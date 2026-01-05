John, el sobrino de Ricardo Fort, reapareció en los medios apuntando contra Eduardo: “Me cerraron las puertas de la empresa”

John Fort denunció públicamente a su tío Eduardo Fort y lo acusó de cerrarle las puertas de la empresa Felfort (Video: A La Tarde, América TV)

La interna de la familia Fort sumó un nuevo y explosivo capítulo. En las últimas horas, John Fort, uno de los sobrinos del recordado Ricardo Fort, reapareció en los medios con fuertes declaraciones contra su tío Eduardo Fort, actual presidente de la histórica empresa chocolatera familiar. En una entrevista en A La Tarde (América TV), John no solo denunció haber sido apartado del negocio, sino que fue más allá: aseguró que Eduardo “quiere fundir la empresa” y que detrás del conflicto hay una disputa de egos, poder y control.

El conflicto no es nuevo, pero volvió a tomar temperatura en los últimos meses. Según relató John, tanto él como su hermano Thomas intentaron reincorporarse a la fábrica con la intención de aportar ideas, contactos internacionales y una mirada renovada al negocio. Sin embargo, lejos de encontrar una puerta abierta, recibieron una respuesta tajante. “Mi tío se enteró de que me iba a reincorporar y a la semana me mandó un telegrama de despido firmado por él como presidente. A partir de ahí, me cerraron todas las puertas de la empresa”, afirmó con dureza.

Lejos de plantear el reclamo como una cuestión económica, John insistió en que su motivación es el legado familiar. “No estoy pidiendo un peso. Volví de Miami después de once años porque nació mi sobrino y no me lo quería perder. También volví con la ilusión de poder aportar: soy graduado, tengo un MBA y muchos contactos en el exterior”, explicó. En ese sentido, remarcó que su intención no era ocupar un lugar en el directorio, sino colaborar desde el área comercial y de exportación, un punto que, según su mirada, la empresa no está explotando.

La pelea entre los herederos Fort escaló con acusaciones de mala gestión y disputas por el control de la chocolatera familiar

Las acusaciones contra Eduardo Fort escalaron con el correr de las entrevistas. “Eduardo tiene el sueño húmedo de quedarse con la totalidad de la fábrica. Por eso la tira para abajo, la aprieta financieramente y después quiere hacerla crecer él”, lanzó John. También habló de presuntos malos tratos laborales y de un clima interno “tétrico”, palabras que ya habían sido utilizadas por su hermano Thomas en declaraciones previas.

El contexto familiar agrega una capa más de tensión. Días atrás, Marta Fort había compartido un posteo en redes sociales en el que describía a los Fort como “una familia complicada”, marcada por la falta de comunicación, los celos y las ambiciones cruzadas. Si bien luego optó por bajar el perfil, sus palabras funcionaron como disparador para que John y Thomas volvieran a hablar públicamente del conflicto.

En ese escenario, John aclaró que mantiene un buen vínculo con Marta y con su hermano Felipe Fort. “Con los chicos está todo bien. Cuando pasan estas cosas hay rispideces porque quieren evitar el quilombo, pero a las 12.05 me mandó un mensaje de feliz año y eso me puso muy contento. Los quiero mucho”, contó. Incluso lamentó que esta pelea familiar se dé en un momento en el que hay nacimientos recientes en el clan, incluido el hijo de Eduardo Fort y su pareja, Rocío Marengo.

La familia Fort vive una creciente interna marcada por disputas de poder, celos y falta de comunicación entre sus miembros

La otra cara del conflicto llegó desde el lado de Macarena Fort, hija de Eduardo, quien salió a defender públicamente a su padre. A través de un descargo en redes sociales, negó cualquier tipo de manipulación y fue contundente contra sus primos: “Nadie me obliga a nada. Decidí cortar lazos porque no compartimos los mismos valores. Sigan tratando de ser famosos, ya no saben de dónde colgarse”. Sus palabras profundizaron aún más la grieta familiar.

Detrás de las acusaciones cruzadas aparece el peso de una empresa emblemática y multimillonaria, Felfort, que supo atravesar crisis económicas históricas del país y consolidarse como una marca líder. Para John, el problema no es el contexto argentino, sino la falta de visión estratégica: “Desde que murió mi abuelo, las cosas no están bien. Hay empresas que amplían su cartera de productos y salen al mundo. Nosotros no lo estamos haciendo, pese a tener la capacidad y el respaldo de más de 500 trabajadores”.

Hace pocas semanas, Thomas y John Fort habían develado internas familiares en A la Tarde, por América TV

Mientras Eduardo Fort evita pronunciarse públicamente sobre las acusaciones, la interna Fort sigue sumando capítulos, con declaraciones cada vez más duras y una exposición mediática que parece no tener retorno. Lo que comenzó como un reclamo por participación en el negocio familiar terminó convirtiéndose en una guerra abierta por el legado, el poder y el futuro de una de las empresas más icónicas del país.