Teleshow

La profunda emoción de Natalia Oreiro al recibir el Martín Fierro de Oro: “Gracias Argentina por brindarme un hogar”

Entre lágrimas, la actriz subió a buscar su premio entre el asombro, la alegría y los aplausos de sus colegas

Guardar
El reconocimiento inesperado y la emoción de la actriz Natalia Oreiro al recibir el Martín Fierro de Oro

Natalia Oreiro fue distinguida con el premio Martín Fierro de Oro en cine por su actuación en La mujer de la fila durante la ceremonia que se llevó a cabo en la Usina del Arte, de la ciudad de Buenos Aires.

El evento En un evento marcado por la emoción y la ovación momento en que Oreiro escuchó su nombre como ganadora estuvo cargado de sorpresa y conmoción. La actriz permaneció unos segundos en su lugar antes de dirigirse al escenario, mientras la sala se llenaba de aplausos y gritos de felicitación. La reacción de sus colegas fue inmediata: “Creeteló, Natalia. Sí, es para vos. Se quedó helada. Mirá cómo te aplauden todos tus compañeros y compañeras. ¡Qué maravilla el acompañamiento!”, exclamó Teté Coustarot, conductora del evento junto al actor Luciano Cáceres.

El ambiente se tornó aun más festivo con las voces de quienes compartieron la noche con Oreiro. El coconductor destacó: “Natalia es una gran actriz y una gran persona. Festejada esta noche en los Martín Fierro”.

El agradecimiento sincero de la
El agradecimiento sincero de la actriz a su familia y colegas marcó un momento especial para quienes la acompañaron en su camino

Entre los gritos de aliento, Griselda Siciliani se sumó con un efusivo “¡Bravo!”, mientras otros artistas replicaron con entusiasmo: “¡Bravo!” y “¡Vamos!”. Desde el público, los presentes corearon frases como “¡Te lo merecés!”, “¡Genia!” y “¡Bravo, Nati!”, en una muestra de reconocimiento colectivo que acompañó cada paso de la actriz hacia el escenario.

Ya frente al micrófono y con la estatuilla en sus manos, Oreiro expresó su desconcierto y gratitud: “¿Están seguros? Gracias. Muchísimas gracias. No sé qué decir”. La emoción se reflejaba en su voz y en su rostro, mientras la sala mantenía la atención puesta en sus palabras.

La ovación final y el
La ovación final y el reconocimiento colectivo sellan una noche especial para Natalia Oreiro y el equipo de La mujer de la fila

El discurso de agradecimiento de Oreiro, fue un repaso sentido por su trayectoria y los apoyos recibidos: “Gracias, APTRA. Gracias a mí, que confié en mí y que fui atrás de mis sueños siendo muy chica”. La actriz continuó: “Gracias a mis padres, que también confiaron en mí y me dieron libertad”. En su mensaje, no faltaron palabras para el país que la acogió: “Gracias, Argentina, por brindarme un hogar y una profesión”.

Oreiro dedicó también un espacio a quienes la acompañaron en su camino artístico: “Gracias a todos los maestros que me dio este trabajo y esta vocación. Gracias a todos los actores y todas las actrices que me acompañaron y me ayudaron a crecer. Yo no era buena actriz, tuve buenos maestros”, resaltó la ganadora.

Recordó especialmente a quienes confiaron en su talento: “Gracias a los directores que confiaron en mí. gracias, Benjamín (Ávila), por darme mi primera oportunidad dramática y por creer que yo también era una actriz dramática”, expresó Natalia por el director de La mujer de la fila.

Trailer, La mujer de la fila, protagonizada por Natalia Oreiro

La actriz no olvidó a su círculo más íntimo: “Gracias a mi familia, que siempre estuvo esperándome con un platito caliente. Gracias a mi hijo, que está orgulloso de la mamá que le tocó. Gracias a mi compañero, a mi manager, a mis amigos y amigas”. Cerró su intervención con una mención especial al periodismo: “Gracias a todo el periodismo argentino, que siempre me acompañó”.

La ovación final y el ambiente de reconocimiento colectivo sellaron una noche que, para Oreiro, representó un homenaje compartido y el reflejo del profundo vínculo con sus raíces y con quienes la acompañaron en su recorrido.

La noche esperada para La mujer de la fila

La película La mujer de
La película La mujer de la fila se inspira en la vida de Andrea Casamento, activista argentina por los derechos de personas detenidas

La película La mujer de la fila reunió al elenco y equipo en una sala de cine de Recoleta, donde Natalia Oreiro presentó el filme que protagoniza y que se inspira en la vida de Andrea Casamento, activista argentina por los derechos de las personas detenidas y sus familiares.

