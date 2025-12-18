Teleshow

Momi Giardina y La Joaqui se enfrentaron en MasterChef Celebrity: “Hay que ganar no tirándole tierra al otro”

La competencia se puso intensa cuando ambas se enfrentaron preparando la misma ensalada, desatando comparaciones, frases filosas y un inesperado giro. El video

Guardar
La competencia se puso intensa cuando ambas se enfrentaron preparando la misma ensalada, desatando comparaciones, frases filosas y un inesperado giro (Video: MasterChef Celebrity/ Telefe)

La noche de beneficios de la semana olímpica en MasterChef Celebrity (Telefe) estuvo atravesada por un desafío que, en los papeles, parecía sencillo, pero terminó convirtiéndose en uno de los momentos más comentados del programa. Bajo la temática hockey, los participantes debieron cocinar en equipos y replicar tres platos clásicos de brunch en tiempo récord: pancakes, huevos benedictinos y una ensalada César. Justamente ese último plato fue el que desató tensiones, comparaciones inevitables y un cruce indirecto entre Momi Giardina y La Joaqui.

Todo comenzó cuando Cachete Sierra se consagró capitán tras ganar el mini desafío con el palo de hockey y eligió al Turco Husaín como líder del equipo rival. A partir de ahí se armaron los equipos: Cachete quedó junto a La Joaqui, Evangelina Anderson y Emilia Attias, mientras que el Turco lideró a Momi Giardina, Sofía “La Reini” Gonet y Sofi Martínez. Cada capitán tuvo que asignar los platos y, curiosamente, tanto La Joaqui como Momi terminaron a cargo de la misma preparación: la ensalada César.

La ensalada César fue el
La ensalada César fue el plato que desató comparaciones y tensiones entre los equipos liderados por Cachete Sierra y el Turco Husaín

En el equipo del actor, la elección no terminó bien. Aunque se trataba, en teoría, del plato más simple, la versión de la cantante no convenció al jurado. Apenas comenzó la devolución, Germán Martitegui lanzó una pregunta que marcó el tono: si la salsa venía aparte. Al descubrir que estaba “abajo de todo”, Damián Betular empezó a buscarla de manera exagerada, generando risas incómodas en el estudio. “Lo justo y necesario, pero tiene un sabor tan delicioso que invade. A veces, menos es más”, intentó justificarse la cantante, aunque sus palabras no lograron revertir la percepción general del especialista en pastelería.

Los tres chefs coincidieron en que el plato estaba desbalanceado y que, para una ensalada César, la salsa es el corazón de la receta. “Acá falta eso, el resto está todo bien”, sentenció Donato De Santis, marcando el grave error que cometieron. El clima se tensó aún más cuando el líder del grupo defendió la elección de un bowl y comparó su presentación con la del equipo rival, lo que provocó la reacción inmediata de Momi Giardina. Desde la otra mesada, la humorista que se desempeña en Luzu TV disparó: “Hay que ganar por lo de uno, no tirándole tierra al otro”, filosísima.

Momi Giardina sorprendió al jurado
Momi Giardina sorprendió al jurado con una ensalada César elogiada por su textura y sabor, recibiendo la medalla plateada de la noche

Del otro lado del estudio, la historia fue completamente distinta. En el equipo del Turco, Momi enfrentó el desafío con nervios y discusiones internas, incluso contradiciendo varias veces a su capitán durante la preparación. Sin embargo, al momento de la degustación, el resultado sorprendió a todos. “Esto es una César”, aseguró Martitegui con una sonrisa, destacando la textura de la salsa y el equilibrio entre ajo, anchoas y queso. Betular fue más allá y calificó el plato como “un milagro”, recordando que la comediante no había querido acatar todas las órdenes.

Lejos de achicarse, ella se empoderó con humor y soltó una frase que se volvió viral: “Es que suelo no dejarme dominar por un hombre”, ganándose el aplauso inmediato de Wanda Nara. La consagración llegó minutos después, cuando el jurado decidió otorgarle la medalla plateada al mejor plato de la noche. Emocionada, aprovechó el momento para hacer una dedicatoria personal y filosa: “Nunca pude ser abanderada ni escolta… se lo dedico a María Elena, una maestra que nunca me eligió”.

