Natalie Weber y Mauro Zárate celebran 16 años con un álbum de recuerdos entre fiestas, viajes y momentos íntimos

Natalie Weber celebró 16 años con Mauro Zárate con un carrete de fotos (Instagram)

Natalie Weber y Mauro Zárate celebraron 16 años de relación con una publicación especial en redes sociales que recorre, a través de una serie de imágenes, distintos escenarios y momentos que definieron su historia juntos. La selección de fotos evidencia tanto la complicidad construida a lo largo del tiempo como la diversidad de experiencias vividas, desde viajes y celebraciones hasta instantes de tranquilidad cotidiana. Sin recurrir a grandes gestos, la pareja eligió mostrar el valor de los recuerdos y la importancia de los pequeños detalles en una vida compartida.

El recorrido visual inicia en un ascensor de diseño geométrico, donde ambos posan para una selfie en blanco y negro. Natalie, vestida de gala, sostiene el teléfono y Mauro la abraza por la cintura, apoyando su cabeza en la de ella. La escena, sencilla y cercana, resume la intimidad y confianza que han cultivado en estos años.

La alegría compartida en ambientes festivos se plasma en una foto tomada durante una fiesta, donde Weber lleva una visera azul y una boa de plumas amarilla, mientras el futbolista, de camisa clara, la acompaña con una sonrisa y la abraza desde un costado. Las luces de colores y el bullicio de los invitados refuerzan el costado divertido y sociable que caracteriza a la pareja.

La pareja tiene dos hijos en común

La mayoría de las fotos elegidas fueron de viajes

La pareja disfruta de una fiesta nocturna bailando entre amigos y luces de colores

Las imágenes también reflejan su costado más aventurero y viajero. En el pasillo de un aeropuerto, ambos empujan sus maletas y sonríen a la cámara, evidenciando la costumbre de recorrer juntos distintos destinos. La luminosidad del entorno y la espontaneidad del momento comunican complicidad y disfrute en la rutina del viaje.

Los recuerdos de descanso y conexión con la naturaleza aparecen en una imagen de playa, donde la pareja, sentada en una cama balinesa bajo una estructura de madera y cortinas blancas, se muestra abrazada y relajada frente al mar. La luz natural y el cielo despejado enmarcan una postal de calma y afecto, con Natalie recostando la cabeza en el hombro de Mauro.

El álbum incluye también momentos individuales, como la foto de Zárate en cuclillas sobre el agua cristalina, con el sol y las nubes como fondo, evocando instantes de relax y contemplación. La vida cotidiana se retrata en la escena dentro de un automóvil, donde él conduce y ella lo acompaña con un sombrero de paja y un top colorido, mientras la luz natural proyecta sombras suaves sobre sus rostros.

"16 años", escribió en el pie de foto

Natalie eligió momentos llenos de aventuras

El invierno se hace presente en una toma sobre una carretera nevada, con Natalie y Mauro abrazados y sonrientes, vestidos con abrigo y gorros, destacando cómo los momentos compartidos trascienden climas y paisajes. El recorrido fotográfico se cierra con otra selfie en ascensor, ahora rodeados de espejos verdes y dorados, ambos con gafas de sol y atuendos relajados, transmitiendo una sensación de complicidad y cotidianeidad.

En el pie de foto, Weber resumió el sentido de la publicación con una frase breve, pero cargada de afecto: “16 años juntos. Te amo Bb”. Esta dedicatoria, sumada a la variedad de imágenes, compone un homenaje visual y emocional al recorrido compartido, poniendo en primer plano el valor de los recuerdos y la fortaleza de un vínculo construido día a día, viaje a viaje y sonrisa a sonrisa.