La postal inédita de Daniela Christiansson mientras Maxi López regresaba a Argentina

Daniela Christiansson y Maxi López en una antigua postal familiar

La historia se revela en una imagen: Daniela Christiansson sorprendió a sus seguidores al publicar en su cuenta de Instagram una foto inédita junto a Maxi López, tomada años atrás durante una salida romántica. Sentados en una mesa, con una pared de ladrillos expuestos como telón de fondo y una luz tenue que envuelve la escena, la pareja sonríe.

Daniela, con el cabello rubio largo y suelto, viste una remera blanca corta y un pantalón claro, mientras que Maxi, de rostro relajado, lleva una camisa de cuadros rojos y negros. Entre ambos, la cercanía es palpable; un vaso de vidrio con una rodaja de limón descansa frente a él, y el gesto de ella, inclinándose hacia su pareja, habla de confianza y complicidad. El mensaje que acompaña la imagen es simple y certero: “Amour de ma vie” (Amor de mi vida), seguido de un corazón rojo. Más de diez años juntos, una historia tejida entre continentes, vuelos y desafíos.

La foto aparece en un momento particular: horas después se produciría el regreso de Maxi a Argentina, un viaje que no pasa inadvertido. A solo unos días del nacimiento de Lando, su segundo hijo con Daniela, el exfutbolista aterrizó en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza. Allí, con un look relajado —remera negra oversized, jeans ancho y zapatillas blancas—, se mostró amable con quienes se acercaron para pedirle una foto.

Daniela Christiansson y Maxi Lopez, en la imagen compartida por Daniela antes del regreso del exfutbolista a Argentina (Instagram)

La agenda de López no da tregua. Su regreso al país está marcado por compromisos laborales: la vuelta a MasterChef Celebrity (Telefe), la conducción de un ciclo en el canal de streaming Olga y la posibilidad de ser parte de la cobertura del Mundial 2026 también por Telefe. La expectativa es alta y las ofertas de trabajo se multiplican. El exfutbolista, que en el pasado fuera protagonista de titulares por su relación con Wanda Nara y años de guerra mediática, hoy recibe el impulso de una fama renovada. Desde su regreso, la celebridad lo acompaña y el interés mediático se reactiva.

En ese ir y venir de vuelos y rodajes, López no descuida lo esencial. El nacimiento de Lando, el último día de 2025 en Suiza, lo llevó a poner en pausa su vida en el país. El pequeño, cuyo nombre provocó gran curiosidad, llegó al mundo el último día de 2025, lo que sumó un nuevo capítulo a la historia familiar multinacional que Maxi y Daniela construyen día a día. La noticia fue compartida por el propio Maxi, quien celebró el acontecimiento junto a su esposa y sus seguidores.

La imagen compartida por Maxi Lopez tras el nacimiento de Lando, el último día del año 2025 (Instagram)

La elección del nombre del bebé responde a una historia personal. En una entrevista con Susana Roccasalvo en Implacables (El Nueve), Maxi explicó: “Quería poner un nombre inglés”. La inspiración, según reveló, vino del piloto de Fórmula 1 Lando Norris. Ya antes, para su primera hija con Daniela, Elle, nacida en Londres, la preferencia por los nombres ingleses había marcado la pauta familiar.

Los rumores no tardaron en aparecer: se habla de la posibilidad de que Maxi López decida establecerse definitivamente en la Argentina, a instancias de Wanda Nara, con la esperanza de reunir a todos sus hijos en el país. Mientras tanto, cada regreso, cada foto compartida, cada gesto de cercanía pública, suma nuevas piezas a la historia de una familia que se reinventa entre distancias y reencuentros.

La foto publicada por Daniela Christiansson no es solo una postal del pasado, es un recordatorio del vínculo que los une. En medio de una agenda intensa y una vida entre ciudades, el mensaje es claro: el amor, las raíces y la familia siguen siendo el centro, aun cuando el mundo alrededor no deja de moverse.