Sol, piscina y afecto: Marcelo Tinelli y Juanita mostraron el fuerte vínculo que los une en una jornada de relax

El conductor disfrutó de su fin de semana acompañado de su hija (Instagram)

La relación entre Marcelo Tinelli y su hija Juanita volvió a ocupar el centro de la escena en este cierre de año, después de algunas semanas marcadas por la distancia y posteos que generaron preocupación entre sus seguidores. En noviembre pasado, la joven modelo había publicado mensajes contundentes que hacían pensar que el vínculo familiar estaba atravesando un momento delicado. Sin embargo, el tiempo demostró que el lazo entre padre e hija es más fuerte que cualquier obstáculo, y en estos días fue el propio Tinelli quien mostró cómo lograron dejar atrás las diferencias para reencontrarse y disfrutar juntos de un fin de semana especial.

A través de sus historias de Instagram, el conductor abrió una ventana a la intimidad familiar desde una casa ubicada frente al lago. En la primera imagen, Marcelo registró un instante de relax absoluto: desde la perspectiva baja de una reposera, se vio en primer plano de sus piernas apoyadas en una toalla blanca, sobre el deck de madera que rodea una piscina infinita. Al fondo, Juanita posó de pie dentro del agua, luciendo una bikini oscura y el cabello recogido, recortada contra el sol de la tarde. El paisaje natural, con el lago, palmeras y una línea de árboles, completó la postal veraniega. Sobre la imagen, Tinelli etiquetó a su hija y sumó un emoji de corazón rojo, reflejando la complicidad y el cariño entre ambos. La luz cálida y una copa de vino blanco apoyada en el borde del deck reforzaron el clima de descanso familiar.

El conductor capturó el momento en que su hija disfrutaba de la piscina

La segunda foto, también tomada en el mismo entorno, mostró a Tinelli en primer plano, sonriendo y mirando a la cámara. Llevaba gafas de sol oscuras, remera sin mangas negra y short blanco. La imagen, capturada en contrapicado desde arriba, generó un efecto dinámico donde se apreciaban el deck de madera, una reposera blanca y parte del entorno exterior. El fondo desenfocado y la luz dorada del atardecer resaltaron el ambiente distendido. En la parte inferior de la foto, Tinelli sumó el emoji de un corazón formado con manos, sumando un guiño cariñoso a la publicación.

Mientras tanto, Juanita también compartió contenido en sus redes. Subió una foto frente al espejo, usando una bikini, acompañada por la frase “Alimentando comentarios”. La publicación acumuló un sinfín de reacciones entre sus seguidores. Entre los muchos comentarios, se destacó el de su papá, quien no dudó en dejarle un mensaje público. “Diosa total la Pebe. Bella por donde la mires”, sumando así otro gesto de apoyo y admiración a su hija.

Tinelli también se retrató en aquel momento de relax junto a Juanita

El estrecho vínculo entre Marcelo y Juanita se evidencia tanto en los momentos cotidianos como en las fechas especiales. En noviembre, con motivo del cumpleaños número 23 de la joven, Tinelli le dedicó unas sentidas palabras en sus redes sociales: “Feliz cumple hija hermosa. Felices 23. Deseo que siempre brilles con esa sonrisa que ilumina todo. Traes mucho amor y alegría”, expresó el conductor, evocando la infancia de Juanita con nostalgia. “No puedo todavía creer cómo pasa el tiempo tan rápido, mi vida. Todavía te recuerdo de muy chiquita, bailando por toda la casa con esos tacos altos”, escribió.

La respuesta de Juanita no tardó en llegar y estuvo cargada de emoción. “Nunca va a existir distancia. Se puede ver, pero sentir jamás. Sos mi papá y te amo con todo lo que soy”, escribió la modelo en su cuenta, asegurando que el lazo que los une permanece intacto. “Crecí acompañándote y viendo todo lo que sos. Eso no cambia, jamás. La Juana que soy hoy, tiene muchísimo de vos, eso es lo que busco y quiero transmitir siempre. Tu historia. Mi historia. Te amo”, cerró, sumando un corazón como broche final.

Ante la publicación de su hija, Marcelo salió a apoyarla con un emotivo mensaje (Instagram)

Así, entre mensajes públicos, imágenes familiares y gestos de cariño, Marcelo y Juanita dejaron en claro que, más allá de los altibajos, la familia y el amor siguen siendo el verdadero refugio, incluso cuando las luces de la televisión se apagan.