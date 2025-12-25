Decoraciones a tono, looks para todos los gustos y familias ensambladas: el álbum de Navidad de los famosos

Las hermanas Calabró celebraron Navidad en familia

La Navidad de los famosos argentinos se vivió a puro color, reuniones familiares y tradiciones, según las postales compartidas en redes sociales. Entre grandes celebraciones, encuentros íntimos y guiños de humor, las imágenes dejaron ver cómo cada figura eligió celebrar la Nochebuena y el valor que le otorgan a la compañía de sus seres queridos.

Las hermanas Calabró, Iliana y Marina, compartieron la Navidad en familia, manteniendo la tradición de reunirse en torno a la mesa festiva junto a sus seres queridos, encabezada por su mamá Coca. En esta ocasión, la celebración tuvo un matiz especial para Marina, quien asistió sin la compañía de su pareja, Rolando Barbano. Más allá de las ausencias, la noche transcurrió en un clima de armonía y afecto, con risas, anécdotas y el clásico intercambio de regalos que caracteriza cada encuentro familiar de las Calabró, con el recuerdo siempre presente del inolvidable Juan Carlos. La postal de la velada reflejó el valor que ambas le otorgan a la unión y el cariño, poniendo en primer plano la fortaleza del vínculo entre hermanas y el papel central de la familia en las fiestas.

Por su parte, Valentina Cervantes y Enzo Fernández eligieron la calidez del hogar para celebrar junto a sus hijos. Sentados en el suelo, vestidos con pijamas a cuadros rojos y negros, posaron frente a un árbol de Navidad imponente, decorado con esferas rojas, luces cálidas y muñecos de elfos. Los niños, sonrientes y abrazados a sus padres, sostuvieron adornos y muñecos, mientras un reno decorativo y detalles de “North Pole” completaron la escena. La imagen refleja la importancia que le dan al ritual familiar y a la creación de recuerdos juntos.

Daniela Celis y Thiago Medina también apostaron a la familia. Se fotografiaron con sus gemelas, una mujer mayor y otros familiares frente al árbol, todos con sonrisas y la frase “Feliz Navidad” como resumen del clima distendido. Las gemelas, vestidas iguales, fueron el centro del grupo y el reflejo de la alegría infantil en la celebración en un año marcado por el grave accidente que sufrió su papá y del que pudo salir adelante.

Oriana Sabatini y Paulo Dybala optaron por una Navidad íntima, posando juntos frente a un árbol decorado con esferas blancas y plateadas, lazos y luces cálidas. Ambos lucieron ropa blanca y sonrisas relajadas, transmitiendo serenidad y complicidad en una noche tranquila acorde al presente de la pareja, que espera su primer hijo.

Darío Barassi puso el foco en sus hijas, que posaron abrazadas y sonrientes frente a un árbol navideño decorado con rojo y blanco, bajo una estrella roja en la cima. El mensaje en redes resaltó el amor por las pequeñas y la felicidad de compartir la fecha en familia con su esposa Lucía Gómez Centurión.

Mica Viciconte y Fabián Cubero celebraron la Navidad en su casa y con sus seres más queridos. La postal familiar los muestra a ambos, rodeados de Indiana, Allegra y Sienna -las hijas de Poroto y Nicole Neumann- y su hijo Luca, todos vestidos en tonos claros y marrones, posando juntos frente al árbol. El clima hogareño y las sonrisas espontáneas reflejaron la armonía y la unión de la familia ensamblada, en un alto por las recientes tensiones que se dispararon ante el inminente festejo de 15 de Allegra.

Nicolás Cabré y Rocío Pardo sumaron humor y espíritu navideño con una selfie en la que ambos lucieron anteojos de fantasía y gorros de Papá Noel. Más tarde, los recién casados compartieron una foto abrazados junto a un árbol plateado, mostrando complicidad y alegría. En otra imagen, Cabré y Rocío posaron rodeados de familiares y amigos, todos con accesorios festivos, en una escena de celebración colectiva.

Luciano Cáceres eligió compartir la noche junto a su hija Amelia, fruto de su relación con Gloria Carrá. En la imagen, vestido con camisa roja de motivos navideños, recibió un beso en la mejilla, acompañado de un mensaje emotivo: “Con mi mejor regalo de esta vida. @amecaceres_ hija maravilla. TE AMO INFINITAMENTE feliz Navidad”. La foto refleja el amor paternal y la importancia de los afectos en estas fechas.

Floppy Tesouro se mostró elegante en un vestido rojo junto a su pareja y su hija. La familia posó en un entorno sofisticado al aire libre, con luces de antorchas y sonrisas, transmitiendo unidad y el disfrute de una velada especial bajo las estrellas.

Sol Pérez celebró junto a su pareja Guido Mazzoni y su bebé, Marco. Vestidos de blanco, posaron sonrientes sobre el césped y bajo el cielo nocturno, con la frase “Feliz Navidad” como cierre de una postal espontánea y familiar.

En cada caso, la Navidad fue vivida como un momento de reencuentro, amor y celebración de los lazos más cercanos. Las imágenes reflejan gestos de cariño, detalles cuidados, tradiciones compartidas y mucha alegría; desde el calor hogareño al aire libre hasta el humor de los accesorios festivos y la ternura de los más chicos. Más allá de las diferencias de estilo y contexto, la esencia de la fecha sigue vigente en la construcción de recuerdos y la importancia de celebrar juntos.