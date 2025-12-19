Teleshow

Mica Viciconte palpitó su pelea de boxeo con Flor Vigna a 11 años de Combate: “Le voy a ganar”

El enfrentamiento entre ambas figuras genera expectativa en la previa de Párense de Manos III, donde la rivalidad que comenzó en Combate volverá a ser protagonista ante la mirada del público y la televisión

Mica Viciconte respondió una serie de preguntas sobre el combate que la espera y su vida personal (Video: Resu, Instagram)

Mica Viciconte volvió a quedar en el centro de la escena mediática en la antesala de uno de los cruces más esperados del año: su pelea contra Flor Vigna en Párense de Manos III, el evento que se realizará este sábado en el estadio de Huracán y que será televisado por Telefe. A pocos días del encuentro, la ex Combate participó del ciclo Resumido, donde habló sin filtros sobre su eterna rival, su rol en el medio, viejos conflictos y también sobre su vida personal.

Consultada de manera directa sobre el enfrentamiento con la cantante, Mica no dudó ni un segundo y lanzó: “Sí, le voy a ganar”, aseguró en una entrevista con Resumido. Lejos de mostrarse dubitativa, la influencer y deportista redobló la apuesta cuando le preguntaron cuál cree que es el punto más débil de su contrincante: “Saber que pelea conmigo”, respondió entre risas, dejando en claro que llega confiada al ring.

La pelea marcará un nuevo capítulo en una rivalidad que nació años atrás en Combate y que luego de años enfrentadas, las encontró el último tiempo con una buena relación. Al ser consultada sobre un posible regreso del ciclo que las hizo conocidas, Viciconte sorprendió con una respuesta medida: aseguró que le gustaría volver, pero no como competidora. “Me gustaría formar parte, pero no de competidora, sino en otro rol”, explicó, dando a entender que hoy se imagina desde otro lugar dentro del formato.

La rivalidad entre Mica Viciconte
La rivalidad entre Mica Viciconte y Flor Vigna, nacida en Combate, suma un nuevo capítulo en el estadio de Huracán

Durante la charla, Mica también se refirió a distintos temas que atraviesan su presente mediático. Uno de los momentos más tensos llegó cuando le pidieron que definiera a Nicole Neumann en una palabra. La respuesta fue tajante: “Sin comentarios”, dejando en evidencia que el vínculo con la expareja de Fabián Cubero sigue siendo un terreno sensible.

Sobre su relación con el exfutbolista, Viciconte eligió un tono más reflexivo. Al ser consultada por “lo peor” de Cubero, respondió con sinceridad: “Que nada le parece grave. Es una persona muy tranquila, no le gusta el conflicto. No te digo que es necesario, pero a veces hay que plantarse y decir ‘hasta acá’”. También dejó entrever que una reconciliación total con Nicole Neumann no está dentro de sus prioridades actuales: “Mi prioridad hoy es mi hijo”, afirmó.

Otro de los nombres que surgió en la entrevista fue el de Gladys “La Bomba Tucumana”. Sin rodeos, la creadora de contenido recordó el conflicto que tuvieron en el pasado y fue contundente: “No fue de mi agrado cuando la conocí. Primero porque fue una pelea muy mediática y aparte porque es una persona que inventó cosas que no eran ciertas. No es de mi agrado la gente que inventa”.

Mica Viciconte prioriza a su
Mica Viciconte prioriza a su hijo por encima de cualquier reconciliación con Nicole Neumann, dejando clara su postura personal

En un tono más distendido, Viciconte también habló de su relación con los medios y su lugar en la exposición pública. Ante la lectura de una crítica en redes sociales que la señalaba por opinar sobre la China Suárez, respondió con firmeza: “Puedo opinar de lo que se me cante, porque soy una persona pública. Es mi punto de vista”. Y cuando le sugirieron que le “gusta más la cámara que la p***”, no dudó en defender su recorrido: “Yo no entré a este medio por ser famosa”, lanzó, incómoda pero sincera.

Por último, sorprendió al confesar que le gustaría trabajar en Luzu TV. “Sí, me gustaría. Cuando fui la pasé superbien. Me trataron superbien”, contó, recordando su paso por el programa La novela y dejando abierta la puerta a futuras colaboraciones en el streaming.

Mientras Flor Vigna se muestra enfocada en su exigente preparación física y mental, Mica Viciconte elige la palabra, la ironía y la seguridad como antesala del combate. El ring será el escenario final de una rivalidad que lleva años acumulando tensión y expectativa. Este sábado, frente a miles de personas, ambas volverán a verse cara a cara. Y, al menos desde la previa, Viciconte ya dejó en claro que piensa salir victoriosa.

