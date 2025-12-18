Momi Giardina y La Joaqui se enfrentaron en MasterChef Celebrity: “Hay que ganar no tirándole tierra al otro”

La competencia se puso intensa cuando ambas se enfrentaron preparando la misma ensalada, desatando comparaciones, frases filosas y un inesperado giro (Video: MasterChef Celebrity/ Telefe)

La noche de beneficios de la semana olímpica en MasterChef Celebrity (Telefe) estuvo atravesada por un desafío que, en los papeles, parecía sencillo, pero terminó convirtiéndose en uno de los momentos más comentados del programa. Bajo la temática hockey, los participantes debieron cocinar en equipos y replicar tres platos clásicos de brunch en tiempo récord: pancakes, huevos benedictinos y una ensalada César. Justamente ese último plato fue el que desató tensiones, comparaciones inevitables y un cruce indirecto entre Momi Giardina y La Joaqui.

Todo comenzó cuando Cachete Sierra se consagró capitán tras ganar el mini desafío con el palo de hockey y eligió al Turco Husaín como líder del equipo rival. A partir de ahí se armaron los equipos: Cachete quedó junto a La Joaqui, Evangelina Anderson y Emilia Attias, mientras que el Turco lideró a Momi Giardina, Sofía “La Reini” Gonet y Sofi Martínez. Cada capitán tuvo que asignar los platos y, curiosamente, tanto La Joaqui como Momi terminaron a cargo de la misma preparación: la ensalada César.

La ensalada César fue el plato que desató comparaciones y tensiones entre los equipos liderados por Cachete Sierra y el Turco Husaín

En el equipo del actor, la elección no terminó bien. Aunque se trataba, en teoría, del plato más simple, la versión de la cantante no convenció al jurado. Apenas comenzó la devolución, Germán Martitegui lanzó una pregunta que marcó el tono: si la salsa venía aparte. Al descubrir que estaba “abajo de todo”, Damián Betular empezó a buscarla de manera exagerada, generando risas incómodas en el estudio. “Lo justo y necesario, pero tiene un sabor tan delicioso que invade. A veces, menos es más”, intentó justificarse la cantante, aunque sus palabras no lograron revertir la percepción general del especialista en pastelería.

Los tres chefs coincidieron en que el plato estaba desbalanceado y que, para una ensalada César, la salsa es el corazón de la receta. “Acá falta eso, el resto está todo bien”, sentenció Donato De Santis, marcando el grave error que cometieron. El clima se tensó aún más cuando el líder del grupo defendió la elección de un bowl y comparó su presentación con la del equipo rival, lo que provocó la reacción inmediata de Momi Giardina. Desde la otra mesada, la humorista que se desempeña en Luzu TV disparó: “Hay que ganar por lo de uno, no tirándole tierra al otro”, filosísima.

Momi Giardina sorprendió al jurado con una ensalada César elogiada por su textura y sabor, recibiendo la medalla plateada de la noche

Del otro lado del estudio, la historia fue completamente distinta. En el equipo del Turco, Momi enfrentó el desafío con nervios y discusiones internas, incluso contradiciendo varias veces a su capitán durante la preparación. Sin embargo, al momento de la degustación, el resultado sorprendió a todos. “Esto es una César”, aseguró Martitegui con una sonrisa, destacando la textura de la salsa y el equilibrio entre ajo, anchoas y queso. Betular fue más allá y calificó el plato como “un milagro”, recordando que la comediante no había querido acatar todas las órdenes.

Lejos de achicarse, ella se empoderó con humor y soltó una frase que se volvió viral: “Es que suelo no dejarme dominar por un hombre”, ganándose el aplauso inmediato de Wanda Nara. La consagración llegó minutos después, cuando el jurado decidió otorgarle la medalla plateada al mejor plato de la noche. Emocionada, aprovechó el momento para hacer una dedicatoria personal y filosa: “Nunca pude ser abanderada ni escolta… se lo dedico a María Elena, una maestra que nunca me eligió”.

La frase de Momi Giardina sobre no dejarse dominar por un hombre recibió el aplauso de Wanda Nara

El contraste fue inevitable. Mientras la ensalada de La Joaqui había sido blanco de burlas, críticas y hasta roces entre compañeros, la de Momi se transformó en símbolo de reivindicación, cierre de bocas y triunfo personal. Dos platos iguales, dos resultados opuestos y una noche que dejó en claro que, en MasterChef Celebrity, incluso lo más simple puede convertirse en un campo de batalla.