. Esperemos que venga mucha gente, hay que llenar todos los días esto”. En línea con lo expresado por Mirtha, la protagonista de la función afirmó: “Sí, hay que llenar todos los días un espectáculo, me encanta que digas eso Mirtha. Hoy está lleno total, estamos con muy buen recibimiento por parte del público, como vos decís, hay mucha producción, es un espectáculo muy costoso, hay mucha técnica, producción, artistas arriba del escenario, pantallas, sonido. Estamos felices de hacer este mega show en Mar del Plata. ¿Te gustó?”.

Al final del show, Mirtha Legrand fue homenajeando con un gran ramo de flores, destacando su presencia en el espectáculo (Crédito: RS Fotos)

Fue entonces cuando la diva reafirmó su apoyo a Florez y habló de la nueva temporada de su programa: “Sí, me encantó. Pronto empiezo con mi programa, voy a tener a los Pimpinela y a la Sole (Pastorutti). Y después venís vos”. Haciendo un juego de palabras, y refiriéndose a los invitados de la mesaza, Fátima agregó: “Va a ser un programón, y acá estuvieron los Pimpinela, viste que en este espectáculo no faltó nadie”.

Entre risas, la conductora subrayó: “Sí. Yo estoy pasando unos días muy lindos, estoy descansando un poco también porque trabajé mucho, yo soy grande chicos. Me tengo que ir a descansar un poco también. Si me permiten me voy a retirar, voy al auto. Les doy un beso”. Al retirarse del lugar, Mirtha volvió a hablar con la prensa y destacó el nivel de la función de Florez: “Me gustó muchísimo. La imitación de Fátima fue fantástica, me encantó”.

El espectáculo Fátima Universal, dirigido por Florez y acompañado por Polino, desplegó un elenco multifacético, con monólogos, cuadros musicales y un cuerpo de baile. Destacaron las imitaciones de figuras como Susana Giménez, Moria Casán, Lady Gaga, Gilda y Evita, junto a una producción con gran despliegue técnico y visual.

Uno de los momentos más celebrados fue la intervención especial del grupo folklórico Pampas Bravas, que aportó frescura y emoción. La banda en vivo completó una experiencia artística que sobresalió en recursos y calidad escénica.

La elección de Legrand de asistir a una de las producciones teatrales centrales de la cartelera marplatense dio un sentido simbólico a su regreso, fortaleciendo el lazo entre referentes de la escena nacional y consolidando a Pardo Producciones como uno de los espectáculos destacados del verano en el Teatro Roxy.

Al finalizar la noche, la presencia de Legrand reafirmó su protagonismo en el circuito cultural y acentuó la importancia de los espectáculos teatrales como espacios de encuentro para figuras emblemáticas y el público en Mar del Plata.