Natalie Weber y Mauro Zárate celebran 16 años con un álbum de recuerdos entre fiestas, viajes y momentos íntimos

Natalie Weber y Mauro Zárate celebraron 16 años de relación con una publicación especial en redes sociales que recorre, a través de una serie de imágenes, distintos escenarios y momentos que definieron su historia juntos. La selección de fotos evidencia tanto la complicidad construida a lo largo del tiempo como la diversidad de experiencias vividas, desde viajes y celebraciones hasta instantes de tranquilidad cotidiana. Sin recurrir a grandes gestos, la pareja eligió mostrar el valor de los recuerdos y la importancia de los pequeños detalles en una vida compartida.
El recorrido visual inicia en un ascensor de diseño geométrico, donde ambos posan para una selfie en blanco y negro. Natalie, vestida de gala, sostiene el teléfono y Mauro la abraza por la cintura, apoyando su cabeza en la de ella. La escena, sencilla y cercana, resume la intimidad y confianza que han cultivado en estos años.
La alegría compartida en ambientes festivos se plasma en una foto tomada durante una fiesta, donde Weber lleva una visera azul y una boa de plumas amarilla, mientras el futbolista, de camisa clara, la acompaña con una sonrisa y la abraza desde un costado. Las luces de colores y el bullicio de los invitados refuerzan el costado divertido y sociable que caracteriza a la pareja.
Las imágenes también reflejan su costado más aventurero y viajero. En el pasillo de un aeropuerto, ambos empujan sus maletas y sonríen a la cámara, evidenciando la costumbre de recorrer juntos distintos destinos. La luminosidad del entorno y la espontaneidad del momento comunican complicidad y disfrute en la rutina del viaje.
Los recuerdos de descanso y conexión con la naturaleza aparecen en una imagen de playa, donde la pareja, sentada en una cama balinesa bajo una estructura de madera y cortinas blancas, se muestra abrazada y relajada frente al mar. La luz natural y el cielo despejado enmarcan una postal de calma y afecto, con Natalie recostando la cabeza en el hombro de Mauro.
El álbum incluye también momentos individuales, como la foto de Zárate en cuclillas sobre el agua cristalina, con el sol y las nubes como fondo, evocando instantes de relax y contemplación. La vida cotidiana se retrata en la escena dentro de un automóvil, donde él conduce y ella lo acompaña con un sombrero de paja y un top colorido, mientras la luz natural proyecta sombras suaves sobre sus rostros.
El invierno se hace presente en una toma sobre una carretera nevada, con Natalie y Mauro abrazados y sonrientes, vestidos con abrigo y gorros, destacando cómo los momentos compartidos trascienden climas y paisajes. El recorrido fotográfico se cierra con otra selfie en ascensor, ahora rodeados de espejos verdes y dorados, ambos con gafas de sol y atuendos relajados, transmitiendo una sensación de complicidad y cotidianeidad.
En el pie de foto, Weber resumió el sentido de la publicación con una frase breve, pero cargada de afecto: “16 años juntos. Te amo Bb”. Esta dedicatoria, sumada a la variedad de imágenes, compone un homenaje visual y emocional al recorrido compartido, poniendo en primer plano el valor de los recuerdos y la fortaleza de un vínculo construido día a día, viaje a viaje y sonrisa a sonrisa.