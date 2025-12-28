Teleshow

Mirtha Legrand criticó la decisión de Edith Hermida al no seguir a Beto Casella en su nuevo proyecto: “Yo no lo haría”

La diva recibió al conductor en su mesaza, le consultó por su próximo desafío laboral, su polémica salida de Bendita y las diferencias con sus excompañeros

Mirtha Legrand opinó sobre el conflicto entre Beto Casella y Edith Hermida

Después de muchas idas y vueltas, y rumores de conflicto en torno a su salida de Bendita (Canal Nueve), Beto Casella se prepara para comenzar su nuevo programa en la pantalla de América. De esta manera, el conductor no solo deja atrás 20 años de historia al mando de su famoso ciclo, sino que también pone punto final a su estrecha relación con Edith Hermida, quien se convirtió en su mano derecha en el ciclo. Así las cosas, este sábado, Mirtha Legrand se metió en la polémica y opinó de la situación al recibir al comunicador en su mesaza.

“¿Y vos estuviste enamorado de ella?”, comenzó preguntándole Mirtha a Beto, fiel a su estilo. Lejos de negar la situación, el conductor optó por responder de forma misteriosa: “No puedo contestar eso. Tendría que consensuarlo con ella a ver si alguna vez podemos contar algo breve. Gracias. Pero sin permiso de ella no”.

“Está en esta mesa y lo tiene que contestar. ¿Vos tenés pareja? ¿Estás en pareja?”, quiso saber la diva, a lo que Casella devolvió: “Sí, ahora sí. Pero lo importante es que hoy hay respeto. Y yo, por supuesto, que respeté la decisión de ella”. Fue entonces cuando la Chiqui arremetió y le preguntó: “¿Por qué no quiere ir con vos? ¿Por qué no se quiere cambiar de canal? ¿Va a tener un programa ella sola?”.

Beto Casella mostró su apoyo
Beto Casella mostró su apoyo a Edith Hermida a pesar de que ella no lo siguiera en su nuevo proyecto

Lejos de entrar en la polémica, Beto expresó su apoyo a Hermida en esta situación: “Entiendo que priorizó la seguridad. Si vos me decís, como dice alguno: “Bueno, quería conducir ella y tener su programa”, ¿qué tendría de malo? Que ella quiera decir: “Bueno, ahora es mi momento de conducir”. ¿Cuál sería el problema?”.

Mientras los invitados discutían, Legrand se mostró firme y lanzó: “Yo no lo haría. Me quedo con la persona que encabezaba, que me dio la oportunidad. En agradecimiento, me voy con él”. Al discrepar con la diva, el conductor comentó: “La gente vuela con sus propias alas, Mirtha. Yo entiendo que va a quedar ella conduciendo. Ojalá que la dejen a ella. Ella ya demostró”.

Más allá de no apoyar la decisión de Hermida, Mirtha destacó su aprecio hacia ella: “Yo le tengo simpatía a Edith porque es amorosa. Pero me gusta decir lo que pienso. hay un tema de vanidad. Una cosa es colaborar y otra cosa es encabezar un programa. Es muy distinto y se me ocurre que va a ser la conductora ella. Son actitudes que se toman”.

“Yo la quiero y eso no va a cambiar”, subrayó Beto, mostrando su cariño hacia su ahora excompañera. Dejando la polémica de lado, la diva quiso conocer los detalles del nuevo programa de su invitado: “¿Y qué vas a hacer, Beto? Contanos qué vas a hacer. Danos la primicia. Tenés muchos colaboradores”. Ante las ansias de la conductora, Casella expresó: “Haremos un formato parecido, pero diferente. Yo no puedo hacer exactamente lo mismo que hacía hasta ahora. Y el nombre no sabemos. “Bendito tú eres” no me gusta. No sé a quién se le ocurrió. Algunos informes va a tener, pero quisiera vestirlo un poquito más porque a las diez de la noche se puede hacer algo... ¿A vos qué te parece Mirtha?¿Qué te dice tu intuición?”.

El intercambio entre Beto Casella
El intercambio entre Beto Casella y Edith Hermida por el último día del conductor al frente de Bendita TV

Ante la consulta de Casella, Mirtha reflexionó un instante y lanzó con sinceridad: “Está bien, te va a ir bien”. Días atrás, quien había hablado de su relación con Beto había sido la propia Hermida. Tras asumir el desafío de protagonizar una nueva etapa en Bendita, la comunicadora expresó en diálogo con Teleshow: “Beto me mandó un mensaje relindo, cariñoso, como deseándome suerte, como diciéndome que me cambiaba la vida. Yo trato de no ver eso (ríe). Yo siempre voy día a día, eso me da cierta tranquilidad. Siempre fui así en mi vida y me funcionó. Entonces, camino día a día”.

En ese clima de transición, fue fundamental el mensaje de despedida y aliento de Casella, así como el emotivo intercambio que mantuvieron. Hermida resumió ese gesto especial: “Le puse yo que lo quería mucho y él me dijo que también. Mandó un mensaje muy cariñoso, deseándome buena onda y que me enfoque. Sí, en este último tiempo que yo estuve tan angustiada, él estuvo como un poco consolándome”, relató.

