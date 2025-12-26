Teleshow

La sentida reflexión de Zulemita Menem en su cumpleaños 55: “Amo el paso del tiempo”

La celebración de la hija del expresidente coincidió con una de las fechas más especiales del calendario y estuvo marcada por el encuentro al aire libre de tres generaciones

Tres generacioes en una foto:
Tres generacioes en una foto: Malek, Zulema, Zulemita y Luca (@zulemamenem)

Zulemita Menem celebró su 55 cumpleaños, coincidiendo con la Navidad, en un entorno íntimo y familiar. La hija del expresidente Carlos Menem optó por una reunión en un espacio al aire libre, acompañada únicamente por sus dos hijos Luca y Malek y su madre, Zulema Yoma. Esta fecha tiene para la homenajeada un doble significado: la celebración navideña se entrelaza con su aniversario personal, lo que refuerza el sentido afectivo y la gratitud hacia su familia.

La imagen que la empresaria compartió en redes sociales muestra a las tres generaciones reunidas en un clima distendido. En la foto posan Zulemita, sus hijos y su madre, lo que subraya la importancia de los vínculos familiares en una jornada marcada por la cercanía y la unión. El carácter sencillo de la celebración puso en primer plano el reencuentro y el afecto, dejando de lado las grandes multitudes y priorizando el valor del encuentro íntimo.

Uno de los elementos más comentados fue el vestido lencero rojo que Zulemita Menem eligió para la ocasión. Este atuendo de seda, de corte sencillo y silueta fluida, se ha consolidado como parte de su identidad y marca personal. El color rojo es el clásico de la Navidad y, año tras año, forma parte del ritual estilístico de la protagonista, quien apuesta por este look como símbolo de elegancia serena y seguridad personal. El diseño resaltó su figura y reforzó la estética navideña de la celebración.

La sentida reflexión de Zulemita
La sentida reflexión de Zulemita Menem y el vestido que usó para el doble festejo

Más allá de lo visual, la reflexión que Menem compartió en redes sociales resultó el eje del festejo. En una carta cargada de emoción, expresó: “FELICES 55 AÑOS PARA MÍ. Agradezco profundamente a Dios por mi familia, por el amor que me rodea y por cada enseñanza que me dejaron incluso los momentos más difíciles. Amo el paso del tiempo, porque me formó y me dio claridad”. También subrayó su espiritualidad y fortaleza frente a la adversidad: “Y cuando Dios me puso a prueba, jamás renegué de Él, confié siempre, sabiendo que todo tuvo un propósito y me ayudó a crecer”.

Las palabras de Zulemita Menem generaron una inmediata reacción entre sus seguidores, quienes le enviaron numerosos mensajes de cariño y reconocimiento tras la publicación. La repercusión en redes sociales destacó su capacidad de gratitud y la actitud positiva ante el paso de los años.

En la conclusión de su mensaje, Zulemita Menem reafirmó su agradecimiento por la vida y el valor de cada experiencia, remarcando la importancia de celebrar cada nuevo año en compañía de sus seres queridos.

Un encuentro inolvidable

“Con Charly García, 30 años después. Emoción total recordar aquellos encuentros. Charly y Charly”, escribió Zulemita Menem para sintetizar el reencuentro con el genial artista argentino durante un partido de la selección argentina que la conectó directamente a los tiempos en los que su padre dirigía la Casa Rosada.

Para ampliar la referencia temporal y afectiva, Zulemita Menem sumó otra imagen a su perfil: una instantánea en la que aparecieron ella, su padre Carlos Menem y Charly García en una reunión que tuvo lugar en la residencia oficial.

La dedicatoria de Zulemita Menem
La dedicatoria de Zulemita Menem a Charly García luego de su encuentro (Instagram)

La imagen corresponde a la noche del 30 de junio de 1999, cuando la Quinta de Olivos se transformó en el escenario de un exclusivo recital privado. Durante la velada, Charly García invitó al propio Carlos Menem a sentarse a su lado en el teclado para improvisar juntos el vals “El Danubio Azul”. El repertorio marcó un punto culminante con la interpretación de “Los Dinosaurios”, una canción emblemática por su contenido crítico hacia la última dictadura militar, interpretada frente a quien había firmado los indultos a militares involucrados en delitos de lesa humanidad. Diversas versiones señalaron que este momento dejó una impresión profunda en el exmandatario.

Charly, Charly y Zulemita en
Charly, Charly y Zulemita en la emblemática foto de la quinta de Olivos (Víctor Bugge)

La intimidad del espectáculo resultó documentada por una amiga de la banda, quien registró el set con una cámara de mano. Ese material se convirtió en un CD de edición limitada titulado Charly & Charly en vivo en Olivos, del que se produjeron cerca de 150 copias para cada uno de los protagonistas: el músico y la Presidencia de la Nación. El disco incluyó nueve temas, entre ellos “Good Show”, “Los Dinosaurios/Jirafas”, “Un chico de fin de semana”, “El peso”, “Poseidón”, “El aguante”, “Ambiente”, “Promesas sobre el bidet” y “Final”. La producción contó con arte de tapa alusivo a la escarapela argentina e imágenes tomadas la misma noche.

