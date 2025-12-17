Teleshow

La inesperada confesión de Soy Rada sobre Agustina Cherri: “Fue por culpa de ella”

Antes de recibir a la actriz en el programa de Mario Pergolini, la anécdota del mago reunió recuerdos de la infancia con guiños a la cultura pop argentina

Rada la hizo responsable a Agustina Cherri de un detalle en su casa (Video; Otro día perdido. El Trece)

El humorista Agustín Soy Rada Aristarán sorprendió a la audiencia de Otro día perdido al compartir una anécdota personal vinculada a la nostalgia televisiva argentina. Antes de la presentación de la actriz Agustina Cherri como invitada, Rada confesó que construyó un tobogán en su casa, inspirado por el elemento emblemático de la telenovela Chiquititas, en la que Cherri tuvo un papel destacado durante los años 90.

La confesión se realizó en un tono humorístico, característico del programa conducido por Mario Pergolini. Rada explicó que la decisión de instalar el tobogán en su hogar fue motivada por la influencia directa del personaje de Cherri en la popular serie infantojuvenil. “Por culpa de ella yo tengo un tobogán en mi casa. Porque Chiquititas tenía un tobogán y yo me puse un tobogán en mi casa”, relató el humorista, provocando risas entre los presentes.

“Por culpa de ella yo tengo un tobogán en mi casa. Porque Chiquititas tenía un tobogán y yo me puse un tobogán en mi casa” contó Rada en Otro día perdido

El conductor Mario Pergolini intervino con ironía al comentar exagerando la nostalgia: “Pasaron 40 años”. El intercambio mantuvo el tono lúdico del segmento y reforzó la complicidad entre los participantes y la audiencia. La panelista Laila Roth también aportó humor al señalar: “Quiero ser como Chiquititas, mato a mis papás y soy huérfano. Eso hubiera sido más grave”, en referencia a las tramas dramáticas de la telenovela creada por Cris Morena.

El episodio se desarrolló en el marco de la visita de Agustina Cherri al programa, un espacio televisivo de entretenimiento que reúne a figuras reconocidas y apela a la memoria colectiva de la cultura pop argentina. Bajo esos parámetros, Otro día perdido se ha consolidado como un escenario propicio para este tipo de anécdotas, donde el humor y la evocación de clásicos televisivos generan cercanía con el público.

El tobogán que Rada instaló en su casa, inspirado en Chiquititas
Corazón con agujeritos, un clásico de Chiquititas (YouTube)

Al finalizar su relato, Rada hizo referencia a que solo recientemente pudo permitirse instalar el tobogán en su casa, lo que sumó una nota de simpatía y realismo económico a su historia, uniendo generaciones y resaltando el espíritu retro del programa.

¿Se queda o se va?

Más allá de la anécdota del tobogán, la continuidad de Agustín Aristarán en Otro Día Perdido se ha convertido en un tema de interés tras la reciente renovación del conductor principal. Aunque la agenda artística de Aristarán para el próximo año incluye el protagónico en el musical Charlie y la Fábrica de Chocolate y varios proyectos cinematográficos, el comediante aseguró que su permanencia en el ciclo televisivo es una de sus prioridades, según declaró en diálogo con Intrusos (América TV).

Agustín Rada habló de su continuidad en el programa de Mario Pergolini

En el tramo final de la entrevista, Aristarán detalló que su continuidad depende de la formalización del contrato, aunque las conversaciones ya están avanzadas. Explicó que solo restan ajustes menores en los horarios debido a los ensayos de Wonka, que requieren de una logística específica.

“No te lo puedo decir al 100% porque falta el trámite de firmar un contrato, pero está todo hablado, todos queremos estar. Hay que hacer algunas modificaciones de horarios pequeñas, porque yo tengo los ensayos de Wonka y el tema es que hay menores, y los menores no pueden ensayar en cualquier momento, porque el elenco hay menores. Entonces, hay algunas cositas que hay que acomodar, pero se va a acomodar porque todos tenemos ganas de que esto funcione”, afirmó el artista.

Agustín Rada Aristarán interpretará a
Agustín Rada Aristarán interpretará a Willy Wonka en el próxim musical porteño (Gentileza Soy Prensa)

Consultado sobre la dinámica de trabajo junto a Mario Pergolini, Aristarán destacó la calidad y el compromiso del equipo: “Estamos felices, estamos muy contentos con el programa. Amamos hacer Otro Día Perdido, estamos orgullosos de hacer un programa de mucha calidad", cerró. Y fue categórico al desmentir conflictos económicos: “Mi mamá siempre me dijo que tenía que cobrar bien”.

