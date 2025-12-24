Teleshow

Música del alma en el programa de Guido Kaczka: complicidad entre artistas y una causa solidaria para despedir el año

León Gieco, Sandra Mihanovich, Víctor Heredia, Juan Carlos Baglietto y otras reconocidas voces de la música popular argentina regalaron momentos de humor, calidez y un aporte social que definió el último programa del 2025

La emoción en el último programa de Buenas noches familia (Video. El Trece)

Una reunión inesperada de músicos argentinos marcó la emisión final de Buenas noches Familia, transmitida por eltrece este martes 23 de diciembre de 2025. León Gieco lideró la interpretación colectiva de “Sólo le pido a Dios”, que reunió a varias de las voces más reconocidas del país en una noche especial para el público y la televisión local.

Durante la velada, el programa logró convocar a figuras de primer nivel, cuya participación generó un ambiente intimista, definido por Gieco como un auténtico “fogón”. La atmósfera celebró la camaradería entre artistas y permitió momentos de espontaneidad, humor y cercanía. En este sentido, Sandra Mihanovich hizo referencia a la dificultad de coincidir en los ensayos: “Tenemos que decir la verdad. León nos quiso juntar a ensayar y muchos no podían”, bromeó.

Además de León y Sandra se presentaron Juan Carlos Baglietto, Hilda Lizarazu, Patricia Sosa, Víctor Heredia, Lito Vitale, Julia Zenko, Lula Bertoldi, Willy y Raúl de Tipitos y Peteco Carabajal entre otros. La versión coral emocionó visiblemente al conductor Guido Kaczka, quien se mostró conmovido ante la entrega de los artistas, en una actuación que recibió un fuerte reconocimiento de la audiencia.

El impacto del evento que se realizó en el programa, no se limitó a lo artístico. El premio entregado por la audiencia superó los 40 millones de pesos y fue destinado a la Fundación casa de la música, reforzando así el carácter solidario del encuentro y sumando un valor social a la celebración.

Bajo las luces del estudio, la unión de destacados talentos argentinos regaló un final de año televisivo memorable, con una actuación colectiva que dejó huella en el público.

La casa de la música, es un espacio que busca dar alojamiento digno a músicos en situación de vulnerabilidad. La producción apostó a un cierre que combinó espectáculo y acción social, posicionando el formato entre los pocos de la grilla que lograron movilizar a referentes del medio para una causa todavía pendiente.

Durante la transmisión, León Gieco expresó su gratitud al conductor: “Estamos contentos de estar acá porque el formato de tu programa es muy importante, porque aparte de hacer un programa que es divertido, ayudás a mucha gente”. De ese modo, el músico remarcó el valor dual del ciclo, señalando su impacto social más allá de lo televisivo.

Sandra Mihanovich contextualizó el desafío pendiente alrededor de La casa de la música: “Se está arreglando y estamos acá para que se termine de hacer. Si Dios quiere, se va a terminar para mediados del año que viene. Nos faltan unos pesos, por eso venimos a cantar, para ganar unos pesos”, relató la artista.

La frase sintetizó tanto la urgencia de la campaña como uno de los mecanismos tradicionales del sector: el de buscar fondos a través de presentaciones en vivo cuando el respaldo estatal resulta insuficiente.

Sobre la población destinataria del espacio, Sosa precisó: “Es para los músicos en situación de vulnerabilidad. Músicos que se pusieron viejitos o ya no pueden tocar, o se enfermaron, o quedaron en situación de calle. Vimos hace poco a un bandoneonista que estaba tocando, le afanaron el bandoneón y era un señor en situación de calle. Sin trabajo. La casa de la música se hace para abrirle los brazos a tanta gente que lo necesita y que todavía no tenía dónde ir”.

La declaración de la cantante explicitó tanto la precarización en la tercera edad dentro del gremio musical como la dificultad de acceso a redes de contención. El especial contó con la interpretación de éxitos como el eterno y glorioso “Solo le pido a Dios”, como el tema compuesto por Charly García "Inconsciente colectivo", lo que habilitó una convocatoria récord de donaciones que se tradujeron en una suma significativa para el cierre de la obra.

