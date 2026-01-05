Teleshow

La postal inédita de Daniela Christiansson mientras Maxi López regresaba a Argentina

La modelo sorprendió con una foto íntima y retro junto al exfutbolista, publicada justo antes de su vuelta al país tras el nacimiento de Lando

Guardar
Daniela Christiansson y Maxi López
Daniela Christiansson y Maxi López en una antigua postal familiar

La historia se revela en una imagen: Daniela Christiansson sorprendió a sus seguidores al publicar en su cuenta de Instagram una foto inédita junto a Maxi López, tomada años atrás durante una salida romántica. Sentados en una mesa, con una pared de ladrillos expuestos como telón de fondo y una luz tenue que envuelve la escena, la pareja sonríe.

Daniela, con el cabello rubio largo y suelto, viste una remera blanca corta y un pantalón claro, mientras que Maxi, de rostro relajado, lleva una camisa de cuadros rojos y negros. Entre ambos, la cercanía es palpable; un vaso de vidrio con una rodaja de limón descansa frente a él, y el gesto de ella, inclinándose hacia su pareja, habla de confianza y complicidad. El mensaje que acompaña la imagen es simple y certero: “Amour de ma vie” (Amor de mi vida), seguido de un corazón rojo. Más de diez años juntos, una historia tejida entre continentes, vuelos y desafíos.

La foto aparece en un momento particular: horas después se produciría el regreso de Maxi a Argentina, un viaje que no pasa inadvertido. A solo unos días del nacimiento de Lando, su segundo hijo con Daniela, el exfutbolista aterrizó en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza. Allí, con un look relajado —remera negra oversized, jeans ancho y zapatillas blancas—, se mostró amable con quienes se acercaron para pedirle una foto.

Daniela Christiansson y Maxi Lopez,
Daniela Christiansson y Maxi Lopez, en la imagen compartida por Daniela antes del regreso del exfutbolista a Argentina (Instagram)

La agenda de López no da tregua. Su regreso al país está marcado por compromisos laborales: la vuelta a MasterChef Celebrity (Telefe), la conducción de un ciclo en el canal de streaming Olga y la posibilidad de ser parte de la cobertura del Mundial 2026 también por Telefe. La expectativa es alta y las ofertas de trabajo se multiplican. El exfutbolista, que en el pasado fuera protagonista de titulares por su relación con Wanda Nara y años de guerra mediática, hoy recibe el impulso de una fama renovada. Desde su regreso, la celebridad lo acompaña y el interés mediático se reactiva.

En ese ir y venir de vuelos y rodajes, López no descuida lo esencial. El nacimiento de Lando, el último día de 2025 en Suiza, lo llevó a poner en pausa su vida en el país. El pequeño, cuyo nombre provocó gran curiosidad, llegó al mundo el último día de 2025, lo que sumó un nuevo capítulo a la historia familiar multinacional que Maxi y Daniela construyen día a día. La noticia fue compartida por el propio Maxi, quien celebró el acontecimiento junto a su esposa y sus seguidores.

La imagen compartida por Maxi
La imagen compartida por Maxi Lopez tras el nacimiento de Lando, el último día del año 2025 (Instagram)

La elección del nombre del bebé responde a una historia personal. En una entrevista con Susana Roccasalvo en Implacables (El Nueve), Maxi explicó: “Quería poner un nombre inglés”. La inspiración, según reveló, vino del piloto de Fórmula 1 Lando Norris. Ya antes, para su primera hija con Daniela, Elle, nacida en Londres, la preferencia por los nombres ingleses había marcado la pauta familiar.

Los rumores no tardaron en aparecer: se habla de la posibilidad de que Maxi López decida establecerse definitivamente en la Argentina, a instancias de Wanda Nara, con la esperanza de reunir a todos sus hijos en el país. Mientras tanto, cada regreso, cada foto compartida, cada gesto de cercanía pública, suma nuevas piezas a la historia de una familia que se reinventa entre distancias y reencuentros.

La foto publicada por Daniela Christiansson no es solo una postal del pasado, es un recordatorio del vínculo que los une. En medio de una agenda intensa y una vida entre ciudades, el mensaje es claro: el amor, las raíces y la familia siguen siendo el centro, aun cuando el mundo alrededor no deja de moverse.

Temas Relacionados

Daniela ChristianssonMaxi LópezArgentinaMasterchef CelebritySuizaLando López

Últimas Noticias

El emotivo mensaje de amor de Darío Barassi a su esposa por su cumpleaños: “Somos equipo desde los 23″

Para agasajar a su pareja al recibir un nuevo año en su vida, el conductor le dedicó unas tiernas palabras con la primera foto y la última foto juntos

El emotivo mensaje de amor

Marta Fort contó los detalles de la fiesta más descontrolada que vivió: “Era un country entero”

La hija de Ricardo Fort relató en DGO Stream cómo fue la exclusiva celebración a la que asistió junto a su hermano Felipe y el impacto que le dejó

Marta Fort contó los detalles

Wanda Nara avivó los rumores de romance entre Evangelina Anderson con Ian Lucas: “¿Está confirmado?"

El domingo en Masterchef Celebrity se vivió un divertido momento entre la conductora con la modelo y el youtuber, en medio de la atención sobre una posible relación sentimental entre ellos

Wanda Nara avivó los rumores

El álbum íntimo de las vacaciones de Griselda Siciliani y Luciano Castro en Brasil: relax, besos y complicidad

Entre chapuzones, días de playa y noches de celebración, la pareja se mostró enamorada y feliz durante su descanso en Praia Do Rosa

El álbum íntimo de las

El desopilante ida y vuelta entre Adrián Suar y Martín Bossi al final de La Cena de los Tontos: “No le daba pelota”

El actor y productor de la obra dijo presente en el Teatro Neptuno de Mar del Plata y recordó una anécdota con el humorista en sus inicios en el medio artístico

El desopilante ida y vuelta
DEPORTES
Javier Frana anunció el equipo

Javier Frana anunció el equipo de Copa Davis con cuatro debutantes para visitar a Corea del Sur

Conmoción por la muerte de un fisicoculturista en Brasil tras padecer una “bacteria carnívora”

La confesión de una leyenda del boxeo sobre su dura infancia: “Consumí agua para sobrevivir”

Impacto en la Premier League: Manchester United echó a su entrenador Rubén Amorim

Un piloto de la Fórmula 1 elogió el apoyo que recibe Franco Colapinto de los argentinos: “Impresionado”

TELESHOW
El emotivo mensaje de amor

El emotivo mensaje de amor de Darío Barassi a su esposa por su cumpleaños: “Somos equipo desde los 23″

Marta Fort contó los detalles de la fiesta más descontrolada que vivió: “Era un country entero”

Wanda Nara avivó los rumores de romance entre Evangelina Anderson con Ian Lucas: “¿Está confirmado?"

El álbum íntimo de las vacaciones de Griselda Siciliani y Luciano Castro en Brasil: relax, besos y complicidad

El desopilante ida y vuelta entre Adrián Suar y Martín Bossi al final de La Cena de los Tontos: “No le daba pelota”

INFOBAE AMÉRICA

Un tribunal francés condenó a

Un tribunal francés condenó a 10 personas por acosar a Brigitte Macron con rumores falsos sobre su género

El líder supremo de Irán diseñó un plan de escape a Moscú ante el avance de las protestas

Dictan detención preventiva contra el exgerente de la empresa estatal de alimentos en Bolivia

Expectativa por el destino de los 863 presos políticos que aún mantiene cautivos el régimen chavista

Bolivia: marcha contra el decreto supremo cumple su tercer día y anuncia su ingreso a La Paz