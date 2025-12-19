El desconsolado llanto de La Joaqui al recibir una carta de su tío en MasterChef: “Tenemos una relación muy especial”

La Joaqui leyó en vivo la carta de su tío y se largó a llorar (Video: MasterChef Celebrity, Telefe)

La gala de eliminación de MasterChef Celebrity (Telefe) tuvo uno de esos momentos que exceden cualquier competencia culinaria y se transforman en un golpe directo al corazón. En la previa de una noche decisiva, los participantes recibieron regalos navideños acompañados por cartas escritas por sus seres queridos, una dinámica que expuso historias personales, vínculos profundos y emociones largamente contenidas. Una de las escenas más conmovedoras fue protagonizada por La Joaqui, quien no pudo contener el llanto al leer un mensaje muy especial.

La propuesta de Wanda Nara fue simple, pero potente: leer las cartas en voz alta frente a todos los compañeros. Uno a uno, los famosos fueron atravesando el momento con distintas reacciones. Cachete Sierra abrió la ronda con un mensaje de su pareja, Fiorella Giménez. Luego llegó el turno de Maxi López, que intentó leer una carta enviada por su esposa, Daniela Christiansson, pero se quebró en pleno estudio y debió detenerse, generando una inmediata reacción de contención por parte de sus compañeros.

Entre bromas para distender y abrazos sinceros, la noche avanzó con los mensajes de Susana Roccasalvo, profundamente emocionada al leer las palabras de su hija; Miguel Ángel Rodríguez, que compartió una carta escrita por sus hijos; y Andy Chango, que, fiel a su estilo, intentó poner humor incluso en un momento sensible. Cada testimonio fue dejando al descubierto la carga emocional que atraviesa el certamen en su recta final.

La gala de eliminación de MasterChef Celebrity reveló historias personales y vínculos familiares profundos entre los participantes (Captura de video)

Cuando llegó el turno de La Joaqui, el clima en el estudio ya estaba lleno de sensibilidad. Sin embargo, lo que ocurrió después superó cualquier expectativa. La cantante tomó aire y comenzó a leer, visiblemente afectada desde la primera frase. “‘Acá estoy, todas las noches alentando y sufriendo con mi cocinera favorita. Además, tenés un plus, que sabés que hay un ángel en el cielo que te está mirando’”, leyó con la voz entrecortada, mientras las lágrimas empezaban a correr por su rostro.

El silencio fue absoluto. Todos los presentes siguieron atentos cada palabra. La cantante continuó: “‘Pero vos tranqui, disfrutá, que vos misma sos la jugadora diferente, la que si se cae, se levanta con más fuerza’”. Con dificultad para continuar, la participante leyó el cierre de la carta, que terminó de quebrarla emocionalmente: “‘Y como ya te dije, pase lo que pase para mí vos ya ganaste’. Me la escribió mi tío”. En ese instante, la emoción desbordó el estudio. La conductora fue la primera en reaccionar y le dedicó unas palabras de respeto y empatía: “Un beso para tu tío”.

Todavía con lágrimas en los ojos, la artista decidió explicar el profundo significado que tenía ese mensaje para ella. Con una honestidad conmovedora, abrió su corazón frente a cámaras y compañeros. “Para mí, mi tío es como mi papá”, comenzó diciendo, marcando de inmediato la importancia de ese vínculo en su historia personal.

El mensaje de aliento de su tío conmovió profundamente a La Joaqui (Captura de video)

La joven continuó su relato con una confesión íntima que dejó al descubierto una vida atravesada por vínculos complejos y reconstruidos con el tiempo. “Yo con mi papá empecé a tener un vínculo muy de grande, cuando tuve mi primer bebé”, explicó, contextualizando su relación familiar y el lugar que su tío ocupó durante años.

Lejos de quedarse en la superficie, profundizó aún más en el rol fundamental que tuvo su padrino en su vida. “Mi padrino siempre fue la persona que reconocí como el lugar al que pediría ayuda, y se hizo cargo de hasta lo que no le correspondía”, expresó, dejando en claro que ese acompañamiento fue constante, silencioso y decisivo. “Entonces tenemos un vínculo muy especial”, concluyó, completamente quebrada por la emoción.

La reacción de Wanda Nara fue inmediata y genuina. Desde su lugar como conductora, pero también como madre y mujer, no ocultó su emoción y expresó el deseo de acompañarla físicamente en ese momento tan sensible. “Ay, Joaqui, te quiero abrazar y estoy acá abajo”, dijo, mientras pedía a los compañeros que la rodearan. “Abracen a Joaqui por mí”, exigió, cerrando el momento más emotivo de la gala.