El Chino Volpato contó la dura enfermedad que atravesó en La Divina Noche de Dante: “Tuve cáncer”

El Chino Volpato contó la dura enfermedad que atravesó en La Noche de Dante: "Tuve cáncer" (Video: La Noche de Dante, El Trece)

La noche en el estudio de Dante Gebel tuvo un brillo especial. Midachi, el icónico trío de humoristas, se sentó en el living de La Divina Noche de Dante para una entrevista que dejó risas y recuerdos. Sin embargo, lo que nadie esperaba era un momento de confesión y emoción. Entre bromas y anécdotas, Chino Volpato sorprendió a la audiencia cuando relató un episodio desconocido de su vida. “Tuve una pequeña dificultad, cáncer, y la verdad que la pasé mal. Sí”, lanzó el humorista, cortando el clima festivo con la crudeza de la verdad.

Dante Gebel acotó que nadie lo sabía. “No, bueno, tampoco lo hice público”, continuó el Chino. “Lo vivimos con Miguel durante toda la temporada”. Así, el humor quedó a un lado para dar lugar a la sinceridad. Volpato contó que atravesó un cáncer de próstata y que la palabra misma resultó más dura que la enfermedad en sí. “Sí, cáncer de próstata”, admitió.

Los Midachi participaron del último especial de La divina noche de Dante, y el Chino Volpato confesó que superó un cáncer

Acto seguido, el Midachi dio detalles del proceso que implicó asumir la noticia. “Hoy estoy bien, estoy estabilizado, pero fue un pequeño infierno. Uno siempre escucha de otros que le pasa, familiares, y digo: Más allá de tu problema, es cómo se comporta tu entorno”, continuó. Gebel asintió y Volpato remató: “Tu entorno es el que más sufre”.

El diagnóstico llegó como un baldazo de agua fría. Volpato compartió que los médicos fueron directos, que la palabra cáncer pesó más que la propia dolencia. “Los diagnósticos, la forma, los límites de eso. O puede pasar y puede solucionarse, pero hay muchos temas entre medio, que hay gente que te llama y te dice: ‘Mirá, yo lo pasé de esta manera, es tranquilo. Hay otra gente que lo sufre’”. Las conversaciones con amigos y conocidos se llenaron de consejos, advertencias y palabras de aliento. “Te dicen: ‘No, prepárate, ponés las cosas en orden’. Eso hice, pero gracias a Dios estoy bien. Y gracias a Miguel también, que me apoyó mucho, y a Dady, por supuesto”, agradeció.

En la charla, Dady Brieva tomó la posta. “Nosotros no hemos pasado por lo grave que contó el Chino, pero hemos pasado situaciones bastante feas y jodidas. Se nos murieron todos nuestros padres, siempre estando en gira”. El humor apareció como refugio: “El humor nos ayuda porque es una manera de jugar. Es una válvula de escape, pero en serio. Pero no para fingir demencia, para decir: ‘Soy feliz’, sino para realmente ponerlo en modo humor, desdramatizarlo, está bastante bueno. Está bueno”.

El Chino Volpato relató por primera vez la dura enfermedad que tuvo en La Divina Noche de Dante

La charla no se quedó en la confesión ni en los momentos difíciles. El motor del reencuentro fue el regreso a los escenarios. Después de años de rumores y reencuentros parciales, el trío decidió ponerle un broche de oro a más de 40 años de carrera. “Vamos a aprovechar este año 2026. En 1983 comenzamos, así que se van a convertir en 43 años”, dijo Chino Volpato.

Los Midachi anunciaron oficialmente su vuelta en el Teatro Gran Rex, con cuatro funciones los días 27, 28, 29 y 30 de agosto de 2026. Las entradas salieron a la venta el 22 de diciembre al mediodía. Volpato lo dejó claro: “Hemos decidido finalizar de una manera propia, como comenzamos, que es arriba del escenario”. Las expectativas crecieron, pero la nostalgia también. “Pensamos hacer algunas funciones en Capital Federal, quizás algunas en el interior, pero eso no está definido”, agregó. El show promete lo mejor de Midachi y algunas sorpresas. “ Ya estamos trabajando sobre eso. Este show lo vamos a recordar para siempre”.

El reencuentro no surgió de la nada. Hace unas semanas, una foto viralizó la noticia: Miguel del Sel, Dady Brieva y el Chino Volpato cenaron juntos en Los Ángeles. La imagen, publicada por Dante Gebel, encendió la alarma de la nostalgia y la esperanza de los fans. “Es la segunda vez que Miguel se tira la copa. Parece que no tiene ganas de que vuelvan los Midachi”, bromeó Dady durante la grabación especial para La Divina Noche. Las risas y la complicidad siguieron intactas. En los videos de esa noche, el trío mostró la química de siempre, el juego de roles que los hizo famosos. Para muchos, esa foto fue la prueba definitiva de que la dinámica seguía viva y lista para despedirse en grande.

Midachi no es solo un nombre en la cartelera. Nacidos en Santa Fe, el grupo construyó un lenguaje propio, una galería de personajes que se convirtieron en clásicos del humor argentino. Desde los primeros pasos en peñas y teatros del interior hasta llenar estadios y conquistar la televisión, el trío supo captar la esencia de la vida cotidiana y transformarla en carcajadas. Los códigos provincianos, las historias familiares y la observación aguda del entorno armaron un repertorio que trascendió generaciones. Durante décadas, Midachi significó risas aseguradas y una convocatoria récord. El regreso, según el comunicado oficial, no fue una vuelta más: “Gracias con el cuerpo entero. Con la risa. Con la música. Con el silencio final. Uuaaaaa, qué formal… jajaja. MIDACHI VUELVE… ¡PORQUE SÍ!”. El humor y la emoción se mezclaron en la despedida que promete quedar en la memoria de todos.