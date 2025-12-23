Teleshow

Moria Casán se sorprendió en vivo por la situación de los dólares “cara chica”: “No me arruinen las fiestas”

La conductora reaccionó con humor y asombro sobre una disposición del Banco Central sobre los billetes antiguos. El video

La conductora reaccionó con humor y asombro al enterarse en pleno programa de la disposición del Banco Central sobre los billetes antiguos, reflejando la incertidumbre de quienes buscan proteger sus ahorros en la Argentina (Video: La mañana con Moria/ Eltrece)

“Me van a cagar las fiestas”, lanzó, con su chispa habitual Moria Casán cuando en su ciclo matutino de TV le dijeron que el Banco Central de la República Argentina (BCRA) dejaba de aceptar los llamados dólares “cara chica” a fin de año. Sin embargo, la situación no es así y hace 4 días que se extendió sin plazo la disposición que autoriza a bancos a recibir y cambiar dólares estadounidenses deteriorados, manchados o de diseño antiguo, conocidos como “cara chica”.

Todo ocurrió durante la emisión de su ciclo La Mañana con Moria (Eltrece), cuando el periodista Federico Seeber introdujo el tema de los “cara chica” mientras hablaban de la venta de Wanda Nara de algunas de sus prendas y accesorios de lujo. La diva, con tono irónico, lanzó: “Ahora, como todo es tan fake en esta historia, ¿el dólar es fake? ¿Tiene la ‘cara grande’ o la ‘cara chica’?”. “Ese dólar se termina a fin de año”, acotó Seeber en alusión al plazo límite para el depósito de estas ediciones en algunos bancos. De inmediato, la conductora respondió: “Entonces los tengo que depositar antes”, a lo que el periodista aclaró que no cualquier banco aceptará el cambio: “Los depositás, pero no te los cambia cualquier banco. Los ‘cara chica’ no te los cambian más”. El intercambio evidenció el desconcierto de Casán, quien exclamó: “Me muero”, reflejando la incertidumbre de muchos ahorristas.

“Ahora tengo preocupación porque tengo que cambiar”, se despachó, tentada de risa. “No me caguen las fiestas”, finalizó, entre risas (La mañana con Moria, Eltrece)

El diálogo continuó con una crítica teñida de humor por parte de Casán: “¿Cómo puede ser ‘cara grande’ o ‘cara chica’? ¡Y pensar que nuestros próceres están en un tacho de basura! ¡Y el dólar no puede tener ‘cara chica’ o ‘cara grande’, por favor!”, expresó, divertida.

“¡José de San Martín, que cruzó los Andes, está en un tacho! ¡No te sirven los $100 ni para comprar caramelos! ¡En un tacho de basura! ¡Y el dólar no puede tener ‘cara chica’ o ‘cara grande’, por favor! ¡Por favor!”, continuó con su habitual histrionismo, para terminar dando un insólito remate. “Ahora tengo preocupación porque tengo que cambiar”, se despachó, tentada de risa. “No me caguen las fiestas”, finalizó, entre risas.

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) anunció la eliminación definitiva del plazo para que los usuarios puedan presentar billetes de dólares estadounidenses de diseño antiguo, conocidos popularmente como “cara chica”, o deteriorados para su cambio en el sistema bancario. Esta medida implica que los clientes de bancos argentinos ya no enfrentarán una fecha límite para depositar o cambiar estos billetes, modificando así la disposición previa que establecía el 31 de diciembre de 2025 como fecha tope.

“¡José de San Martín, que cruzó los Andes, está en un tacho! ¡No te sirven los $100 ni para comprar caramelos! ¡En un tacho de basura! ¡Y el dólar no puede tener ‘cara chica’ o ‘cara grande’, por favor! ¡Por favor!”, continuó con su habitual histrionismo

En la Comunicación “A” 8352, difundida a comienzos de noviembre, el BCRA detalló: “Esta Institución dispuso suprimir el límite temporal divulgado por la Comunicación A 8205, permaneciendo vigentes las disposiciones sobre la Recepción de Depósitos de Billetes Dólares Estadounidenses en los términos establecidos”, según consta en el texto oficial que recogió Infobae. Con esta decisión, la autoridad monetaria mantiene vigente el esquema que permite a los bancos recibir y transferir al BCRA dólares manchados, rotos o de ediciones anteriores, sin restricciones vinculadas al estado físico o antigüedad del diseño.

Para quienes buscan cambiar dólares “cara chica” o deteriorados, la recomendación inicial es consultar si el banco elegido participa del programa. En caso contrario, existen alternativas como el Banco Nación o ciertas entidades provinciales. Una vez verificada la adhesión, los clientes pueden presentar los billetes en ventanilla, donde la revisión se limita a confirmar la autenticidad y a que el billete cumpla con los requisitos de integridad establecidos por la Reserva Federal de Estados Unidos. Una de las condiciones más importantes señala que no se aceptan billetes si más del 40% de su superficie está inutilizable o ausente, de acuerdo con la normativa vigente.

Tras el depósito, los clientes pueden optar por mantener los fondos en una cuenta bancaria o solicitar la entrega de nuevos billetes de series recientes, según las condiciones y plazos que cada banco determine. Este mecanismo, implementado originalmente en el marco de iniciativas para facilitar la regularización de activos, estuvo vinculado al programa de exteriorización de dólares no declarados, el cual finalizó el 8 de noviembre.

