El conmovedor homenaje de Nancy Duplaá para su madre Elsa, a 5 meses de su muerte: “Te extraño, mamita”

La actriz recordó a su mamá, Elsa, a horas de terminar el año (Instagram)

El año que termina estuvo marcado por momentos de subidas y bajadas para Nancy Duplaá. Uno de los golpes más duros llegó en julio, cuando la actriz perdió a su madre, Elsa. La mujer, que atravesaba un delicado estado de salud, dejó un vacío profundo en la vida de Nancy, quien en cada oportunidad que tiene la recuerda con cariño y gratitud. A tan solo horas de cerrar el 2025, la actriz eligió homenajearla públicamente y compartir con sus seguidores una postal íntima que conmocionó a todos.

Fue a través de sus historias de Instagram que Nancy subió una foto de Elsa en su juventud. En la imagen, su madre aparecía sonriente y de perfil, transmitiendo frescura y vitalidad. Junto a la foto, la actriz sumó dos emojis: una carita triste y un corazón partido, reflejando el dolor que aún siente por la ausencia. Además, acompañó la publicación con el tema “La brisa” de Alfredo De Angelis y Carlos Dante. “Siempre me contabas que cantaba este tanguito mientras te hamacabas”, escribió Nancy, evocando una de las anécdotas más entrañables de su infancia y la memoria musical que las unía.

“Te extraño, mamita”, completó la actriz, dejando en claro que, a pesar de que han pasado cinco meses desde su partida física, la presencia de Elsa sigue siendo fundamental en su vida y en la de su familia.

La actriz recordó a su mamá con una foto de su juventud y una de las canciones que solía entonar

El vínculo de Nancy con su madre fue siempre especial y, cuando ocurrió la muerte de Elsa, la propia actriz lo compartió ante sus seguidores. “Gracias para siempre, mamita”, escribió en aquel momento, acompañando sus palabras con una imagen en blanco y negro de su madre, en la que lucía barbijo y cofia de enfermera. El emoji de corazón partido acompañó la publicación, sintetizando en un solo gesto la tristeza y la gratitud por todo lo compartido. Elsa fue uno de los grandes pilares en la vida de Nancy, guía y sostén en los momentos más difíciles y en los desafíos de su carrera.

La salud de Elsa ya había cobrado relevancia pública durante la última edición de los Martín Fierro de Teatro, celebrada el 23 de junio pasado. En esa gala, al recibir el premio al mejor actor por su protagónico en Druk, Pablo Echarri, quien está casado con Nancy y tienen una hija en común, le dedicó unas palabras especiales a su suegra. “A mi familia original, mi familia política. Sobre todo a Elsita, mi suegra, que está peleando tal vez su pelea más difícil. Este es un premio especial para ella, para que siga poniéndole fuerza”, dijo el actor en su discurso. Semanas después, Teleshow confirmó el fallecimiento de Elsa, noticia que impactó profundamente a todos los que conocen a la familia.

La postal que eligió la actriz para publicar ante el fallecimiento de su mamá (Instagram)

Elsa, casada con Julio y madre de Nancy y el periodista y locutor Quique, siempre se mantuvo lejos de las cámaras. Sin embargo, hubo ocasiones en las que salió del anonimato para acompañar a su familia en momentos importantes. Una de esas veces fue a fines de 2017, cuando su esposo fue reconocido como Personalidad Destacada de la Cultura de la Ciudad de Buenos Aires. Otra oportunidad en la que Elsa apareció en la esfera pública fue a finales de los 90, durante una visita de Nancy a Sábado Bus, el programa que conducía Nicolás Repetto por Telefe, donde la actriz compartió anécdotas y recuerdos de su infancia.

Enfermera de profesión, Elsa fue reconocida por su vocación de servicio y su dedicación tanto en el ámbito familiar como en el laboral. Para la actriz, la figura de su madre es sinónimo de entrega, amor y fortaleza. Por eso, al finalizar el año, la actriz eligió recordarla con una canción, una foto y unas palabras que resumen el dolor de su ausencia y la felicidad por los años compartidos.

Así, Nancy cierra el 2025 con un homenaje sentido a Elsa, reafirmando que los lazos familiares y los recuerdos se mantienen vivos, incluso cuando la vida avanza y los desafíos se renuevan. La memoria de Elsa, como la brisa de aquel tanguito, sigue acompañando a Nancy en cada paso.