El evento destacó por la presencia de Oreiro, quien eligió un traje sastre de dos piezas con estampado geométrico en tonos verde, azul y blanco, evocando la estética de los años 70. El conjunto se completó con una camisa blanca, corbata verde satinada y un clutch metálico, mientras que los aros verdes reforzaron la cohesión cromática. El maquillaje, con énfasis en los ojos y labios rojos, y el peinado recogido en moño bajo, aportaron un matiz glamoroso.

Ricardo Mollo acompaña a Natalia
Ricardo Mollo acompaña a Natalia Oreiro en el evento, aunque evita posar para dar protagonismo al elenco y al director Benjamín Ávila

Durante la proyección, Ricardo Mollo acompañó a Oreiro aunque evitó posar en la alfombra roja, cediendo el protagonismo al elenco y al director Benjamín Ávila. Entre los presentes se encontraban Federico Heinrich, Amparo Noguera, Clara Ziembrowski, Verónica Silva, Mora Recalde, Iride Mockert, Natalia Santiago, La Tigresa Acuña —quien debuta en la actuación—, Ramón Chaparro, Dalia Gutmann y Valeria Lorca.

Temas Relacionados

Natalia OreiroMartín Fierro de Oro en cineLa mujer de la filaMartín Fierro de Cine y SeriesBenjamín ÁvilaPremios en Argentina

Últimas Noticias

La inesperada amistad entre la hija menor de Evangelina Anderson y las de una participante de MasterChef

Los integrantes del reality de cocina pasan largas horas grabando, por lo que sus niñas aprovecharon el tiempo para forjar un tierno vínculo detrás de cámaras

La inesperada amistad entre la

En medio del conflicto con la China Suárez, Benjamín Vicuña confirmó con quién pasarán las fiestas sus hijos

El actor despejó dudas sobre la organización familiar con su expareja y relegó las polémicas a un segundo plano

En medio del conflicto con

El particular gesto de la expareja de Zaira Nara que reavivó rumores de reconciliación

Jakob Von Plessen, padre de los hijos de la modelo, compartió una imagen que fue tomada como un guiño de acercamiento a más de tres años de su separación

El particular gesto de la

Una cantante callejera logró cambiar su destino al emocionar en Buenas noches Familia: el premio millonario que logró

Una artista, que también es madre soltera de tres hijas, conmovió con su voz y su relato en el programa conducido por Guido Kaczka

Una cantante callejera logró cambiar

Charlotte Caniggia dio a conocer sus “requisitos” para ser mamá: “Este mundo es bastante inestable”

En su programa de streaming con Enzo Aguilar, la mediática se sinceró ante la perspectiva de tener hijos y compartió las condiciones que necesita para emprender ese camino

Charlotte Caniggia dio a conocer
DEPORTES
Lionel Messi recibió el premio

Lionel Messi recibió el premio MVP de la MLS por segundo año consecutivo: el récord que alcanzó y los argentinos que lo ganaron

Comienza la quinta fecha de la Champions League con Inter-Liverpool como destacado: todos los partidos de la jornada

La agenda de definiciones en Boca Juniors con el entrenador y el plantel en la mira

Sismo en la Fórmula 1: Red Bull confirmó la salida de Helmut Marko en medio de las polémicas filtraciones

River Plate ofertó por un mediocampista que juega en Brasil y por una de las nuevas promesas de la selección argentina

TELESHOW
La inesperada amistad entre la

La inesperada amistad entre la hija menor de Evangelina Anderson y las de una participante de MasterChef

En medio del conflicto con la China Suárez, Benjamín Vicuña confirmó con quién pasarán las fiestas sus hijos

El particular gesto de la expareja de Zaira Nara que reavivó rumores de reconciliación

Una cantante callejera logró cambiar su destino al emocionar en Buenas noches Familia: el premio millonario que logró

Charlotte Caniggia dio a conocer sus “requisitos” para ser mamá: “Este mundo es bastante inestable”

INFOBAE AMÉRICA

“Vivir bien, morir bien

“Vivir bien, morir bien y despedirse con la palabra ‘gracias’”: reeditan los conmovedores ensayos de Oliver Sacks

“Más allá” del impresionismo: las obras maestras de Picasso, Van Gogh, Renoir y Degas deslumbran en Roma

Minería en la nube, la tendencia en inversiones cripto

El Gobierno de Trump habló sobre las denuncias de fraude electoral en Honduras

Wall Street se mantiene estable a la espera de que la Fed defina el rumbo de las tasas de interés