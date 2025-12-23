Los hijos de Valentina Cervantes y Enzo Fernández llenaron de ternura la Navidad en Londres

El tierno video del hijo de Valentina Cervantes y Enzo Fernández con la decoración navideña (Video: Instagram)

Valentina Cervantes, reconocida por su paso por MasterChef Celebrity y pareja del futbolista Enzo Fernández, abrió las puertas a la intimidad de su hogar londinense al compartir una serie de imágenes y un video que retratan la atmósfera navideña en familia. La publicación, que rápidamente captó la atención de sus seguidores, revela el vínculo entre Olivia y Benjamín, los dos hijos de la pareja, en un entorno festivo cargado de detalles visuales y gestos espontáneos que reflejan la calidez de estas celebraciones para la familia.

La primera imagen de la serie muestra a Olivia y Benjamín sentados sobre el suelo de madera clara, vestidos con pijamas de franela a cuadros en rojo, negro y blanco. Frente a ellos se alza un árbol de Navidad decorado con esferas rojas, luces blancas y muñecos de elfo, mientras varios regalos envueltos en papel beige con lazo rojo y un buzón rojo con la inscripción “Pole Post” completan la escena. Olivia abraza a su hermano rodeándole el cuello con ambos brazos y sonríe mostrando los dientes, mientras Benjamín permanece a su lado con expresión serena y la cabeza ligeramente inclinada hacia ella. La iluminación cálida, procedente de las luces del árbol y del ambiente interior, refuerza la sensación de intimidad y alegría.

En la segunda fotografía, los hermanos mantienen la indumentaria, sentados nuevamente frente al árbol. Olivia sostiene un sobre blanco entre los brazos y mira al frente con gesto pensativo, mientras Benjamín la observa y le extiende la mano hacia el brazo. Los regalos y el buzón rojo continúan visibles a la izquierda, y el fondo navideño permanece constante. Las luces cálidas del árbol y la ambientación refuerzan el espíritu de la celebración.

La tercera imagen repite el escenario: Olivia y Benjamín vuelven a aparecer sentados frente al árbol iluminado. Olivia rodea el cuello de su hermano con sus brazos y ambos sonríen al frente. Benjamín apoya la mano izquierda sobre su pierna y la composición cromática, dominada por los tonos rojos y verdes, junto a la suave iluminación, acentúa la cercanía y la tranquilidad del momento capturado.

El sentido de las imágenes se resume en el mensaje que acompaña la publicación: “Nuestro mejor regalo de todas las Navidades”. Esta frase, ubicada en el pie de la publicación, sintetiza el valor que la familia otorga a la presencia de los hijos como eje central de la celebración. El mensaje refuerza la idea de que los momentos compartidos y la unión familiar constituyen el verdadero motivo de festejo, dejando en segundo plano los elementos materiales.

La naturalidad y ternura del carrete fotográfico se trasladó también a las historias compartidas por Cervantes. Allí, el protagonismo recayó en Benjamín, el hijo menor, quien fue filmado mientras sostenía un oso de peluche gigante, parte de la decoración de la casa familiar en Londres. Benjamín, con pijama a cuadros rojo y negro, interactúa en el video con su madre, generando un momento espontáneo que provocó una ola de comentarios admirativos entre los seguidores.

“Vos me estabas ayudando con la mesa navideña. ¿Qué pasó?”, se la escucha decir a la influencer y la respuesta de su hijo no tardó en llegar: “La pupa”. Valu, con la voz cargada de ternura, siguió: “¿Dónde pupa?“, pero el pequeño, lejos de responder, siguió jugando con la decoración de la casa y su mamá le reclamó: “¿Me vas a ayudar?”.

“No”, fue todo lo que le dijo el niño que comenzó a jugar con el oso en cuestión, gruñendo como si fuera un oso y pretendiendo asustar a la modelo, quien se sumó al juego con felicidad. Este diálogo muestra la cotidianeidad y la complicidad entre madre e hijo, subrayando cómo los detalles sencillos y los gestos infantiles adquieren un lugar central en la memoria afectiva y en la vida cotidiana de la familia.

Las publicaciones no pasaron desapercibidas para los usuarios de redes sociales, que respondieron con mensajes de cariño y admiración. La combinación de imágenes cuidadosamente seleccionadas y el video espontáneo generó numerosas muestras de afecto y destacó la ternura de Olivia y Benjamín. La presencia de elementos tradicionales de la Navidad, como el árbol, los regalos y la decoración en tonos cálidos, junto a la autenticidad de las expresiones infantiles, fortaleció el vínculo entre la familia Cervantes-Fernández y su comunidad de seguidores con una narrativa que construyen a diario: esa en la que el verdadero valor de la festividad reside en la presencia compartida y en el disfrute genuino de los pequeños momentos.