La frase de Momi Giardina
La frase de Momi Giardina sobre no dejarse dominar por un hombre recibió el aplauso de Wanda Nara

El contraste fue inevitable. Mientras la ensalada de La Joaqui había sido blanco de burlas, críticas y hasta roces entre compañeros, la de Momi se transformó en símbolo de reivindicación, cierre de bocas y triunfo personal. Dos platos iguales, dos resultados opuestos y una noche que dejó en claro que, en MasterChef Celebrity, incluso lo más simple puede convertirse en un campo de batalla.

Temas Relacionados

Momi GiardinaLa JoaquiMasterChef Celebrity

Últimas Noticias

Lissa Vera contó detalles de la escandalosa vuelta de Bandana a los escenarios: “No somos las mismas”

La cantante abrió su corazón y reveló cómo las integrantes del grupo enfrentaron tensiones, charlas profundas y emociones fuertes antes de volver a compartir un show tras años de distancia

Lissa Vera contó detalles de

Lola Latorre contó el “problema de millonaria” que sufre: “Me duele en la alma”

La hija de Yanina y Diego Latorre prestó su testimonio en una divertida sección del ciclo radial de Sebastián Wainraich

Lola Latorre contó el “problema

Mica Viciconte habló de su pelea con Germán Martitegui y recordó su tensa relación en MasterChef: “Tenía razón yo”

La exganadora del reality rememoró el duro momento que vivió con el chef, defendiendo su receta y dejando claro que, para ella, el ajo nunca fue un problema en su plato

Mica Viciconte habló de su

Sabrina Rojas confesó que pasará su primera Navidad sin sus hijos tras un acuerdo con Luciano Castro: “Se me van”

La conductora abrió las puertas de su intimidad y relató cómo se siente al pasar las fiestas sin sus pequeños

Sabrina Rojas confesó que pasará

Así comenzó el romance de Maxi López y Daniela Christiansson: “Más fría la Sueca”

La pareja recordó entre anécdotas la noche que marcó el comienzo de su historia juntos. El video

Así comenzó el romance de
DEPORTES
El insólito motivo por el

El insólito motivo por el cual despidieron al hijo de Carlo Ancelotti como técnico del Botafogo a cinco meses de haber asumido

Fue Nº 37 del mundo, ganó más de USD 2 millones en premios y sorprendió al retirarse a los 28 años: “No tengo el mismo hambre”

La llamativa teoría detrás de la titularidad de Kylian Mbappé en el Real Madrid ante el modesto Talavera por la Copa del Rey

El emotivo posteo del fisioterapeuta de Franco Colapinto que fue clave en su preparación en la F1

Los escalofriantes detalles del asesinato de Mario Pineida, futbolista del Barcelona de Ecuador: “Fue un ataque dirigido”

TELESHOW
Lissa Vera contó detalles de

Lissa Vera contó detalles de la escandalosa vuelta de Bandana a los escenarios: “No somos las mismas”

Lola Latorre contó el “problema de millonaria” que sufre: “Me duele en la alma”

Mica Viciconte habló de su pelea con Germán Martitegui y recordó su tensa relación en MasterChef: “Tenía razón yo”

Sabrina Rojas confesó que pasará su primera Navidad sin sus hijos tras un acuerdo con Luciano Castro: “Se me van”

Así comenzó el romance de Maxi López y Daniela Christiansson: “Más fría la Sueca”

INFOBAE AMÉRICA

La historia de la pena

La historia de la pena de muerte en Argentina, de la excepcionalidad a la abolición

El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, anunció el fin de los subsidios a los combustibles en el país

El Congreso de Brasil aprobó una ley que recorta la condena a Bolsonaro y los implicados en el intento de golpe de Estado

Tensión en Honduras: Xiomara Castró pidió a la Policía “cerrar el paso” a intentos de ruptura constitucional

Polonia volverá a fabricar minas antipersonales y planea desplegarlas en su frontera oriental