Daniela Christiansson, conmovida por la tragedia de Crans-Montana: “Un lugar lleno de recuerdos de mi infancia”

El mensaje de Daniela Christiansson por el incendio en Crans-Montana

Daniela Christiansson, modelo sueca y pareja de Maxi López, compartió su conmoción y dolor tras el incendio ocurrido en Crans-Montana, Suiza, apenas dos días después del nacimiento de su hijo Lando. Desde el país alpino, donde reside junto a su familia, Christiansson publicó en sus redes sociales un mensaje en el que evocó recuerdos de infancia en el conocido centro de esquí y manifestó su solidaridad con los familiares de las víctimas del siniestro.

En una de sus publicaciones recientes, con palabras escritas sobre un fondo negro, la emoción de la modelo se vinculó con la experiencia de la maternidad. “He estado siguiendo las noticias y, aunque estoy completamente en mi burbuja de bebé, me siento profundamente conmovida y con el corazón roto por lo que pasó en Crans-Montana, un lugar lleno de recuerdos de mi infancia”, expresó. Christiansson destacó que el nacimiento de Lando, el 31 de diciembre, le permitió valorar la vida desde una nueva perspectiva, lo que intensificó su empatía hacia quienes atraviesan momentos de duelo en la localidad impactada. En su reflexión, apuntó a la fragilidad de la existencia, mostrando un acompañamiento espiritual a los afectados.

El momento en el que comenzó el incendio en el bar "Le Constellation" de la estación de esquí de Crans-Montana en Suiza

El incendio en Crans-Montana se produjo durante las celebraciones de Año Nuevo, en la madrugada del 1 de enero de 2026, y está considerado uno de los sucesos más graves en la historia reciente del cantón de Valais, de acuerdo con Infobae. El fuego comenzó en un local nocturno donde se encontraban decenas de jóvenes y familias. Las autoridades informaron un saldo de al menos 40 fallecidos y 115 heridos. Imágenes y testimonios indicaron que las llamas se originaron cuando unas bengalas pegadas a botellas alcanzaron los paneles acústicos del techo, fabricados con plásticos altamente inflamables, lo que provocó la rápida propagación de las llamas y la generación de humo tóxico.

La gente llevó velas y mensajes a un improvisado memorial cerca de Le Constellation, el boliche del centro de ski Crans-Montana donde se desarrolló la tragedia REUTERS/Denis Balibouse

El denso humo bloqueó la principal ruta de escape, dificultando tanto la evacuación como los intentos de rescate realizados por quienes aguardaban para ingresar al local. Entre los afectados hubo residentes y turistas que celebraban la llegada de 2026. Rayan, vecino de la zona, contó que varios presentes arriesgaron su vida ayudando a rescatar personas atrapadas, logrando salvar a algunos a último momento. La mayoría de los heridos presentan quemaduras graves y complicaciones respiratorias, según el Hospital de Lausana, centro al que fueron trasladados los casos más críticos.

La investigación sobre el origen del incendio sigue en marcha. La procuradora general del cantón de Valais, Beatrice Pilloud, informó que la principal hipótesis apunta a un fuego generalizado que provocó una explosión, aunque la causa inicial no ha sido confirmada oficialmente. Una sobreviviente, Victoria, relató que el incidente comenzó cuando una asistente encendió bengalas de champagne, lo que habría provocado que el techo del sótano se incendiara. El comandante de la policía cantonal, Frederic Gisler, indicó que la identificación de algunas víctimas requerirá pruebas de ADN dada la gravedad de las quemaduras, y se confirmó que entre los fallecidos figuran ciudadanos italianos. De manera espontánea, decenas de personas se congregaron en las afueras del local para rendir homenaje y dejar flores a las víctimas.

Daniela Christiansson con Lando, su segundo hijo con Maxi López

El nacimiento de Lando marcó un contraste para Christiansson y López, quienes recibieron numerosas muestras de cariño en redes sociales. Pocas horas después de dar a luz, la modelo expresó: “No podría estar más agradecida por esta manera de terminar y comenzar el año… ¡Bienvenido al mundo, pequeño príncipe Lando! 31.12.2025”, acompañando la frase con imágenes familiares. Maxi López también compartió la noticia con un mensaje especial: “31/12/2025 ¡Bienvenido Lando! Se va un año intenso, con mucho por agradecer. Mis hijos, la familia, nuevos desafíos que nunca me imaginé y Lando que llegó para agrandar el equipo. ¡Muy feliz año para todos!”, publicó en su cuenta de Instagram, según la misma fuente.

En un contexto marcado por la tragedia y la alegría personal, la reacción de Daniela Christiansson ofrece una mirada humana ante un suceso que conmueve a la comunidad internacional. Su testimonio subraya la importancia de la empatía y la fortaleza afectiva en momentos de adversidad, reafirmando el valor de acompañar a quienes más lo necesitan.